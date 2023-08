Aydınlanma, tekâmül sayesinde değişmek ve dönüşmektir. Bir insan hayatının sorumluluğunu üstlendiğinde aydınlanma gerçekleşir. Kendi aklı yerine başkalarının aklına da uyarsa aydınlanmayı engeller.

Aydınlanmış insan kendini bilir ve öz varlığındaki ışığı herkese yayar, böylece başkalarının da aydınlanmasına neden olur. Aydınlanmış insan, korkuları aşmıştır ve cesurdur. Bir insan aydınlanmak için zekasını kullanmalı ve özgür olmalıdır çünkü özgür olan insan, olgunlaşmış insandır. Aydınlanmak için zihinde üretilen eski kalıplar atılmalı, negatif düşünceler pozitif düşüncelere dönüşmelidir. Bunun için insan tekâmül etmelidir.

İnsan tekamül ederek zekasını kullandığında zihinsel olarak bağımsızlığa kavuşur. Tekamül sayesinde kişi, hatalarını görür ve aynı hataları tekrarlamaz çünkü hatalarından ders alır. O zaman eylemler daha tecrübeli ve farkındalıklı olur.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Tekamül Sanatı" Değişim Programı sayesinde birey aydınlanma yolunda hızla ilerler ve herkesi aydınlanma yoluna yönlendirir. Böylece zihin arınır, negatif düşünceler pozitif düşüncelere dönüşür ve özgürleşmiş insan ortaya çıkar. Varoluşsal gerçeğin ışığında birey aydınlanır.

"Tekâmül Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada aydınlanmanın nasıl gerçekleşebileceği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Aydınlanmamış insan, hayatına anlam katamaz ve varoluşsal gerçek içinde olamaz. Fakat her gün uygulanan tekamül ve değişim teknikleri sayesinde varoluşun mutlak anlamı keşfedilir. O zaman insan, canlı ve cansız herşeyi kucaklar ve herşeye saygı duyar.

Aydınlanma, bilgelik meşalesini yeniden yakmak ve topluma yaymaktır. Bireysel ve toplumsal koşullanmalar aydınlanma sayesinde erir ve birey, ebedi, ruhi özüne ulaşır. Özüne merkezlenen birey, beden, zihin, duygular olmadığının farkına varır ve mutlak gerçeklik içinde olur.

Aydınlanma, insanı insan yapar böylece insanüstü insan doğar. Yeniden doğmuş birey, gerçeğin ışığında kendisini yeniden var eder. Varoluşun ışığında aydınlanmış birey, acılardan özgürleşir ve böylece nefret sevgiye, umutsuzluk umuda, mutsuzluk mutluluğa dönüşür.

Değişim teknikleri sayesinde birey gitgide güçlenir ve evrenselleşir. Birey, nereden geldiğini, neden burada olduğunu, nereye gideceğini merak eder ve gerçeğin ışık dolu kapısından geçer. Böylece adınlanma meşalesi yeniden değişim yoluyla yakılır.

