|
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AVRUPA YAKASI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞ İLANI
|Sıra No
|Borcun Tahukkuk Ettiği Yıl
|TC / Vk No
|Ünvan
|İl
|Adres
|Hal
|Tutar
|Barkod
|101
|2018
|24062230762
|DİNÇER ÇAVUŞ
|KIRKLARELİ
|DEVLET MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. SELAHATTIN ŞEREN APARTMANI BLOK NO: 1 İÇ KAPI NO: 9 VİZE / KIRKLARELİ
|İBB
|2.198,84
|TB03962694720
|102
|2018
|3020489509
|DOĞADAN ORGANİK TARIM GIDA İHR.İTH.TİC.LTD ŞTİ.
|AYDIN
|BAYRAM YERİ MAH.ADNAN MENDERES BULVARI NO:166/17 U
|İBB
|11.915,26
|TB03731136437
|103
|2018
|3060169975
|Doğan Orm.Ürünl.Nakl.İnş.Gıda Tem.Hizm.Tic.ve San.
|MERSİN(İÇEL)
|Meydan mah.Hızarcılar Sitesi No:6 MUT/MERSİN
|İBB
|5.255,79
|TB03731136475
|104
|2018
|8250002168
|Doruk Tar.Ürl.Tic.San.ve Ltd.Şti.
|MERSİN(İÇEL)
|Kiremithana mah.4406 sok.Müzeyyen Bora işm.Kat.2/1
|İBB
|1.410,16
|TB03731136505
|105
|2018
|3130562213
|DUATEPE NAK. TARIM MADENCİLİK VE TUR. SEYEHAT TİC.
|ANKARA
|YENİ MAH. HACI BAYRAM VELİ BULVARI NO:30/B
|İBB
|13.883,27
|TB03731136567
|106
|2018
|35392953986
|DÜNDAR ÖNLÜ
|MANİSA
|Sazoba Mah. 264/A Sk.Akhisar/MANİSA
|İBB
|573,24
|TB03731136628
|107
|2018
|3230480128
|E VE K DENİZCİLİK GIDA TİCARET LTD.ŞTİ.
|İZMİR
|YALI MAH. 6436 SOK. N:23/C KARŞIYAKA
|İBB
|409,76
|TB03731136642
|108
|2018
|3240416138
|ECRİN NAKLİYAT TARIM ÜRÜNLERİ OTO. SAN. TİC. LTD.
|BİLECİK
|GÜR MAH. BELEDİYE CAD. ÇALTI BELDESİ NO:21
|İBB
|15.141,71
|TB03731136659
|109
|2018
|3240342649
|EDE-CAN TARIM ÜRÜNLERİ MOTORLU TAŞITLAR SARRAFİYE
|BURSA
|AHMET AKYOLLU CD. NO: 14
|İBB
|3.693,80
|TB03731136666
|110
|2018
|3250601043
|EGELİLER SEBZE VE MEYVE GIDA İÇECEK TAŞIMACILIK İT
|AYDIN
|ALTINKUM MAH. DOĞAN CAD. 170 SK. NO:5 DİDİM/AYDIN
|İBB
|707,84
|TB03730880577
|111
|2018
|3280391383
|EKİN BESİCİLİK ENTEGRE ET TESİSLERİ TARIM VE GIDA
|ANTALYA
|ATATÜRK CAD NO:400/4 FATİH MAH ÇANDIR BELDESİ SERİ
|İBB
|328,11
|TB03730880522
|112
|2018
|3300175056
|Ekomomik Sistemn Gıda Tar.ve Or.Ürl.Nak.Gem.San.Lt
|MERSİN(İÇEL)
|2.Organize San.Bölg.Rasim Dokur Bulv No:21 Akdeniz
|İBB
|457,57
|TB03730880515
|113
|2018
|3320458065
|ELİT SOĞUK HAVA TESİSLERİ TARIM MADENCİLİK SAN. Tİ
|ANTALYA
|DÜDEN MAH. DÜDEN SOK. NO:40/1
|İBB
|569,66
|TB03730880454
|114
|2018
|3320405777
|ELKA TARIM PAKETLEME SOĞUTMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
|ISPARTA
|BÜYÜKKABACA KASABASI KARŞI MAH.ŞEHİT ABDURRAHMAN S
