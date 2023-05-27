"Ayparçası kaleminden özlü söz"



VEFALI SANDIĞIM İNSANLAR VARDI YANIMDA,

HALBUKİ VEFASIZLARMIŞ HAYATIMDA.

YAŞADIKÇA GÖRDÜM ANLADIM Kİ,

EN VEFALI GÖLGEM DURUYOR ARKAMDA.

SÜPERSTAR ESTİ GEÇTİ!

Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi,konser maratonuna anlamlı ve görkemli bir konserle start verdi. Sezon açılışında Ajda Pekkan’ı ağırlayan Kuruçeşme Sahnesi, süperstarın ışığıyla parladı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sevincini hayranlarıyla birlikte kutlayan Pekkan, aralıksız 2,5 saat sahne aldığı konserde dinleyicilerini mest etti. 7 ‘den 77’ye binlerce müzikseverle dolan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde hem 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu hem de ilk konser heyecanı bir arada yaşandı.

Açıkhava Sahnesi’nin ilk konserinde ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayan Pekkan, “Sizleri çok ama çok özledim. Kuruçeşme Sahnesi’nde bu sene bir kez daha buluşmak özel bir şey benim için…

‘Resim’, ‘Ya Sonra’, ‘Palavra’ gibi unutulmaz şarkılarıyla sevenlerini müzikal bir yolculuğa çıkaran Süperstar, ‘Ben Yanmışım’, Yakar Geçerim’ ve ‘Bir Günah Gibi’nin de aralarında bulunduğu hit şarkılarını birbiri ardına seslendirdi. Kendi şarkılarının yanı sıra her tarzdan müziğe yer verdiği bu geceye özel repertuvarıyla Boğaz’da esti geçti. Dansçılarının da eşlik ettiği Süperstar tam anlamıyla sahnenin tozunu attırdı.

BURAY SÖYLEDİHAYRANLARI DANSLA EŞLİK ETTİ

Yazdığı, bestelediği ve söylediği şarkılarla dijital dünyayı sallayan, milyonlarca kez dinlenen ve izlenen başarılı sanatçı Buray, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri kapsamında Çorlu Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı.

Kendisini dinlemeye gelen on binlerce genç hayranına dillere destan olan şarkılarını seslendiren Buray, muhteşem performansıyla sevenlerine unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatırken müzikseverlerde danslarıyla başarılı sanatçıya eşlik etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkulu bir şekilde sevenleriyle birlikte kutlayan Buray, “19 Mayıs, hem bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü hem de geleceğimizin teminatı, aydınlık yarınlarımızın neferi gençlerimizin bayramıdır. Ulu önderimizin sevdiği, gençlere armağan ettiği bayramımız kutlu olsun. Bu vesile ile bu günleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz” dedi. Eğlencenin tavan yaptığı ve müziğin bir an olsun susmadığı gecede harika enerjisiyle hayranlarının kalbine bir kez daha taht kuran Buray, programını alkışlar eşliğinde noktaladı.

Saadet Işıl Aksoy: Beymen Summer Glam Kampanyası’nda!

Her sezon yaratıcı ve özgün kampanyalarıyla modaseverlere ilham veren Beymen, “Summer Glam” kampanyası ile güneşin sıcaklığını ve tatilin mutluluk veren enerjisini doyasıya yaşatan ışıltılı bir yaza yelken açıyor.

Akdeniz’in uçsuz bucaksız maviliğinde süzülen, dev bir çekim setine dönüştürülmüş bir yatta sinematografik bir dille çekimleri gerçekleştirilen kampanyanın başrolünde ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy yer alıyor. Amerikalı aktris, model, film yapımcısı ve moda tasarımcısı Chloë Sevigny’nin Soulwax ile seslendirdiği Heaven Scent şarkısı eşliğinde ışıltılı bir yaz yolculuğuna davet eden kampanyada, moda haftalarında dünya markaları için yürüyen ünlü modeller Anna Mila Guyenz ve Francesco Ruggiero, Saadet Işıl Aksoy ile birlikte kamera karşısına geçiyor. Gün ışığından gün batımına uzanan kareleriyle plajdan parti stiline 2023 yazının favori görünümleriyle tanıştığımız “Summer Glam”de modellere; Dolce & Gabbana, Balmain, Bottega Veneta, Valentino , Jacquemus, Cult Gaia, Christopher Esber, Magda Butrym, Tom Ford, Attico, GCDS gibi markaların yüksek moda sahnesinde öne çıkan, enerjisiyle yaz ruhunu yansıtan göz alıcı tasarımları eşlik ediyor.

ALMAN VE TÜRK LEZZETLERİ BODRUM’DA BULUŞTU!

