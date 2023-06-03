"Ayparçası kaleminden özlü söz"

SAHTE UZUN SÖZLER KURMAYIN,

TEK BİR GERÇEK SÖZLE ANLATIN,

İNSANLIĞI BANA.

DOĞULU’DAN YAZ KONSERİ!

Kenan Doğulu, 7 Haziran Çarşamba akşamı Maximum Uniq sahnesinde gerçekleşecek açık hava konseriyle yaz sezonunu açıyor.

Başarılı sanatçı Kenan Doğulu, yaz dönemi konser programına BKM organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde başlıyor. Müzik dünyasının yıldızı sevilen şarkıları, muhteşem sahne performansı ve başarılı orkestrasıyla sevenlerini unutulmaz bir akşama davet ediyor.

Kenan Doğulu’nun müzikseverlere eğlence dolu bir akşam yaşatacağı konser 7 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’de başlayacak.

Aras Bulut İynemli’den Tam Destek!

Vodafone’un reklam yüzü Aras Bulut İynemli, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortaklaşa başlattığı “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta kurulan konteyner teknoloji sınıfının açılışına katıldı. İynemli ayrıca, ilk ziyaretini Kahramanmaraş Kadıoğlu Çiftliği İlkokulu’na yapan gezici eğitim çadırında da çocuklarla bir araya geldi. Sevilen oyuncu, depremzede çocuklarla bol bol sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

İynemli, “Yaşadığımız büyük afetin yaralarını hep birlikte saracağız. Hem bireysel hem de kurumsal olarak yapabileceğimiz çok şey var. Özellikle depremzede çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamamız çok önemli. ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ projesinin afet bölgesindeki çocuklarımızın hayatında önemli bir renk, geleceğe yönelik hayallerinde önemli bir basamak olacağına inanıyorum. Bu projeyi gönülden destekliyorum” dedi.

“Hayata Renk Kat”

Renklerde 90'ların yükselişi ile favori renk paletinizdeki tüm renkleri yine “Hayata Renk Kat” mottosu ile modanın merkezi Zühre Tekstil’in 2022-2023 İlkbahar ve Yaz koleksiyonunda bulacaksınız.

“Zühre” denince moda ve şıklık akla geliyor. Zühre tasarımcılarının İlkbahar/Yaz 2023 Koleksiyonları’nın lansmanında gördüğümüz renkler o kadar canlı ki bu şık kombinler üzerinizde görene kadar asla aklınızdan çıkmayacak ve dolabınızda en baş köşede yerlerini alacak bu tasarımlara aşık olacaksınız. Tarzınızı yükseğe taşıyacak detayları ile en geniş “Ceket” koleksiyonu yine Zühre’de. Spor kombinlerin şık tamamlayıcısı etekler, kalıpları ile günün her saatinde konfor sunan pantolonlar, ikili takımlar, ferahlık sunan pamuklu ve keten takımlar ile birlikte bu sezonun en öne çıkan trendi “renkli jean” ve jean pantolonda her modelinde özgüven sunan seçenekleriyle Zühre bu bahar ve yazda da kalbinizi tam 12’den vuracak.

Ahmet Selçuk İlkan:Şiir yarışmalarıda olmalıydı!

BBO Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci, ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan'ı konuk etti. Ahmet Selçuk İlkan, Ceyda Düvenci'ye ailesini, kendisine şiiri sevdiren abisini, sanat yaşamını ve şiiri anlattı. İlkan: "Güzellik yarışmaları, şarkı yarışmalarının yanına şiir yarışmaları da yapabilseydik" diyerek, bir anlamda Türk televizyon dünyasını eleştirdi.

Ahmet Selçuk İlkan "Şiir hiçbir zaman gözardı edilecek bir sanat dalı değil. Şiirin söylediğini hiç kimse söyleyememiştir. Yeni isimleri keşfetmek için çaba sarf etmiyoruz. Yeni isimler sosyal medyada çabalıyorlar ama, sanat lobilerinin yeni isimleri gördüklerini zannetmiyorum. Yapılan güzellik yarışmalarının, ses yarışmalarının yanı sıra şiir yarışmaları yapıp, şiire özen gösterebilseydik..." dedi.

ERSAY ÜNER SEVGİSİ MEYDANLARA SIĞMADI

Ersay Üner Tokat Belediyesi ve DK Organizasyon işbirliği ile düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında muhteşem bir konser verdi.

Zaman zaman yağan yağmura rağmen saatler öncesinden Cumhuriyet Meydanı'nı doldurmaya başlayan yaklaşık 15 bin genç, başarılı sanatçının sahneye çıkması ile birlikte coşkulu çığlıklarıyla Ersay Üner'i şaşkına çevirdi.

Konserinin ilk bölümünde seslendirdiği şarkılarla binlerce genci adeta mest eden Üner, ikinci bölüme geçmeden Başkan Eyüp Eroğlu'nu sahneye davet ederek selfie ile anı ölümsüzleştirdi.

Başkan Eroğlu tarafından tüm Tokatlılar adına kendisine hediye edilen el yazması fuları gece boyu boynundan çıkarmayan Ersay Üner, coşkulu kalabalığın hiç bir isteğini geri çevirmeyerek şarkılarına bis üzerine bis yaptı.

Bir buçuk saat sürmesi planlanan konserini peşpeşe yaptığı bislerle iki saatlik bir müzikal şölene çeviren başarılı sanatçı, konserin ardından tokat kebabının da tadına baktı.