|İBB
|41.049,43
|TB03730880447
|115
|2018
|9340425294
|YALVA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|İSTANBUL
|ZÜMRÜTEVLER MAH. YASEMİN SOK. NO:35/9 MALTEPE İSTA
|İBB
|4.353,82
|TB03962690548
|116
|2018
|3330738330
|EMEK YAŞ MEYVE VE SEBZE KOMİSYONCULUĞU RESTORAN İŞ
|İZMİR
|BAHAR MAH. 2904/1 SOK. N:1/C KARABAĞLAR
|İBB
|5.514,59
|TB03730880409
|117
|2018
|3340533140
|EMİR NARENCİYE GIDA NAK. DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ
|BURSA
|NALBANTOĞLU MH. TAŞKAPI CD. ALTINOVA İŞHANI NO:9 D
|İBB
|341,37
|TB03730880379
|118
|2018
|0680913786
|ANADOLU SEBZE MEYVE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCAR
|İSTANBUL
|YAVUZ SELİM MAHALLESİ AYŞE SOKAK 37 A 1 ARNAVUTKÖY
|İBB
|4.024,80
|TB03962690524
|119
|2018
|6360365594
|OKALİPTÜS GIDA LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCAR
|İSTANBUL
|ATALAR MAH.YASEMİN SOKAK NO 10A KARTAL/İSTANBUL
|İBB
|3.875,30
|TB03962690517
|120
|2018
|26506835410
|ERDAL ELATAŞ
|HATAY
|MAĞARACIK MAH. 7161. SK. NO: 10 İÇ KAPI NO: 2 SAMANDAĞ /HATAY
|İBB
|1.339,10
|TB03962694126
|121
|2018
|4610313589
|ERDİNÇ ÇELİKSOY TAR.ORM.ÜR.GIDA TEKS.HAY.NAK.İTH.S
|AYDIN
|Salavatlı Hal Şubesi No:15
|İBB
|8.805,24
|TB03731138837
|122
|2018
|3460392244
|Erden Tarım Ürünl.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti
|MERSİN(İÇEL)
|Menderes mah.Denizhan 1 sitesi Barbaros Hayrettin
|İBB
|3.155,98
|TB03731139896
|123
|2018
|4240532312
|POLİFOR GIDAPLASTİK YAŞ SEBZEVE MEYVE İTHALAT İHRA
|İSTANBUL
|MURATPAŞA MAH. ULUYOL CAD. İSKENT SANAYİ SİTESİ A-
|İBB
|3.655,66
|TB03962690494
|124
|2018
|9250312462
|TOSSUN İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ TEKSTİL OTOMOTİV SANA
|İSTANBUL
|ADNAN KAHVECİ MAH.ÇANKAYA CAD.SİMAY ÇARŞI 3 /D114
|İBB
|3.468,17
|TB03962690487
|125
|2018
|3520161839
|EREM SERA MALZ. İLETİŞİM TAR. ÜR. SAN.VE TİC.LTD
|ANKARA
|DEMETLALE MH. 405.CAD. NO.128/4
|İBB
|524,64
|TB03731138905
|126
|2018
|3530996766
|Eren44 Tarım Ürün Sanayi ve Dış Ticaret LTD ŞTİ
|MALATYA
|Cumhuriyet (Yeşilyurt) Mah. 10. Sokak No:21/A
|İBB
|685,33
|TB03731138943
|127
|2018
|38020730676
|ERHAN YEŞİL
|ANKARA
|Y.YAHYALAR MAH. 958.SKK. NO.21
|İBB
|777,84
|TB03731139018
|128
|2018
|27146000718
|ERKAN SARISOY
|YALOVA
|Merkez Mah. 36. Sokak 6/A SUBAŞI/ALTINOVA/YALOVA
|İBB
|11.392,91
|TB03731139056
|129
|2018
|26104503292
|SELDA ŞENTÜRK
|İSTANBUL
|ZÜMRÜTEVLER MAH. YUNUS SOKAK TÜRKOĞLU APT. 5 8 MAL
|İBB
|3.324,77
