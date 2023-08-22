İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AVRUPA YAKASI HAL ŞUBE  MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞ İLANI
Sıra No Borcun Tahukkuk Ettiği Yıl TC / Vk No Ünvan İl Adres Hal Tutar Barkod
101 2018 24062230762 DİNÇER ÇAVUŞ  KIRKLARELİ DEVLET MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. SELAHATTIN ŞEREN APARTMANI BLOK NO: 1 İÇ KAPI NO: 9  VİZE / KIRKLARELİ İBB 2.198,84 TB03962694720
102 2018 3020489509 DOĞADAN ORGANİK TARIM GIDA İHR.İTH.TİC.LTD ŞTİ. AYDIN BAYRAM YERİ MAH.ADNAN MENDERES BULVARI NO:166/17 U İBB 11.915,26 TB03731136437
103 2018 3060169975 Doğan Orm.Ürünl.Nakl.İnş.Gıda Tem.Hizm.Tic.ve San. MERSİN(İÇEL) Meydan mah.Hızarcılar Sitesi No:6 MUT/MERSİN İBB 5.255,79 TB03731136475
104 2018 8250002168 Doruk Tar.Ürl.Tic.San.ve Ltd.Şti. MERSİN(İÇEL) Kiremithana mah.4406 sok.Müzeyyen Bora işm.Kat.2/1 İBB 1.410,16 TB03731136505
105 2018 3130562213 DUATEPE NAK. TARIM MADENCİLİK VE TUR. SEYEHAT TİC. ANKARA YENİ MAH. HACI BAYRAM VELİ BULVARI NO:30/B İBB 13.883,27 TB03731136567
106 2018 35392953986 DÜNDAR ÖNLÜ MANİSA Sazoba Mah. 264/A Sk.Akhisar/MANİSA İBB 573,24 TB03731136628
107 2018 3230480128 E VE K DENİZCİLİK GIDA TİCARET LTD.ŞTİ. İZMİR YALI MAH. 6436 SOK. N:23/C KARŞIYAKA İBB 409,76 TB03731136642
108 2018 3240416138 ECRİN NAKLİYAT TARIM ÜRÜNLERİ OTO. SAN. TİC. LTD.  BİLECİK GÜR MAH. BELEDİYE CAD. ÇALTI BELDESİ NO:21 İBB 15.141,71 TB03731136659
109 2018 3240342649 EDE-CAN TARIM ÜRÜNLERİ MOTORLU TAŞITLAR SARRAFİYE  BURSA AHMET AKYOLLU CD. NO: 14 İBB 3.693,80 TB03731136666
110 2018 3250601043 EGELİLER SEBZE VE MEYVE GIDA İÇECEK TAŞIMACILIK İT AYDIN ALTINKUM MAH. DOĞAN CAD. 170 SK. NO:5 DİDİM/AYDIN İBB 707,84 TB03730880577
111 2018 3280391383 EKİN BESİCİLİK ENTEGRE ET TESİSLERİ TARIM VE GIDA  ANTALYA ATATÜRK CAD NO:400/4 FATİH MAH ÇANDIR BELDESİ SERİ İBB 328,11 TB03730880522
112 2018 3300175056 Ekomomik Sistemn Gıda Tar.ve Or.Ürl.Nak.Gem.San.Lt MERSİN(İÇEL) 2.Organize San.Bölg.Rasim Dokur Bulv No:21 Akdeniz İBB 457,57 TB03730880515
113 2018 3320458065 ELİT SOĞUK HAVA TESİSLERİ TARIM MADENCİLİK SAN. Tİ ANTALYA DÜDEN MAH. DÜDEN SOK. NO:40/1 İBB 569,66 TB03730880454
114 2018 3320405777 ELKA TARIM PAKETLEME SOĞUTMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. ISPARTA BÜYÜKKABACA KASABASI KARŞI MAH.ŞEHİT ABDURRAHMAN S İBB 41.049,43 TB03730880447
115 2018 9340425294 YALVA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. İSTANBUL ZÜMRÜTEVLER MAH. YASEMİN SOK. NO:35/9 MALTEPE İSTA İBB 4.353,82 TB03962690548
116 2018 3330738330 EMEK YAŞ MEYVE VE SEBZE KOMİSYONCULUĞU RESTORAN İŞ İZMİR BAHAR MAH. 2904/1 SOK. N:1/C KARABAĞLAR İBB 5.514,59 TB03730880409
117 2018 3340533140 EMİR NARENCİYE GIDA NAK. DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ BURSA NALBANTOĞLU MH. TAŞKAPI CD. ALTINOVA İŞHANI NO:9 D İBB 341,37 TB03730880379
