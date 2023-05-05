(Ayparçası kaleminden özlü söz)



ÖNCE YARA AÇIN KALPLERDE,

SONRA MERHEM OLMAYA ÇALIŞIN KENDİNİZCE,

MÜMKÜNSE Bİ UZAK DURUN SİZ BENCE...!

ANKARA'DA EMEL SAYIN RÜZGARI

Uzun yıllar sonra Ankara da ilk kez Günay Restaurant’ta sahne alan Emel Sayın, sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılandı.

2,5 saat sahnede kalan Sayın, hıncahınç dolu olan Günay Restaurant’ta TAŞKIN SABAH Orkestrası eşliğinde Türk Müziği ve Yeşilçam Şarkılarının yanı sıra,

Kayahan ve Sezen Aksu’dan da şarkıları seslendirdi.

Emel Sayın, Günay Sahnesinde sevenlerine çoktur yakında Single çıkartacağının müjdesini verdi…

GELİN GİBİ DİVA!



Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi Diva Bülent Ersoy, Maslak Yeni Gazino da sahne aldı. Türk müzik tarihinin en büyük ikonu olarak işaret edilen Diva Bülent Ersoy Maslak’ta verdiği konserinde yıktı geçti. İkonik tarzı ve eşsiz sahne performansı ile büyüledi.



Gülşah Saraçoğlu imzalı beyaz elbisesi, tepeden tırnağa ders niteliğindeki sahne imajı ile Diva kendine hayran bıraktı. Kombinezon elbisesi, ikonlaşmış saç topuzuyla stilleştirdiği benzersiz tarzıyla Diva yine gündem yarattı. Sahne tarzı ile çok konuşulan Diva sahnedeki bronz teniyle yaz gelmeden bronz ten modasının ilk öncüsü oldu. Diva Bülent Ersoy’un takipçileri, sahnede beyaz bir kostüm giyen sanatçının görünümünü gelinliğe benzetti. Diva Bülent Ersoy sahneden “Gelin gibiyim. Maşallah “dedi.

FERHAT GÖÇER’DEN ÇAĞRI!

“Mitinglerde çalınan eserlerin telifinin ödenmesi hakkında tüm parti teşkilatlarına çağrımızdır “

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği MSG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, mitinglerde çalınan eserlerin telifinin ödenmesi hakkında, tüm parti teşkilatlarına ihtarname gönderip telif talebinde bulunacaklarını söyledi. Göçer, “ 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutladığımız bu kıymetli günde, eser sahibi müzik emekçilerinin haklarını korumak adına mücadelemizi vereceğiz” dedi.

Göçer, ''Miting alanlarının hoparlörlerden yayınlanan müziklerle konser alanlarına dönüşmesi üzerine “Tüm parti teşkilatlarına ihtarname gönderip, alanlarda tespit yapacağız, hakkımızı talep edeceğiz .” dedi. Tüm parti temsilcilerinin telif haklarını destekleyici açıklamalar yapmasının ümit verici olmasına karşın seçim döneminde karşılaşılan bu durumun endişe verici olduğunu belirten Ferhat Göçer’in açıklamaları şöyle: ''Mitingler, konuşmacılar mikrofon başına geçinceye kadar hoparlörlerden yayınlanan müziklerle konser alanlarına dönüşmüş durumda. Türkiye’nin dört bir yanında her gün onlarca miting yapılıyor. Otobüslerde ve miting alanlarında, partilerin kendi slogan şarkıları; üyemiz eser sahiplerinin izinli izinsiz şarkıları hoparlörlerden bangır bangır çalınıyor. Telif haklarına saygı gösterilmesini beklemek en doğal hakkımız Tüm parti teşkilatlarına sesleniyorum: Konser alanına çevirdiğiniz mitinglerde çalınan eserlerin telifini ödeyin. Telifini ödemeyen, eser sahibi üyelerimizin iznini almayan tüm parti teşkilatlarına ihtarname gönderip, alanlarda tespit yaparak hakkımızı arayacağız.”

OĞUZ DOĞAN:CANLI SAHNE YAPMAKTA İDDİALIYIM!