|TB03962690463
|130
|2018
|3670427208
|EROL UYSAL YAŞ SEBZE MEYVE İTHALAT İHRACAT TAŞIMAC
|BURSA
|KURTULUŞ MAH. BİLECİK CAD. NO:67
|İBB
|3.774,83
|TB03731139117
|131
|2018
|1410279386
|BARANLAR TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT PETROL İTHALAT İHRA
|İSTANBUL
|KOCATEPE MAH. HAL YOLU SOK. 194 / 18 BAYRAMPAŞA /
|İBB
|3.307,54
|TB03962690456
|132
|2018
|12373316602
|ERSİN ÖZTÜRK
|ADANA
|İSMETPAŞA MAH. 51076 SK. NO: 3 İÇ KAPI NO: 1 SEYHAN /ADANA
|İBB
|1.571,10
|TB03962694355
|133
|2018
|3730262116
|ERTU TARIM ÜRÜNL.HAR.İNŞ.PET.TAŞ.GIDA.EMLAK TURİZM
|ANTALYA
|GAZİ MAH.SIRT SOK. NO:36
|İBB
|3.106,90
|TB03731139209
|134
|2018
|6180143094
|ERY GIDA DEPOLAMA LOJİSTİK HİZ. İNŞ. SAN. VE TİC.
|MERSİN(İÇEL)
|Çankaya Mah.4738 Sok.Ömer Hayta İşh.No:2/1 Akdeniz
|İBB
|1.146,33
|TB03731139254
|135
|2018
|2970607590
|DİLEKLER GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD
|İSTANBUL
|KOCATEPE MAH.MEGA CENTER A BLOK NO:46 BAYRAMPAŞA/İ
|İBB
|3.196,57
|TB03962690449
|136
|2018
|64897087582
|SAKİN TAŞKIRAN
|İSTANBUL
|ADİL MAH. YAKUPHAN CAD. 8 / 11 SULTANBEYLİ / İSTAN
|İBB
|3.166,28
|TB03731139315
|137
|2018
|3830437772
|EYBER TARIM ÜRN. GIDA İNŞ. EML. TUR. TAŞ. SAN. VE
|ANTALYA
|CUMHURİYET MAH. ULUSAL EGEMENLİK BULV. NO:141/13
|İBB
|4.132,37
|TB03731139353
|138
|2018
|3830429058
|EYSEM GIDA NAK.TAR.LTD.ŞTİ.
|MERSİN(İÇEL)
|BAHÇE MAH.ALPASLAN TÜRKEŞ BULVARI NO:2/A
|İBB
|1.255,03
|TB03731139391
|139
|2018
|6130816152
|MEGADOR GIDA TURİZM EMLAK TEKSTİL OTOM.DIŞ TİC.PAZ
|İSTANBUL
|KİRAZLI MAH. NALAN SOK. NO: 8/A BAĞCILAR / İSTANBU
|İBB
|2.954,30
|TB03962690425
|140
|2018
|9330468971
|YALIN LOJİSTİK GIDA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
|İSTANBUL
|BATTALGAZİ MAHAHLLESİ BOSNA BULVARI KUBBE CADDESİ
|İBB
|2.934,24
|TB03731139445
|141
|2018
|25156933026
|EYYÜP SELAHATTİN ÖZDOĞAN
|KONYA
|YALINÇEVRE KASABASI KİRAZ SK. NO:11/1 HADİM/KONYA
|İBB
|466,24
|TB03731139452
|142
|2018
|12610233570
|FARUK KOÇ
|ANKARA
|YENİ MAH. HACI BAYRAM VELİ BUL. 28/c
|İBB
|14.267,15
|TB03731139506
|143
|2018
|14674152088
|AHMET ŞİMŞEK
|İSTANBUL
|KOCATEPE MAH.MEGA CENTER A BLOK NO:34 BAYRAMPAŞA/İ
|İBB
|2.879,61
|TB03731139551
|144
|2018
|3800530014
|ÖZ ESPA GIDA TARIM ÜRÜN.NAKL.İTH.İHR.SAN TİC.LTD.Ş
|İSTANBUL
|KOCATEPE MAH.MEGA CENTER A BLOK NO : 7 BAYRAMPAŞA/
|İBB
|2.866,02
|TB03962690401
|145
|2018
|0550504690
|ALMOTAHEDA GIDA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ.
