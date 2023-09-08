TEKNOFEST; Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.

2018 yılında ilki gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapmaktadır.

Yine toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

2018 yılında İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen festivalde 14 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına toplamda 4.333 takım, 20.000 genç başvuru yapmıştı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2019'da 19 farklı kategoride gerçekleştirilen teknoloji yarışmalarına 81 il ve 122 ülkeden 17.373 takım ve 50.000 yarışmacı başvurmuştu.

Milli teknolojimizin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynayan pekçok kuruluşun paylaşmasıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen TEKNOFEST festivali büyük ilgi görmüştü.

İstanbul festivalinde Cumhurbaşkanımız bir konuşma yapmış ve dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te katılımcılarla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, katılımlarından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, eşi Mihriban Aliyeva’ya ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’ye teşekkür etmişti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan: “Bu yılki teknoloji bayramımızı önce İstanbul’da, ardından da inşallah Ankara’da yaşıyoruz. Millî teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST’in ülkemize, milletimize ve siz gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gurur tablosunu yaşatan T3 Vakfına, bakanlıklarımıza, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan, dereceye giren projeleriyle fikirleriyle önümüzde yeni ufuklar açan tüm kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.’’ demişti.

TEKNOFEST’e başvuran takım sayısının her sene katlanarak arttığına dikkati çeken Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Bu etkinliğe 2018’de 4 bin 333 başvuruyla bismillah demiştik. Bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım ve 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık. Yarışma kategori sayısı da 14’ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katılımların artmasıyla birlikte ödül ve teşviklerimizin meblağı da yükseldi. Toplam 4 milyon lira ödül ve destek rakamıyla başlayan süreç, 44 milyon lirayı buldu.

Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST’in önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yukarı çıkaracağına inanıyorum.”

Şeklinde konuşmuştu.

Evet… 2020 yılında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100.000 genç başvuruda bulunmuştu.

2021 yılında Atatürk Havalimanı'nda dördüncüsü gerçekleşen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 35 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il, 111 ülkeden 44.912 takım ve 200.000 yarışmacı başvurmuştu.

2022 yılında Samsun Çarşamba Havalimanı merkezli olarak Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşen TEKNOFEST Karadeniz kapsamında geleceğin odak alanları üzerine 40 farklı teknoloji yarışması gerçekleşmişti. Bu yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 154.000'den fazla takım ve 600.000'den fazla yarışmacı başvurmuştu.

Yine 2022 yılında ülke sınırlarını aşarak ilk defa yurt dışında Azerbaycan, Bakü Crystal Hall'de gerçekleşen TEKNOFEST'te 10 farklı teknoloji yarışması düzenlenmiş ve bu yarışmalara 1.010 takım, 5.636 yarışmacı başvurusu alınmıştı.

2023 Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST ilk olarak 27 Nisan 1 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmişti. 2 milyon 547 bin ziyaretçisi ile yeni rekorlara imza atan TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları, girişim programı, nefes kesen hava gösterileri, ödül törenleri, sahne senin etkinliği, eğitici atölyeler, sergiler, sahne oyunları, çocuklara yaşatılan özel uçuş deneyimleri, hepsi birbirinden güzel etkinlikleri ile ziyaretçilerine bilim, teknoloji ve uzayla dopdolu unutulmaz bir serüven yaşatmıştı.

Yine Teknofest 2023 festivalinin 4’üncü gününde İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA ve SOLOTURK kol uçuşu gerçekleştirmiş ve izleyicilerin hayranlığını kazanmıştı..

Kızılelma, Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu ve stealth özelliklere sahip insansız savaş uçağıdır.

Bayraktar MİUS için ilk kavramsal çalışmalar 2013 yılında başlamıştı.

Proje ile ilgili en önemli gelişme ise 20 Temmuz 2021 tarihinde yaşanmıştı. Bu tarihte Bayraktar MİUS’a ait ilk kavramsal tasarım görselleri ve uçağın özelliklerine dair orijinal bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıştı

Kızılelma adı Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşleri simgeleyen bir ifadedir.

Türk milliyetçiliğinin ve Türk yayılmacılığının önemli sembollerinden birisi olan Kızılelma imgesi, Türk devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler.

Ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir beldeyi ifade ettiği gibi kimi zaman bir devlet kurma idealini, kimi zaman cihan hâkimiyeti idealini, kimi zaman da Türk birliği idealini ifade etmiştir.

Kızılelma imgesinin tam olarak ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte yaygın anlayış, Osmanlı ile birlikte tarihe ve edebiyata mal olduğu, Osmanlılar döneminde özellikle Batı memleketlerine doğru yürütülen cihadın bir sembolü olduğu yönündedir.

SOLOTÜRK adı ise; Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan gösteri ekibidir.

Gösteri uçuşları tek kişilik F-16 C Blok-40 uçağı ile icra edilmektedir.

Gösteri uçuşları esnasında her iki kanat ucuna takılan duman gereçleri vasıtası ile beyaz renkli duman salınmaktadır.

Yükselen Türkiye’de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren daha neler var neler…

2023 yılında geçen hafta içinde 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında TEKNOFEST; Ankara, Etimesgut Havaalanı’nda yüzbinleri ağırlamıştı.

Altıncı yılında, Sekiz defa yaşanan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde son gün de de diğer günlerde olduğu gibi olağanüstü bir coşku ve yoğun bir katılım vardı.

TEKNOFEST Ankara kapanış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gençlere hitaben güzel bir konuşma yaptı.

Ardından ödül almaya hak kazanan TEKNOFEST yarışmacılarının ödül takdimine geçildi.

Uzay ve havacılık alanında girişimcilik ödülü alan katılımcılar ödüllerini; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın elinden aldı.

Zafer Bayramı coşkusuyla kapılarını açan TEKNOFEST Ankara 3 Eylül’de sağanak yağmura rağmen alana akın eden kalabalıkla sona erdi.

27 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde ise Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek 5 günlük festivallerde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.

TEKNOFEST geçmişinden aldığı ilhamla Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna emin adımlarla devam etmektedir.

Hoşça kalınız.