Girişimci İş insanı Elif Dabritz’in kurucusu olduğu Konstanz Pub Restoran zincirinin ilk halkası Bodrum Turgutreis’te hizmete girdi. Denize sıfır ve muhteşem Adalar manzaralı mekan, Alman Türk mutfağı lezzetlerinin müdavimlerinde alışkanlık yapması konusunda oldukça iddialı... İster bir sabah kahvaltısını çarşaf gibi bir deniz manzarası eşliğinde, isterseniz günün akşamla buluşmak için sabırsızlandığı bir gün batımı saatinde. Yapmanız gereken tek şey Konstanze Pub’ın Garden Bahçesi’ndeki yerini almanız. Muhteşem gün batımı manzarası eşliğinde, olağanüstü Adalar manzarasıyla kendinizi hayal ettiğiniz uzak diyarlarda hissedebilirsiniz. Konstanze Pub şefi Murat Şahin’in hazırladığı lezzizyemeklerin kokusuyla, tercih yaparken kendinizi ödüllendirdiğiniz Bodrum Turgutreis’in o olağanüstü atmosferinde olduğunuzun farkına varıyorsunuz…

“O halde, siesta zamanı!”

İlk şubesini Turgutreis Marina karşısında hizmete sunan, ikincisini ise önümüzdeki günlerde Yalıkavak’ta hizmete açmaya hazırlanan Konstanze Pub, kısa sürede oldukça elit müşteri kitlesine ulaşmayı başarmış. Bodrum’da müdavimleriyle buluşmaktan mutlu olduklarını dile getiren Elif Dabrritz’in hedefinde şimdi de Safranbolu ve Kapadokya var. Hayallerinin büyük, başarılarının ölçüsünün ise müşteri memnuniyetinin en üst seviye taşımak olduğunu dile getiren başarılı girişimci Elif Dabritz, “Kısa sürede başarıyı samimiyetimizle yakaladığımıza inanıyoruz. Gülen yüzümüzün yarattığı mutluluğu her bir ziyaretçimize hissettiriyoruz.

Zirvedeki parçalarını seslendirdi!

Edis, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak düzenlenen konser için Alanya’da sahneye çıktı. Efsane bir halk konseri veren ünlü yıldız, 19 Mayıs coşkusunu yaşattı. Sahnede kendisini izleyen binlerce hayranının bayramını kutlayan Edis, dillerden düşmeyen ve haftalarca liste başı olan şarkılarını seyircisiyle birlikte söyledi.

20 bini aşkın kişinin izlediği unutulmaz konser, ‘Benim Ol’, ‘Arıyorum’, ‘Nirvana’ şarkılarıyla başladı. ‘Yalancı’, ‘Çok Çok’, ‘Dudak’ gibi unutulmayan şarkılarıyla hayranlarını coşturan Edis, ‘Martılar’ şarkısıyla bayram coşkusunu zirveye çıkardı. Edis’in enerjisiyle seyirciyi büyüleyen sahne performansına, dansçıları da eşlik etti. Edis, “Bu güzel vatanın tek sahibi olduğumuzu unutmayalım, biz beraber güzeliz. Birbirinize iyi davranmayı unutmayın. Bir tane vatanımız var ve onu hayatımız boyunca korumak zorundayız” diyerek hayranlarına seslendi.

KENAN İMİRZALIOĞLU EMPATİ'DE

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati'nin Çarşamba akşamı konuğu, uzun yıllardır hiçbir programa katılmayan Kenan İmirzalıoğlu oldu.

Ankara'ya bağlı Üçem Köyü'nde büyüyen Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorusuyla o yılları, çocukluğunu anlattı. "Babana çok düşkün olduğunu biliyorum, babanla aranız nasıldı" sorusunda Kenan İmirzalıoğlu'nun yaşamına dair detaylar ortaya çıktı.

Usta ismin babası, üniversiteyi kazanamayan oğlunu tarlada çalıştırarak, bir anlamda yaşamın zorluklarını göstermişti... İmirzalıoğlu, şakayla karışık "Bu omuzları orada geliştirdim, babam bana iyi bir workshop verdi" derken, şu cümleleri kurdu: "Babamla aram iyidir. İlkokulda en azından derslerim iyiydi, babam okumaya çok önem verirdi, aman oğlum bu köyde kalmayacaksın di mi, okuyacaksın ve kendi hayatını kuracaksın, buradaki toprağa güvenme sakın derdi. Hatta bu konuda çok iyi bir workshop aldım, bu omuzları orada geliştirdim. Babam çiftçiliğin bütün ince kurallarını bana anlattı. Lisedeyken arkadaşlarım ODTÜ'yü kazanırsam babam bana şu arabayı alacak, İTÜ'yü kazanırsam babam bana motor alacak, ben de diyordum ki ben hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak..."

Seyirciden Tam Not!

Ömer, üç kategoride de birinci oldu.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Star’ın sevilen dizisi Ömer, reyting sıralamasında üç kategoride birinci oldu.

Başarılı oyuncu kadrosuyla ve beğenilen hikayesiyle seyirciden tam not alan Ömer, Total’de 5.42 reyting 13,95 share, AB’de 6.91 reyting 18,50 share ve ABC1’de 6.85 reyting ve 16,42 share alarak reyting sıralamasında üç kategoride de zirveye yerleşti.

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.