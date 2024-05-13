News.com.au sitesinin haberine göre, Avustralya'da binlerce kişi İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına karşı Sydney ve Melbourne kentlerinde protesto yürüyüşü düzenledi.

Filistin bayraklarıyla İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, Refah'a yönelik kara saldırısının durdurulması çağrısında bulundu.

Melbourne'daki göstericilerin taşıdığı pankartlarda, "Siyonizm ırkçılık, ırkçılık da faşizmdir" ve "Apartheid rejimi İsrail'i boykot et" gibi ifadeler yer aldı.

Sydney kentinde ise protestocular, "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı büyük bir pankartla, Sydney Üniversitesi kampüsünde Filistin'e destek için oluşturulan kampa doğru yürüdü.

Anneler Günü'nde yapılan yürüyüşlerde bazı protestocular, Gazze'deki annelerin durumuna dikkati çekti. Bir protestocu, "Anneler Günü kutlu mu olsun? Gazze'deki kız kardeşlerim çocuklarının açlık çekmesine, yanmasına ve ölmesine şahit oluyor." yazılı pankart taşıdı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. İsrail Güvenlik Kabinesi de 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onaylamıştı.