|İSTANBUL
|SÜMER MAH.ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR SOKAK NO 11 ZEYTİNB
|İBB
|2.852,73
|TB03731139698
|146
|2018
|3850553803
|FERHAT CAN MANTAR TARIM ÜRÜNLERİ İNŞ. TİC. LTD ŞTİ
|ANTALYA
|YENİ MAH ŞEHİT HÜSETİN ÇÖR CAD NO:18
|İBB
|806,41
|TB03731139728
|147
|2018
|14452823896
|FEVZİ GÜLSÜN
|BURSA
|SELÇUK MAH. YUNUS EMRE SK. AHMET ÖZER VE HİSS. SİTESİ C BLOK NO: 18C İÇ KAPI NO: 3 İZNİK / BURSA
|İBB
|13.282,41
|TB03962696021
|148
|2018
|3870568100
|FİBA TARIM HAY. NAK. TUR. DAY.TÜK. MALL. AKARY. SA
|ANKARA
|BEYTEPE MAH. İRFAN GÜMÜŞEL CAD.NO.52 KAT.2
|İBB
|44.170,61
|TB03731139889
|149
|2018
|1900663564
|BURAK ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİM
|İSTANBUL
|EVREN MAH. GÖKMEN SOK. 62 BAĞCILAR / İSTANBUL
|İBB
|2.707,15
|TB03962690371
|150
|2018
|3881065331
|FVSGIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|MUĞLA
|ATATÜRK MAH. CUMHURİYET CAD. NO 34 ORTACA MUĞLA
|İBB
|560,14
|TB03731130176
|151
|2018
|4780086117
|İNTİM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|İSTANBUL
|GİRNE MAHALLESİ IRMAK SOKAK B BLOK NO 14 MALTEPE/İ
|İBB
|2.665,57
|TB03962690364
|152
|2018
|3890080507
|GAP GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
|ŞANLIURFA
|SANAYİ SİTESİ CESUR CAD. BELEDİYE DÜKKANLARI NO:63
|İBB
|1.897,85
|TB03731130206
|153
|2018
|2000020667
|CANERLER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN.VE TİC.A.Ş.
|İSTANBUL
|KOCATEPE MAH.MEGA CENTER A BLOK NO:59-60 BAYRAMPAŞ
|İBB
|2.659,42
|TB03962690357
|154
|2018
|3930581503
|GENÇTAY ULUSLARARASI NAKLİYAT DIŞ TİCARET VE GÜMRÜ
|AĞRI
|-
|İBB
|63.187,48
|TB03731130282
|155
|2018
|4000043682
|GÖKÇELER OTOMOTİV NAKLİYAT TARIM SANAYİ VE TİCARET
|BİLECİK
|BİLECİK ÇEVRE YOLU 1 KM
|İBB
|9.929,14
|TB03731130381
|156
|2018
|4350045961
|G2M DAĞITIM PAZ. VE TİC. A.Ş
|İSTANBUL
|BATTALGAZİ MAHALLESİ BOSNA BULVARI KUBBE CAD NO:1-
|İBB
|2.637,83
|TB03962690326
|157
|2018
|3960653923
|GMS TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|DENİZLİ
|CUMHURİYET MAH. MUZAFFER ARICI BLV. NO:11 YENİCEKE
|İBB
|697,40
|TB03731130343
|158
|2018
|3810455407
|EV KİMYA MADDELERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ Tİ
|İSTANBUL
|BARBOROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1992 SOKAK 16 238 ESE
|İBB
|2.618,79
|TB03962690319
|159
|2018
|4070329225
|GÖL MARKETÇİLİK TÜK.MALZ.GID. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
|SAKARYA
|RÜSTEMPAŞA MAH.KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:9 SAPANCA/SAK
|İBB
|6.612,16
|TB03731130497
|160
|2018
|8450326050
|TMF EURO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
|İSTANBUL
|EYÜP SULTAN MAH. BAYRAKTARLAR SOK. NO: 4 SANCAKTEP
|İBB
|2.477,55
|TB03962690302
|161
|2018
|4110393697
|Greenport Petrol Denizcilik Gıda San.ve Dış Tic.A.