118 2018 0680913786 ANADOLU SEBZE MEYVE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCAR İSTANBUL YAVUZ SELİM MAHALLESİ AYŞE SOKAK 37 A 1 ARNAVUTKÖY İBB 4.024,80 TB03962690524
119 2018 6360365594 OKALİPTÜS GIDA LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCAR İSTANBUL ATALAR MAH.YASEMİN SOKAK NO 10A KARTAL/İSTANBUL İBB 3.875,30 TB03962690517
120 2018 26506835410 ERDAL ELATAŞ HATAY MAĞARACIK MAH. 7161. SK. NO: 10 İÇ KAPI NO: 2  SAMANDAĞ /HATAY İBB 1.339,10 TB03962694126
121 2018 4610313589 ERDİNÇ ÇELİKSOY TAR.ORM.ÜR.GIDA TEKS.HAY.NAK.İTH.S AYDIN Salavatlı Hal Şubesi No:15 İBB 8.805,24 TB03731138837
122 2018 3460392244 Erden Tarım Ürünl.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti MERSİN(İÇEL) Menderes mah.Denizhan 1 sitesi Barbaros Hayrettin  İBB 3.155,98 TB03731139896
123 2018 4240532312 POLİFOR GIDAPLASTİK YAŞ SEBZEVE MEYVE İTHALAT İHRA İSTANBUL MURATPAŞA MAH. ULUYOL CAD. İSKENT SANAYİ SİTESİ A- İBB 3.655,66 TB03962690494
124 2018 9250312462 TOSSUN İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ TEKSTİL OTOMOTİV SANA İSTANBUL ADNAN KAHVECİ MAH.ÇANKAYA CAD.SİMAY ÇARŞI 3 /D114  İBB 3.468,17 TB03962690487
125 2018 3520161839 EREM SERA MALZ. İLETİŞİM TAR. ÜR. SAN.VE TİC.LTD ANKARA DEMETLALE MH. 405.CAD. NO.128/4 İBB 524,64 TB03731138905
126 2018 3530996766 Eren44 Tarım Ürün Sanayi ve Dış Ticaret LTD ŞTİ MALATYA Cumhuriyet (Yeşilyurt) Mah. 10. Sokak No:21/A İBB 685,33 TB03731138943
127 2018 38020730676 ERHAN YEŞİL ANKARA Y.YAHYALAR MAH. 958.SKK. NO.21 İBB 777,84 TB03731139018
128 2018 27146000718 ERKAN SARISOY YALOVA Merkez Mah. 36. Sokak 6/A SUBAŞI/ALTINOVA/YALOVA İBB 11.392,91 TB03731139056
129 2018 26104503292 SELDA ŞENTÜRK İSTANBUL ZÜMRÜTEVLER MAH. YUNUS SOKAK TÜRKOĞLU APT. 5 8 MAL İBB 3.324,77 TB03962690463
130 2018 3670427208 EROL UYSAL YAŞ SEBZE MEYVE İTHALAT İHRACAT TAŞIMAC BURSA KURTULUŞ MAH. BİLECİK CAD. NO:67 İBB 3.774,83 TB03731139117
131 2018 1410279386 BARANLAR TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT PETROL İTHALAT İHRA İSTANBUL KOCATEPE MAH. HAL YOLU SOK. 194 / 18 BAYRAMPAŞA /  İBB 3.307,54 TB03962690456
132 2018 12373316602 ERSİN ÖZTÜRK ADANA İSMETPAŞA MAH. 51076 SK. NO: 3 İÇ KAPI NO: 1  SEYHAN /ADANA İBB 1.571,10 TB03962694355
133 2018 3730262116 ERTU TARIM ÜRÜNL.HAR.İNŞ.PET.TAŞ.GIDA.EMLAK TURİZM ANTALYA GAZİ MAH.SIRT SOK. NO:36 İBB 3.106,90 TB03731139209
134 2018 6180143094 ERY GIDA DEPOLAMA LOJİSTİK HİZ. İNŞ. SAN. VE TİC.  MERSİN(İÇEL) Çankaya Mah.4738 Sok.Ömer Hayta İşh.No:2/1 Akdeniz İBB 1.146,33 TB03731139254
135 2018 2970607590 DİLEKLER GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD İSTANBUL KOCATEPE MAH.MEGA CENTER A BLOK NO:46 BAYRAMPAŞA/İ İBB 3.196,57 TB03962690449
136 2018 64897087582 SAKİN TAŞKIRAN İSTANBUL ADİL MAH. YAKUPHAN CAD. 8 / 11 SULTANBEYLİ / İSTAN İBB 3.166,28 TB03731139315
