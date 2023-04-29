Ayparçası kaleminden özlü söz Susmanın erdemliğini yaşarken yüreğimde, ben değer verdiklerimi silmedim kalbimde, hak edenler kaldı yerinde, hak etmeyenler şimdi bilinmezlerde.

“ ÇOCUKLARIN FESTİVALİ”

Depremzede çocuklar için

Türkiye’nin en büyük çocuk festivali ‘Çocukların Festivali’ bu sene beşinci kez 5-6-7 Mayıs tarihlerinde Zorlu PSM ev sahipliğinde İstanbul ve deprem bölgesindeki çocuklar için kapılarını aralıyor. Sanatın her dalına dokunan festivalde ‘içi içine sığmayan’ çocuklar için konser, tiyatro, sanat atölyeleri başta olmak üzere 50’den fazla etkinlik yer alıyor. Çizgi filmlerden çıkıp gelen çok sevilen Meet and Greet karakterlerinin eğlenceli danslarıyla çocuklarıyla karşılayacağı festivalde; kortej, akrobasi gösterileri, etkileyici şovlar, orkestra dinletileri, graffiti, dans deneyimi, fotoğraf alanları, Sihirbaz Okulu, Warner Bros’un çok sevilen kahramanları da çocukları bekliyor.

Festival her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden önemli sanatçılarla çocukları atölyelerde bir araya getirecek. Resim tutkunu çocuklar Yiğit Yazıcı ve Mehmet Sinan Kuran’la birlikte hayallerini çizgiler ve renklerle tuvale aktarırken, Dans Fabrika ve Ömer Yeşilbaş’la birlikte duygularını dansla anlatacak. Seramik mezunu olan oyuncu Yağmur Tanrısevsin de festivalde depremzede çocuklar yararına seramik atölyesi düzenleyecek. 6-7 Mayıs tarihlerinde bilet satışından elde edilen gelirle de deprem bölgesinde oyun parkları inşa edeceğiz. Aynı zamanda yine gelirimizin bir bölümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da Tohum Otizm Vakfı’yla paylaşacağız’’ diye konuştu.

ARZUM ONAN:ZAMANA MEYDAN OKUYOR!

Elli yılı aşkın tecrübesi ile güzellik ve estetiğe bilimsel bir yaklaşımla çözümler üreten Instıtut Esthederm, geçtiğimiz aylarda Age Proteom™ Advanced Serum’un yaş alma belirtilerini 2 kat yavaşlattığını duyurmuştu. Sağlık, güzellik ve estetikte çığır açan bu gelişme için başarılı model, oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan marka yüzü seçildi.

“ Güzellik ve estetikte sadece bilime güvenirim.”

Başarılı kariyeri ve zamansız güzelliğiyle Arzum Onan, uzun yıllar ses getirecek buluş olan Age Proteom Advanced Serum’un yüzü olmayı mutlulukla kabul ettiği paylaştı. Ayrıca Arzum Onan, "Institut Esthederm, yaşam yolculuğunda kadın ve erkeklerin, kendilerini en iyi şekilde hissetmelerini sağlayan formülleriyle pozitif yaş yönetimini merkezine alan bir marka. Institut Esthederm ürünleri ve bakım rutinlerinin kombinasyonlarının sonucundan çok memnunum. Güzellik ve estetikte sadece bilime güvenirim. Age Proteom™ Advanced Serum’un ana odağı cildiminizin geleceği. Hücre ömrünü uzatarak, cildimin zamansızlığını destekleyen; güçlü ve uzun süreli koruma formülüne sahip. Bu yenilikçi bakış açısı beni motive ediyor" dedi.

BURAY’LA BAYRAM COŞKUSU

Antalya tatilcileri Buray ile Bayram coşkusunu ikiye katladı!

Konserden konsere koşan ünlü sanatçı Buray, Ramazan Bayramında Antalya Port Nature Luxury Otel’de sahne aldı. Konserine başlamadan önce kendisini izlemeye gelen tatilcilerin Bayramını kutlamayı ihmal etmeyen Buray, sahnedeki muhteşem performansıyla adeta tatilcilere müzik bayramı yaşattı. Dinleyicilerine mikrofon uzatarak şarkılarını birlikte seslendiren Buray alkış yağmuruna tutuldu.

Erdal Özyağcılar: Kendi Hayatımız yansıdı!

Erdal Özyağcılar, eşi Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar ile birlikte ilk kez bir reklam filminde rol aldı. Özyağcılar ailesi marka yüzü oldukları Algida Maraş Usulü’nün reklam filmi için kamera karşısına geçti.

50 yılı aşkın süredir sanat hayatında yer aldığı pek çok proje ve çalışmayla 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanan ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Özyağcılar , Algida Maraş Usulü’ nün yeni reklam yüzü oldu.

Algida Maraş Usulü’nün daha bol Antep fıstığı ve daha yoğun süt tadıyla yenilenen Sade Dondurma ürününün anlatıldığı reklam filminde; Erdal Özyağcılar’a kendisi gibi oyuncu olan eşi Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar eşlik ediyor.

Erdal Özyağcılar yeni reklam filmiyle ilgili “Ailemle birlikte bir reklam filminde yer almak benim için çok kıymetli. Çektiğimiz reklam filminin kendi hayatımızı yansıttığını söyleyebilirim. Zeynep ve Güzin ile birlikte ilk reklam filmi çalışmamız oldu. Ailelerin en mutlu anlarına eşlik eden bir ürünle ekranlarda olmaktan mutluluk duyduk.” dedi.