|MERSİN(İÇEL)
|Kuvai Milliye Cad.Akel İşh.No:94 Kat:7/77 Akdeniz/
|İBB
|894,87
|TB03731130541
|162
|2018
|6140518011
|MELEYİM GIDA VE DAĞITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|İSTANBUL
|KOCATEPE MAH MEGACENTER A BLOK NO:744 BAYRAMPAŞA/İ
|İBB
|2.455,78
|TB03962690296
|163
|2018
|16076798284
|İZZETTİN KARADAĞ
|İSTANBUL
|KEMER MAH. 905. SOK. 33 5 ESENLER / İSTANBUL
|İBB
|2.401,50
|TB03731130565
|164
|2018
|15556067476
|GÜRBÜZ İNCEKARA
|ANKARA
|YEŞİLEVLER MAH. 905 CAD. NO: 20- İÇ KAPI NO: YENİMAHALLE/ANKARA
|İBB
|1.050,72
|TB03962693877
|165
|2018
|4490284199
|GÜRTAR TARIM GIDA PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ
|BURSA
|ZAFER MH. HAL CD. NO:34/B GÜRSU/BURSA
|İBB
|1.765,02
|TB03731130763
|166
|2018
|4500339342
|Güvenler Narenciye San.ve Tic.Ltd.Şti
|MERSİN(İÇEL)
|Kocahasanlı Mah.Necdet ÜNÜVAR Cad.No:79/A Erdemli/
|İBB
|934,45
|TB03731130800
|167
|2018
|9530359725
|HACIAĞA TARIM TURZ. OTO.EMLAK. GIDA.AKAR.TAŞ.İNŞ.
|ANTALYA
|konuksever mah 795.sok KIZILIRMAK CAD. NO 72
|İBB
|7.833,73
|TB03731130923
|168
|2018
|6310591452
|NİSAR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞT
|İSTANBUL
|FATİH MAH 218 SOKAK NO 2 D 8 ESENLER/İSTANBUL
|İBB
|2.204,01
|TB03731131043
|169
|2018
|1900601579
|BULUT KAPADOKYA TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SAN.TİC.LTD.ŞT
|İSTANBUL
|BATTALGAZİ MAHALLESİ BOSNA BULVARI KUBBE CADDESİ N
|İBB
|2.186,84
|TB03962690234
|170
|2018
|4560051441
|HAN TARIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|İZMİR
|ULAMIŞ KÖYÜ KAZANCILAR MEVKİİ
|İBB
|28.339,25
|TB03731131326
|171
|2018
|58330273854
|HASAN AĞIRMAN
|ANTALYA
|KUZEYYAKA MAH 2532. SOK NO 2-1
|İBB
|455,29
|TB03731131371
|172
|2018
|34099977738
|MEHMET ALİ ARSLAN
|İSTANBUL
|ATATÜRK MAHALLESİ 2238.SOKAK DIŞ KAPI NO.11 İÇ KAPI:2 ESENYURT/İSTANBUL
|İBB
|1.943,36
|TB03962696472
|173
|2018
|4580562428
|HASEGELİ NAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|MERSİN(İÇEL)
|AKDENİZ MAH. ERENLER SK. 44A ERDEMLİ/MERSİN
|İBB
|50.638,49
|TB03730932719
|174
|2018
|19390357434
|HASAN UYAR
|ANTALYA
|KESTEL MAH TOKLAR CAD NO:29
|İBB
|1.022,55
|TB03730932689
|175
|2018
|0190524247
|AKÇAR YAŞ MEYVE SEBZE VE GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCA
|İSTANBUL
|ORUÇREİS MAHALLESİ 541 SOKAK NO 16/B ESENLER İSTAN
|İBB
|1.911,07
|TB03962690210
|176
|2018
|4630518681
|HKM MÜŞ.MAD.İNŞ.NAK. GIDA TAR. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.