137 2018 3830437772 EYBER TARIM ÜRN. GIDA İNŞ. EML. TUR. TAŞ. SAN. VE  ANTALYA CUMHURİYET MAH. ULUSAL EGEMENLİK BULV. NO:141/13 İBB 4.132,37 TB03731139353
138 2018 3830429058 EYSEM GIDA NAK.TAR.LTD.ŞTİ. MERSİN(İÇEL) BAHÇE MAH.ALPASLAN TÜRKEŞ BULVARI NO:2/A İBB 1.255,03 TB03731139391
139 2018 6130816152 MEGADOR GIDA TURİZM EMLAK TEKSTİL OTOM.DIŞ TİC.PAZ İSTANBUL KİRAZLI MAH. NALAN SOK. NO: 8/A BAĞCILAR / İSTANBU İBB 2.954,30 TB03962690425
140 2018 9330468971 YALIN LOJİSTİK GIDA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. İSTANBUL BATTALGAZİ MAHAHLLESİ BOSNA BULVARI KUBBE CADDESİ  İBB 2.934,24 TB03731139445
141 2018 25156933026 EYYÜP SELAHATTİN ÖZDOĞAN KONYA YALINÇEVRE KASABASI KİRAZ SK. NO:11/1 HADİM/KONYA İBB 466,24 TB03731139452
142 2018 12610233570 FARUK KOÇ ANKARA YENİ MAH. HACI BAYRAM VELİ BUL. 28/c İBB 14.267,15 TB03731139506
143 2018 14674152088 AHMET ŞİMŞEK İSTANBUL KOCATEPE MAH.MEGA CENTER A BLOK NO:34 BAYRAMPAŞA/İ İBB 2.879,61 TB03731139551
144 2018 3800530014 ÖZ ESPA GIDA TARIM ÜRÜN.NAKL.İTH.İHR.SAN TİC.LTD.Ş İSTANBUL KOCATEPE MAH.MEGA CENTER A BLOK NO : 7 BAYRAMPAŞA/ İBB 2.866,02 TB03962690401
145 2018 0550504690 ALMOTAHEDA GIDA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. İSTANBUL SÜMER MAH.ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR SOKAK NO 11 ZEYTİNB İBB 2.852,73 TB03731139698
146 2018 3850553803 FERHAT CAN MANTAR TARIM ÜRÜNLERİ İNŞ. TİC. LTD ŞTİ ANTALYA YENİ MAH ŞEHİT HÜSETİN ÇÖR CAD NO:18 İBB 806,41 TB03731139728
147 2018 14452823896 FEVZİ GÜLSÜN  BURSA SELÇUK MAH. YUNUS EMRE SK. AHMET ÖZER VE HİSS. SİTESİ C BLOK NO: 18C İÇ KAPI NO: 3  İZNİK / BURSA İBB 13.282,41 TB03962696021
148 2018 3870568100 FİBA TARIM HAY. NAK. TUR. DAY.TÜK. MALL. AKARY. SA ANKARA BEYTEPE MAH. İRFAN GÜMÜŞEL CAD.NO.52 KAT.2 İBB 44.170,61 TB03731139889
149 2018 1900663564 BURAK ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİM İSTANBUL EVREN MAH. GÖKMEN SOK. 62 BAĞCILAR / İSTANBUL İBB 2.707,15 TB03962690371
150 2018 3881065331 FVSGIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MUĞLA ATATÜRK MAH. CUMHURİYET CAD. NO 34 ORTACA MUĞLA İBB 560,14 TB03731130176
151 2018 4780086117 İNTİM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. İSTANBUL GİRNE MAHALLESİ IRMAK SOKAK B BLOK NO 14 MALTEPE/İ İBB 2.665,57 TB03962690364
152 2018 3890080507 GAP GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞANLIURFA SANAYİ SİTESİ CESUR CAD. BELEDİYE DÜKKANLARI NO:63 İBB 1.897,85 TB03731130206
153 2018 2000020667 CANERLER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN.VE TİC.A.Ş. İSTANBUL KOCATEPE MAH.MEGA CENTER A BLOK NO:59-60 BAYRAMPAŞ İBB 2.659,42 TB03962690357
154 2018 3930581503 GENÇTAY ULUSLARARASI NAKLİYAT DIŞ TİCARET VE GÜMRÜ AĞRI - İBB 63.187,48 TB03731130282
155 2018 4000043682 GÖKÇELER OTOMOTİV NAKLİYAT TARIM SANAYİ VE TİCARET BİLECİK BİLECİK ÇEVRE YOLU 1 KM İBB 9.929,14 TB03731130381
156 2018 4350045961 G2M DAĞITIM PAZ. VE TİC. A.Ş İSTANBUL BATTALGAZİ MAHALLESİ BOSNA BULVARI KUBBE CAD NO:1- İBB 2.637,83 TB03962690326
