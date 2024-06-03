Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ve yaklaşık 3,7 milyon nüfusla Almanya'nın en kalabalık kenti Berlin, etnik olarak dünyanın en kozmopolit şehirlerinden biri konumunda. Berlin'de yaşayan 200 bine yakın Türk ise şehirdeki en kalabalık yabancı nüfusu oluşturuyor.

Bir yanda ağır tahribata yol açan savaşın izleri, bir yanda sokak sanatçılarının elinden çıkan rengarenk duvar resimleriyle tarih ile modernizmin iç içe geçtiği Berlin, dünyanın en yeşil ve temiz şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kültür başkenti

Berlin, 1710'da Prusya’nın başkenti olmasıyla Avrupa'da ekonomik, siyasal ve kültürel alanda önemli hale geldi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında ise yoğun bombardıman altında kalan ve harabeye dönen şehir, savaştan sonra en iyi şekilde restore edilen yapılarıyla ağır tahribatın etkilerini kısa sürede atlatmayı başardı.

Hareketli bir tarih yaşayıp hızlı bir değişim süreci geçiren, çok sayıda sanat galerisi, tiyatro ve müze barındıran Berlin, yıl içinde çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Almanya'nın sadece siyasi değil, aynı zamanda da kültür başkenti olan Berlin'de Brandenburg Kapısı, Müzeler Adası, Bergama Müzesi, Berlin Katedrali ve Holokost Anıtı, şehrin başlıca görülmesi gereken yerleri arasında yer alıyor.

Berlin Duvarı

Şehir, 1961'den 1989'a kadar "Utanç Duvarı" ismiyle de bilinen Berlin Duvarı tarafından doğu ve batı olarak ikiye bölündü.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD, Fransa ve Birleşik Krallık kontrolünde Batı Berlin ve SSCB kontrolünde Doğu Berlin olarak şehri ikiye ayıran 46 kilometre uzunluğundaki Berlin Duvarı inşa edildi.

Berlin Duvarı'nın yapımına 1961'de başlandı ve Berlinlilerin doğudan batıya geçişi en katı yöntemlerle engellendi.

Duvarın yıkılma kararı ve 1990'da iki tarafın resmen birleşmesiyle Berlin, eyalet şehir olarak eski bütünlüğüne kavuştu ve Almanya Federal Cumhuriyeti'nin başkenti oldu.

Berlin'de futbol

Almanya'nın en popüler spor branşı futbolda Hertha Berlin ve Union Berlin, başkentin öne çıkan kulüpleri olarak göze çarpıyor.

Maçlarını Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynayan Hertha Berlin, 2022-2023 sezonunda küme düşmekten kurtulamadı. Yoluna ikinci ligde devam eden Hertha Berlin, 1930 ve 1931'de olmak üzere iki kez Almanya ligi şampiyonluğu yaşadı.

Uzun yıllar alt liglerde mücadele eden Union Berlin ise 2019-2020 sezonunda tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükseldi. Maçlarını An der Alten Försterei Stadı'nda oynayan Union Berlin, ligde kalıcılık sağlamasının yanı sıra son 3 sezonda Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterdi.

Avrupa Ligi Dörtlü Finali üçüncü kez Berlin'de oynandı

Berlin, futbolun yanı sıra atletizm ve basketbol organizasyonlarıyla da spor dünyasında önemli yer edindi.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu, bu sene tarihte üçüncü kez Berlin'de düzenlendi. Berlin, daha önce 2009 ve 2016'da ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'i bu sene bir kez daha üstlendi.

Ayrıca atletizmde 6 büyük maraton yarışından biri olan ve son yıllarda en fazla dünya rekorunun kırıldığı Berlin Maratonu, spor dünyasının önemli organizasyonları arasında yer alıyor.