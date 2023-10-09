Merhabalar sevgili dostlar,

Sanırım sevmeyeni pek yoktur,eski lezzetler eski tatlar denildiğinde çocukluğumuzdan bu yana pastahane camekanlarında hemen her daim aşina olduğumuz ,aslında kalan keklerin değerlendirmek amacıyla çıkarılan ama ne olursa olsun ,dış sertliğinin yanı sıra içindeki keklerin ve üzüm ile fındığın birleşmesi sonucu damakta bıraktığı enfes lezzeti ile ''AY ÇÖREKLERİ''

Canınız her çektiğinde dışarı çıkıp bir pastanede aramak yerine bu harika lezzeti ,aynı pastane lezzetinde evinizin mutfağında üstelik istediğiniz miktarda pişirmek pek de zor değil.Uzun süre de bayatlamadan saklayabileceğiniz,çayınızın yanında ,yada ara atıştırmalık olarak hazırlayın .

Ayrıca bu aralar sıkça kek /kurabiye pişirdiyseniz ve onlardan birkaç parça mutfağın bir köşesinde öylece yenmeden duruyorsa sakın atmayın,hemen bir buzdolabı poşeti içinde deepfrez'de yerini alsın.İşte şimdi biriktirdiğiniz kekleri lezzetli bir ikrama dönüştürmenin zamanı..

Haydi sıvayın kolları takın önlüklerinizi... Enfes bir pastane lezzeti pişireceğiz.

Hepinize kolay gelsin.

MALZEMELER:

DIŞ HAMURU:

• 150 gr yumuşak tereyağ yada margarin

• 2 ad yumurta ( 1 yumurtanın sarısını üzeri için ayırın)

• 1/2 su bardağı (60gr) pudra şeker

• 1/2 su bardağı (60ml) ılık süt

• 1 pak.kuru maya

• 4- 4.5 su bardağı Un (Unu kontrollü ekleyin)

HAZIRLANMASI:

• Süt,pudra şekeri ve mayayı kaseye alın karıştırın ve 5 dakika bekletin.

• Daha sonra diğer malzemelerini ekleyin unu kontrollü olarak ilave edin.

• Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olmalıdır.

• Hamurunuzun üzerini kapatın ve 1/2 saat dinlendirin.

• Bu arada iç malzemesini hazırlayalım.

İÇ MALZEMESİ İÇİN:

• 4 su bardağı ufalanmış kek (takribi 400gr )

• 1 yemek kaşığı pudra şekeri

• 1/2 su bardağından biraz fazla iri doğranmış ceviz yada fındık

• 1 çay kaşığı Tarçın

• 1/2 su bardağı kuru üzüm

• 1 çay bardağı süt

• 1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi

• 1 yemek kaşığı kakao (kekiniz sade ise kakaoyu biraz fazlalaştırın.

HAZIRLANMASI:

• Bütün malzemeleri bir kase içinde karıştırın ve hamur haline getirin.

• Şimdi gelelim bütün olarak hazırlamaya;

• Dış hamurunu ve iç hamurunu aynı miktarlarda parçalara ayıracağız.

• Takribi 18 adet dış hamur yuvarlakları,18 adette iç malzemesinin hamurunun yuvarlakları olacaktır.

• Dış hamurunu oval olacak şekilde açın ve ortasına iç harcını yerleştirip rulo yapın.

• Orta kısmı daha tombik olacak şekilde yuvarlayın ve ay şekline getirin.

• Bütün hamurları aynı şekilde hazırlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsinize yerleştirin.

ÜZERİ İÇİN:

• 1 ad yumurta sarısı

• 1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi

• File fındık

• Tepsiye yerleştirdiğiniz çöreklerinizin üzerine pekmez/yumurta sarısı karışımı sürün.

• Çatalla yanlarına çizikler atın.

• Üzerine file fındık serpin.

• 175 derece de ısıtılmış fırında güzelce kızarana kadar pişirin.

Bu enfes lezzette ki çörekleri sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.

Afiyet olsun.

Sevgiyle..