157 2018 3960653923 GMS TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ CUMHURİYET MAH. MUZAFFER ARICI BLV. NO:11 YENİCEKE İBB 697,40 TB03731130343
158 2018 3810455407 EV KİMYA MADDELERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ Tİ İSTANBUL BARBOROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1992 SOKAK 16 238 ESE İBB 2.618,79 TB03962690319
159 2018 4070329225 GÖL MARKETÇİLİK TÜK.MALZ.GID. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ SAKARYA RÜSTEMPAŞA MAH.KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:9 SAPANCA/SAK İBB 6.612,16 TB03731130497
160 2018 8450326050 TMF EURO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. İSTANBUL EYÜP SULTAN MAH. BAYRAKTARLAR SOK. NO: 4 SANCAKTEP İBB 2.477,55 TB03962690302
161 2018 4110393697 Greenport Petrol Denizcilik Gıda San.ve Dış Tic.A. MERSİN(İÇEL) Kuvai Milliye Cad.Akel İşh.No:94 Kat:7/77 Akdeniz/ İBB 894,87 TB03731130541
162 2018 6140518011 MELEYİM GIDA VE DAĞITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL KOCATEPE MAH MEGACENTER A BLOK NO:744 BAYRAMPAŞA/İ İBB 2.455,78 TB03962690296
163 2018 16076798284 İZZETTİN KARADAĞ İSTANBUL KEMER MAH. 905. SOK. 33 5 ESENLER / İSTANBUL İBB 2.401,50 TB03731130565
164 2018 15556067476 GÜRBÜZ İNCEKARA ANKARA YEŞİLEVLER MAH. 905 CAD. NO: 20- İÇ KAPI NO:  YENİMAHALLE/ANKARA İBB 1.050,72 TB03962693877
165 2018 4490284199 GÜRTAR TARIM GIDA PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ BURSA ZAFER MH. HAL CD. NO:34/B GÜRSU/BURSA İBB 1.765,02 TB03731130763
166 2018 4500339342 Güvenler Narenciye San.ve Tic.Ltd.Şti MERSİN(İÇEL) Kocahasanlı Mah.Necdet ÜNÜVAR Cad.No:79/A Erdemli/ İBB 934,45 TB03731130800
167 2018 9530359725 HACIAĞA TARIM TURZ. OTO.EMLAK. GIDA.AKAR.TAŞ.İNŞ.  ANTALYA konuksever mah 795.sok KIZILIRMAK CAD. NO 72 İBB 7.833,73 TB03731130923
168 2018 6310591452 NİSAR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞT İSTANBUL FATİH MAH 218 SOKAK NO 2 D 8 ESENLER/İSTANBUL İBB 2.204,01 TB03731131043
169 2018 1900601579 BULUT KAPADOKYA TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SAN.TİC.LTD.ŞT İSTANBUL BATTALGAZİ MAHALLESİ BOSNA BULVARI KUBBE CADDESİ N İBB 2.186,84 TB03962690234
170 2018 4560051441 HAN TARIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ İZMİR ULAMIŞ KÖYÜ KAZANCILAR MEVKİİ İBB 28.339,25 TB03731131326
171 2018 58330273854 HASAN AĞIRMAN ANTALYA KUZEYYAKA MAH 2532. SOK NO 2-1 İBB 455,29 TB03731131371
172 2018 34099977738 MEHMET ALİ ARSLAN İSTANBUL ATATÜRK MAHALLESİ 2238.SOKAK DIŞ KAPI NO.11 İÇ KAPI:2  ESENYURT/İSTANBUL İBB 1.943,36 TB03962696472
173 2018 4580562428 HASEGELİ NAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MERSİN(İÇEL) AKDENİZ MAH. ERENLER SK. 44A ERDEMLİ/MERSİN İBB 50.638,49 TB03730932719
174 2018 19390357434 HASAN UYAR ANTALYA KESTEL MAH TOKLAR CAD NO:29 İBB 1.022,55 TB03730932689