Son zamanlarda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren başarılı sanatçı Oğuz Doğan, sözü ve müziği İntizar’a ait olan yeni teklisi “İz Bıraktı” şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının aranjörlüğünü Sedat Sakarya'nın yaptığı "İz Bıraktı " şarkısının klip yönetmenliğini ise Ferdi Çalışkan yaptı.

Yaza enerji yüksek bir şarkıyla girmek istediğini söyleyen Doğan " Önümüz yaz dinleyenleri biraz oynatacak biraz da olsa morallendirecek bir şarkı seçtik.Keyifli bir klip çalışması oldu."dedi.

Sahne çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Doğan " Klipte stüdyoda şarkı söylemek kolay. Canlı sahne yapmak canlı bir şekilde şarkıları söylemek zordur. Hiç mütevazı olmayacağım canlı sahne yapmakta da iddialıyım "diyerek sözlerini tamamladı.

“SENDEN 1 TANE DAHA YOK HANDE “



“Benden Bir Tane daha yok” şarkısıyla müzik listelerinde zirveye oturan pop yıldızı Hande Yener İzmir Moulin Rouge Folkart Time Bornova’da sahneye çıktı.



Büyük yorumcu kimliğinin yanında sahne şovuyla da büyük beğeni toplayan Hande Yener Hayranlarından gelen senden 1 tane daha yok tezahüratları' karşı “Sizden de 1 tane daha yok. İyi ki varsınız” dedi.

DUMAN’DAN NEFES KESEN KONSER

Binlerce hayranı Turkcell Vadi’ye akın etti…

Temposu hiç düşmeyen bir konsere imza attılar.

Türk Rock müziğinin en sevilen gruplarından Duman, Atlantis Yapım'ın organize ettiği “Turkcell Vadi konserleri” serisi kapsamında hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan grubu, Turkcell Vadi’yi dolduran binlerce hayranı yalnız bırakmadı. Her şarkısında ayrı bir coşkunun yaşandığı konserde gruba hayranları alkışlar ve telefonlarının ışıklarıyla eşlik etti.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde şarkılarını seslendiren grubu hayranları alkış ve tezahüratlarla uğurladı.

Zuhal Olcay'ın çekici şıklığı

Zuhal Olcay, konserlerine büyük bir hızla devam ediyor. Hafta sonunda Kalamış'ta Ouzo Roof Restaurant'ın sahnesine çıkan Olcay'ın rezervasyonları yine günler öncesinden kapandı. Muhteşem sahnesinde şarkılarını tiyatral gücüyle seslendiren, doyumsuz sohbetlerini de şarkılarına ekleyen Zuhal Olcay, sadece sesiyle değil, çekici kostümüyle de dikkat çekti.

Fit görüntüsü ve çekici şıklığı ile göz dolduran Zuhal Olcay, formunu yıllardır asla vazgeçmediği yüzmeye borçlu. Usta yorumcu, haftanın her günü hiç aksatmadan yüzüyor.

BORA GENCER’DEN YAZ ŞARKISI“KIZLAR”

Bora Gencer, uzun bir aradan sonra 8+1 adını verdiği arşivlik bir albümle müzikseverlerle yeniden buluştu ve albümün çıkış şarkısı olan “Karartma” büyük beğeni kazandı. Sanat yaşamında 40. yılını dolduran Gencer, birçok sürprizi içinde barındıran yeni albümündeki her şarkıyı kliplendirmeyi planlıyor.

İkinci klip şarkısı olarak belirlenen “Kızlar” şarkısıyla yaz aylarının sevilen şarkılarından biri olmaya hazırlanıyor. Latin tarzda sıcak bir pop şarkısı olan Kızlar’ın söz ve müziği Bora Gencer’e, düzenlemesi ise Batu Çaldıran’a ait. Yönetmenliğini Turgay Ceylaner’in yaptığı klipte ringe çıkan Bora Gencer’e kadın oyuncu eşlik etti ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Sanatçının hem oyunculuk hem de dans performansını keyifle izleyeceğimiz ve ringde havlu attığı eğlenceli klibi tüm dijital platformlardaki yerini aldı.