Özyağcılar ailesinin yer aldığı reklam filminin yönetmenliğini ise başarılı yönetmen Ozan Açıktan üstleniyor.

Ancak filmlerde olabilirdi ama onun başına geldi!

NTV ekranlarında yayınlanan Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu, şimdilerde Ömer dizisindeki Erdal rolüyle ekranlara gelen Tayanç Ayaydın oldu. Ayaydın, yaşanmış hikayelerle Empati kurarken, 'film gibi evliliği' için de ilk kez konuştu! Tayanç Ayaydın'ın Bolu'da trafik kazası geçiren sevgilisine yüzde 5 yaşam şansı tanınmış, Ayaydın Bolu'daki hastaneye adeta kamp kurarak destek vermiş, sevdiği kadına sevdiği şarkıları dinletmiş ve yaşama döndürmüştü!

Tayanç Ayaydın, ilk evliliğinde yaşadıklarını yıllar sonra ilk kez Ahmet Mümtaz Taylan'a şöyle anlattı:

"Eşim trafik kazası geçirdi, kaza geçirdiğinde evli değildik ve ben onun hayatına dahil oldum. Bütün hayatımı kazaya, hastaneye kanalize ettim, hayatımla ilgili her şeyi durdurdum. Annemi aradım, sana ihtiyacım var dedim Anneme ve Annem taksiye atlayıp Bodrum'dan Bolu'ya ne uçak ne otobüs, acilen taksiyle geldi! Her şeyimi verdim ona, baktım ki vermeye devam etmem gerekiyor, evlendik!

Kazadan sonra da evlendik. Benim ona iyi geldiğimi düşünerek evlendik... Aslında bir proje gibi oldu... Eşim sağlığına kavuştu, hayatıyla ilgili risk bittiğinde de yollarımızı ayırdık" dedi.

Tayanç Ayaydın, ikinci evliliğini Amerikalı Sally Ghalayini ile gerçekleştirdi. Çift, halen evli.

Gülden Taşkın yorumuyla 27 yıl sonra ‘Aldat'

Yıldız Tilbe'nin 'Aldat' adlı şarkısı, 27 yıl sonra Gülden Taşkın tarafından yeniden yorumlandı. Taşkın, Çaldıran Records etiketiyle Tilbe'nin 1996 yılında çıkardığı üçüncü albümü 'Aşkperest'in sevilen şarkılarından 'Aldat'ı, tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturdu.

İTÜ Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Türk Müziği Bölümü mezunu olan Gülden Taşkın, kariyerinde Yıldız Tilbe’nin özel bir yeri olduğunu belirterek, bu eseri kendi yaşanmışlıklarından da derin izler taşıdığı için seçtiğine dikkati çekti. Söz ve müziği Tilbe'ye ait şarkının düzenlemesini Selim Çaldıran yaparken klip yönetmeni de Ferit Çetinkaya oldu.

YENİ KOLEKSİYON TANITIMI İÇİN “ALİNA BOZ”

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği, sempatik tavırları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Alina Boz , global spor markası Puma ile yepyeni bir koleksiyon tanıtımı için bir araya geldi.

Kaliteli bir yaşam için “iyi düşün, iyi hisset” akımı, son yıllarda hayatımızda oldukça büyük bir yer edindi. Üzerimizde taşıdığımız doğal taşların, sembollerin uğur, enerji ve huzur getirdiğine duyduğumuz inanç, aynı zamanda yepyeni ve renkli bir estetik anlayışının da kapılarını araladı. Puma ’nın yeni Lucky Charms Koleksiyonu işte bu akımdan ilham alıyor. Yapılan iletişim çalışmalarında Lucky Charms ruhunu yansıtan Alina Boz ise “ Manifest: Şans Ayağıma Gelsin” diyor.

Konuyla ilgili Alina Boz , “ Sembollerin enerjisine inanan biriyim. Üzerimde taşıdığım minik uğurlar, ritüeller ve manifestler bana her zaman kendimi iyi hissettiriyor. Giyim tarzımın da bu pozitif ruh halini yansıtması çok önemli. Puma’nın Lucky Charms koleksiyonuna da bu yüzden bayıldım. Tasarımları ve üzerlerindeki minik detaylar tam olarak bu enerjiyi yansıtıyor. Puma ile böyle pozitif ve eğlenceli bir iş için bir araya gelmek çok güzel.” dedi.

Hadise’den Hasan Can Kaya’ya Sürpriz

Hadise, ünlü komedyen Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar programının çekimlerinde sürpriz yaptı. Murda’nın konuk olduğu bölümde birden stüdyoya giren Hadise tüm izleyicileri şaşırttı.

Hasan Can Kaya’nın rekortmen programı Konuşanlar üçüncü sezonuna tüm hızıyla devam ediyor. Rapçi Murda’nın konuk olduğu bölümde Konuşanlar izleyicisi büyük bir sürprizle karşılaştı. Çekim sırasında Hadise birden stüdyoya girdi. Hadise’nin stüdyoya gelmesiyle Murda ve Hasan Can Kaya kadar programı izleyenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi ve şarkıcıyı alkışlarla karşıladı.

Ünlü komedyenin soruları ve esprileri karşısında çok eğlenen konuklar stüdyoda kahkaha tufanı yaşadı. Programı çok severek izlediğini söyleyen Hadise “Programı çok severek izliyorum. İlk kez bugün gelebildim” dedi.