|ANKARA
|SİMON BOLİVAR CD. 4.BASIN SİT. A BL. NO.22/36 YILD
|İBB
|263,23
|TB03730933044
|177
|2018
|0720477008
|ARARAT PLASTİK KAUÇUK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
|İSTANBUL
|ALTINTEPE MAH.İSTASYON YOLU SOKAK NO 3 MALTEPE İST
|İBB
|1.773,37
|TB03962690166
|178
|2018
|4640687563
|Hür Narenciye Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti
|MERSİN(İÇEL)
|Kargıpınarı Mah.Hasan Tahsin Cad.17/A Erdemli/Mers
|İBB
|17.597,15
|TB03730933112
|179
|2018
|26248844008
|HÜSAMETTİN ADAL
|HATAY
|MAĞARACIK MAH. MEHTAP SK. NO: 3 İÇ KAPI NO: 2 SAMANDAĞ /HATAY
|İBB
|1.337,20
|TB03962694119
|180
|2018
|28228545264
|HÜSNÜ İŞMEL
|İSTANBUL
|HÜRRİYET MAH.BENEK SK. 19/2 ESENYURT/İSTANBUL
|İBB
|988,34
|TB03333053224
|181
|2018
|32779815226
|BİROL CANER
|ESKİŞEHİR
|YENİBAĞLAR MAH. DELEGE SK. APARK A BLOK NO: 6A İÇ KAPI NO: 18 TEPEBAŞI /ESKİŞEHİR
|İBB
|1.650,17
|TB03962694423
|182
|2018
|39712581804
|RUHAN ÜĞDÜL
|İSTANBUL
|ORTA MAH.HANIMELİ SOKAK NO 8/1 PENDİK/İSTANBUL
|İBB
|1.593,41
|TB03962690159
|183
|2018
|4660737548
|ISTANOS YAŞ SEBZE MEYVE TARIM GIDA TAŞIMACILIK TEK
|ANTALYA
|YENİ MAH. ANTALYA CAD. NO:123
|İBB
|4.783,80
|TB03730933419
|184
|2018
|3250559273
|EFSANE TİCARET YAŞ SEBZE ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|İSTANBUL
|MEHMETAKİF ERSOY MAHALLESİ KURAN KURSU CADDESİ NO
|İBB
|1.547,30
|TB03962690142
|185
|2018
|12571138266
|İBRAHİM HORAT
|ANKARA
|ÇAMLIK MAH. 1847.SOK. NO:1/A
|İBB
|1.560,85
|TB03730933570
|186
|2018
|46369387062
|İBRAHİM EROL
|İZMİR
|BEYLER MEVKİ N:36 ÖREN
|İBB
|1.043,07
|TB03730933549
|187
|2018
|7600483930
|SEMATAŞ TARIM GIDA ÜRN PAZ SAN VE TİC LTD ŞTİ
|İSTANBUL
|KOCATEPE MAH GÜMRÜK İSKELESİ CAD NO:89/0027 BAYRAM
|İBB
|1.457,37
|TB03962690128
|188
|2018
|1050606170
|AVRAS İTHALAT VE İHRACAT İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ
|İSTANBUL
|İÇERENKÖY MAH.KAYIŞDAĞI CADDESİ NO 181/A ATAŞEHİR
|İBB
|1.443,23
|TB03730933785
|189
|2018
|6200068162
|MEVSİM TOPTAN VE PAREKENDE GIDA NAKLİYE HİZMETLERİ
|İSTANBUL
|TOZKOPARAN BELEDİYE HALK PAZARI 12 GÜNGÖREN İSTANB
|İBB
|1.431,58
|TB03730933839
|190
|2018
|8330499259
|TAZE BAHÇE SEBZE MEYVE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.
