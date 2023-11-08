Başarılı ressam Aydın Akyol “Children Without A State” adlı kişisel solo sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Kadıköy Luna Grande Gallery’de serginin açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterirken Aydın Akyol bu sergisinde birçok farklı çalışmasını bir araya getirirken sanatseverlere ve herkese göçmen ve masum çocukların yaşadığı acıları ve isyanlarını göstermek olduğun altını çizerek “Eserlerimde dünya gerçeklerinden habersiz, masum yavruların kamplardaki şaşkınlık ve isyanlarını ifade etmeye, onların adeta hayatı sorgularcasına bakışlarını yansıtmaya çalıştım” diyerek duygularını ifade etti.

Önümüzde bir Gazze gerçeği var ve bu savaşta en büyük zararı çocuklar görmektedir diyen Aydın Akyol “Hayatları boyunca yaşayacakları bir travma ile daha çok küçük yaşlarda tanışan çocukların acıları aslında bizim acılarımız ve bizlerin ayıbıdır. Çalışmalarımda ticari yaklaşımlardan çok, beni etkileyen duygusal ögeler etken oldu. Bir yerde duygularımı veya isyanlarımı fırçamla ifade etmeye çalıştım” dedi.

Muhteşem bir Jazz dinletisine var mısınız?

İpek Dinç daha ilkokul yıllarından itibaren okul korolarında söylediği şarkılarla müzik hayatına merhaba derken geçtiğimiz günlerde de “Bana Yalan Söylediler” adlı ilk teklisiyle müzik dünyasında bende varım dedi.

Müzikal kariyerinde ülkemizi başarıyla temsil eden İpek Dinç bu yıl kaybettiğimiz duayen sanatçımız “İlhani Gencer” ile tanışmasının ardından uzun yıllar çalışarak adını müzik dünyasında perçinlerken Anıl Şallıel’in kendisini yönlendirmesi sonucu İpek Dinç sözleri Fikret Şenses tarafından düzenlenen Jazz müziğin efsane ismi Jose Feliciano’nun unutulmaz şarkısı “Bana Yalan Söylediler” adlı şarkıyı yeniden müzikseverlerle buluşturdu.

Fransa’dan ödülle döndü

Ekranların fenomen dizilerinden “Yalı Çapkını” dizisinde “Kazım Ağa” karakterine hayat veren ünlü oyuncu Diren Polatoğulları ödüle doymuyor. Diren Polatoğulları bu kez de Fransa’da “Yılın En Sevilen Dizi Oyuncusu” ödülünü 10 bin kişini toplandığı fuar alanında alırken büyük izdiham yaşandı.

Fransa’nın farklı şehirlerinde düzenlenen ve Türk kültürünün tanıtıldığı Festiculture Cumartesi günü Fransa’da Clermont Ferrand şehrinde düzenlendi. Festivalde daha önceki yıllarda Burak Özçivit, Bülent İnal, Gaye Turgut Evin ve Ulaş Tuna Astaepe gibi ünlü isimlerden sonra bu yıl da Diren Polatoğulları “Yılın En Sevilen Dizi Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. 10 bin kişinin bulunduğu salonda sevenleriyle bir araya gelen sanatçıyla fotoğraf çekinmek isteyenler izdiham yarattı.

Diren Polatoğulları aldı ödülü sosyal medyasından “Beni bu ödüle layık gören tüm izleyicilerimize ve festiculture organizasyonunun değerli üyelerine en içten teşekkürlerimle” notu ile takipçileri ve sevenleriyle paylaştı.

Zerrin’den hayranlarına çifte sürpriz

Zerrin Özer söz ve müziği Mustafa Arapoğlu’na ait olan “Basit Numaralar” şarkısı ile yakaladığı başarıyı tescillercesine yine söz ve müziği Mustafa Arapoğlu’na ait olan “Yamalı Yüreğim” adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği söz ve müziğini Mustafa Arapoğlu’nun yazdığı genel koordiatörlüğünü Selim Seven’in üstlendiği “Yamalı Yüreğim” adlı şarkısını Zerrin Özer’in doğum gününde tüm dijital platformlardan yayınlanması da büyük sürpriz oldu.