|İSTANBUL
|KOCATEPE MAHALLESİ GÜMRÜK İSKELESİ CADDESİ NO 78 M
|İBB
|1.380,74
|TB03962690111
|191
|2018
|55459039606
|İSMAİL KILIÇ
|MERSİN(İÇEL)
|Merkez mah.Türbe Cad.73 E Erdemli/Mersin
|İBB
|36.970,35
|TB03730934256
|192
|2018
|36551160412
|MEHMET SOYLU
|İSTANBUL
|YALI MAH. SEMT TEPE SOK. NO: 23/3 KARTAL / İSTANBU
|İBB
|1.274,17
|TB03730934287
|193
|2018
|4840948684
|İZMİR SEBZE MEYVE BAKLİYAT NAK. İTH. İHR. TİC. LTD
|HATAY
|CUMHURİYET MAH. İNÖNÜ CAD. NO:2
|İBB
|333,42
|TB03730934461
|194
|2018
|4810221394
|İSTANBUL MEYVE VE SEBZE SAN.VE TİC:LTD.ŞTİ
|KOCAELİ
|OSMANGAZİ MAH.AŞIROĞLU CAD.FECRİ SOK.12
|İBB
|58.233,01
|TB03730934447
|195
|2018
|0530536790
|MRZ TARIM GIDA YAPI NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE Tİ
|İSTANBUL
|TALATPAŞA MAH. SULTAN SOK. NO: 5/A KAĞITHANE / İST
|İBB
|1.064,03
|TB03962690050
|196
|2018
|4870373881
|KAĞAN SÜT,SÜT İNEKÇİLİĞİ,SIĞIR BESİCİLİĞİ,MANDIRA,
|OSMANİYE
|Yukarıçiyanlı Köyü Karatopraklı Mh. No:8
|İBB
|6.645,54
|TB03730931316
|197
|2018
|37463061910
|KAMİL KÖKSAL
|SAMSUN
|YEŞİLYAZI MAH. GERÇEME SK.NO:132/A BAFRA/SAMSUN
|İBB
|3.869,92
|TB03730931361
|198
|2018
|5130569876
|Karakaş Sebze Meyve Sera Tarım Gıda Taşımacılık Pa
|ADANA
|Türk Ocağı Mah. Türk Ocağı Cad. No:64 Seyhan/Adana
|İBB
|595,59
|TB03730931408
|199
|2018
|5130580259
|KARAKURT YAŞ SEBZE MEYVE SANAYİ VE TİCARET A.Ş
|ANTALYA
|ESENTEPE MAH 7103 SOK NO-22
|İBB
|11.763,76
|TB03730931415
|200
|2018
|5220350307
|KARATEKE SEBZE MEYVE PAZARLAMA TARIMCILIK TİC.LTD.
|İZMİR
|AHMETLİ MAH. 15.CADDE N:4 TORBALI
|İBB
|14.386,03
|TB03730931453
|İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tanzim edilmiş, firma ve şahısların adreslerinde bulunmaması nedeniyle ilgilisine tebliğ edilememiş, ödenmemiş hal rüsum bedellerinin kararlarına ait bilgiler yukarıda yazılmıştır. Söz konusu idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği ilgilisine tebliğ ilanen bildirilir.
#ilangovtr Basın No ILN01879225