Yeni çalışması hakkında kısa bir açıklama yapan Zerrin Özer “ Gösterilen ilgiden ve özellikle “Basit Numaralar” şarkısı ile genç kuşağında Zerrin ablası olmaktan oldukça mutluluk duyuyorum.Hem yeni şarkımın heyecanı hem de doğum günüm olması münasebetiyle iki mutluluğu bir arada yaşıyorum. Buradan beni seven, bana değer veren ve beni hiç yalnız bırakmayan dinleyicilerime de teşekkür etmek istiyorum” diyerek duygularını ifade etti.

Ergül Ulu’dan “İstanbul”

Semra Tekin’in haberine göre son dönemin başarılı çıkış yapan sanatçılarından Ergül Ulu söz ve müziği kendisine ait “İstanbul” adlı yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

Profesyonel müzik kariyerinde birçok başarılı çalışmaya imza atan Ergül Ulu aynı zamanda Türkiye’nin duayen sanatçıları Cengiz Kurtoğlu, Hakkı Bulut, Hakan Taşıyan gibi isimlerle çalışma başarısını gösteren nadir sanatçılardan biri olarak devam etmektedir.

3 yıl boyunca Türk tiyatrosunun usta isimlerinden biri olan “Bedia Muavvit” tiyatrosundan Ahmet Yazıcı’dan drama ve diksiyon dersleri alan Ergül Ulu bu dönemde “Kanlı Nigar” ve “Yedi Kocalı Hürmüz” gibi müzikallerde başrol almıştır.

Ergül Ulu “İstanbul” adlı çalışması hakkında yaptığı kısa açıklamada “İyi bir ekiple güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Can dostum ve basın danışmanım Semra Tekin ile çıktığımız bu yolda olumlu geri dönüşler beni daha çok motive ediyor. Şarkımla sonbahar ve kış aylarına damga vuracağıma inanıyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

Ergül Ulu “İstanbul” adlı şarkısının klip çekimleri için kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna Merve Keyf oturdu.

“TÜYAP”ta okurlarıyla bir araya geldi

Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz duayen gazeteci Hulusi Tunca’nın kendi gibi gazeteci ve yazar olan kızı Ecem Naz Tunca, İkinci Adam Yayınevi standında “Gazeteci Olunmaz, Gazeteci Doğulur” isimli kitabını imzaladı.Tunca’nın imza gününe 7’den 70’e okurları büyük ilgi gösterdi.”

Ecem Naz Tunca ‘Gazeteci Olunmaz Gazeteci Doğulur’ adlı kitabını ikinci kez okuyucusuyla Tüyap’ta buluşturmanın onurunu yaşadı. Merhum Gazeteci Hulusi Tunca’nın başarı dolu hikayesini anlattığı kitabında gazetecilikle ilgili gelecek nesillere derin fikirler verirken, her yaş grubundan okurun bu özel günde Tüyap’ta kendisiyle bulunmasının mutluluğunu yaşıyor.

Evren Türeci’den “Ateş Böceği”

Sanatsal anlamda 10 parmağında 10 marifet olan ender sanatçılarımızdan biri olan Evren Türeci yeni single çalışması ile müzikal kariyerinde yükselişe devam ediyor.

Müzikal kariyerinde 2015 yılında Vedat Sakman’ın unutulmaz eseri “Her Neyse”de kendisi ile düet yapma fırsatı yakalayan ve bu düet ile 2018 yılında Türkiye Müzik Ödülleri’nde “Yılın En Dikkat Çeken Düeti” ödülünü kucaklayan Evren Türeci 2022 yılında Türk pop müziğinin “Minik Serçe”’si Sezen Aksu’nun “Perişanım Şimdi” şarkısına yeniden hayat vermiş ve bu şarkı ile yakaladığı çıkışını devam ettirirken yine söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait, düzenlemesini Erhan Doğancıoğlu’nun yaptığı “Ateş Böceği” isimli şarkı ile de başarısını bir kez daha perçinledi.