175 2018 0190524247 AKÇAR YAŞ MEYVE SEBZE VE GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCA İSTANBUL ORUÇREİS MAHALLESİ 541 SOKAK NO 16/B ESENLER İSTAN İBB 1.911,07 TB03962690210
176 2018 4630518681 HKM MÜŞ.MAD.İNŞ.NAK. GIDA TAR. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ANKARA SİMON BOLİVAR CD. 4.BASIN SİT. A BL. NO.22/36 YILD İBB 263,23 TB03730933044
177 2018 0720477008 ARARAT PLASTİK KAUÇUK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. İSTANBUL ALTINTEPE MAH.İSTASYON YOLU SOKAK NO 3 MALTEPE İST İBB 1.773,37 TB03962690166
178 2018 4640687563 Hür Narenciye Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti MERSİN(İÇEL) Kargıpınarı Mah.Hasan Tahsin Cad.17/A Erdemli/Mers İBB 17.597,15 TB03730933112
179 2018 26248844008 HÜSAMETTİN ADAL HATAY MAĞARACIK MAH. MEHTAP SK. NO: 3 İÇ KAPI NO: 2  SAMANDAĞ /HATAY İBB 1.337,20 TB03962694119
180 2018 28228545264 HÜSNÜ İŞMEL İSTANBUL  HÜRRİYET MAH.BENEK SK. 19/2  ESENYURT/İSTANBUL  İBB 988,34 TB03333053224
181 2018 32779815226 BİROL CANER ESKİŞEHİR YENİBAĞLAR MAH. DELEGE SK. APARK A BLOK NO: 6A İÇ KAPI NO: 18  TEPEBAŞI /ESKİŞEHİR İBB 1.650,17 TB03962694423
182 2018 39712581804 RUHAN ÜĞDÜL İSTANBUL ORTA MAH.HANIMELİ SOKAK NO 8/1 PENDİK/İSTANBUL İBB 1.593,41 TB03962690159
183 2018 4660737548 ISTANOS YAŞ SEBZE MEYVE TARIM GIDA TAŞIMACILIK TEK ANTALYA YENİ MAH. ANTALYA CAD. NO:123 İBB 4.783,80 TB03730933419
184 2018 3250559273 EFSANE TİCARET YAŞ SEBZE ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL MEHMETAKİF ERSOY MAHALLESİ KURAN KURSU CADDESİ NO  İBB 1.547,30 TB03962690142
185 2018 12571138266 İBRAHİM HORAT ANKARA ÇAMLIK MAH. 1847.SOK. NO:1/A İBB 1.560,85 TB03730933570
186 2018 46369387062 İBRAHİM EROL İZMİR BEYLER MEVKİ N:36 ÖREN İBB 1.043,07 TB03730933549
187 2018 7600483930 SEMATAŞ TARIM GIDA ÜRN PAZ SAN VE TİC LTD ŞTİ İSTANBUL KOCATEPE MAH GÜMRÜK İSKELESİ CAD NO:89/0027 BAYRAM İBB 1.457,37 TB03962690128
188 2018 1050606170 AVRAS İTHALAT VE İHRACAT İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ İSTANBUL İÇERENKÖY MAH.KAYIŞDAĞI CADDESİ NO 181/A ATAŞEHİR  İBB 1.443,23 TB03730933785
189 2018 6200068162 MEVSİM TOPTAN VE PAREKENDE GIDA NAKLİYE HİZMETLERİ İSTANBUL TOZKOPARAN BELEDİYE HALK PAZARI 12 GÜNGÖREN İSTANB İBB 1.431,58 TB03730933839
190 2018 8330499259 TAZE BAHÇE SEBZE MEYVE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. İSTANBUL KOCATEPE MAHALLESİ GÜMRÜK İSKELESİ CADDESİ NO 78 M İBB 1.380,74 TB03962690111
191 2018 55459039606 İSMAİL KILIÇ MERSİN(İÇEL) Merkez mah.Türbe Cad.73 E Erdemli/Mersin İBB 36.970,35 TB03730934256
192 2018 36551160412 MEHMET SOYLU İSTANBUL YALI MAH. SEMT TEPE SOK. NO: 23/3 KARTAL / İSTANBU İBB 1.274,17 TB03730934287
193 2018 4840948684 İZMİR SEBZE MEYVE BAKLİYAT NAK. İTH. İHR. TİC. LTD HATAY CUMHURİYET MAH. İNÖNÜ CAD. NO:2 İBB 333,42 TB03730934461
194 2018 4810221394 İSTANBUL MEYVE VE SEBZE SAN.VE TİC:LTD.ŞTİ KOCAELİ OSMANGAZİ MAH.AŞIROĞLU CAD.FECRİ SOK.12 İBB 58.233,01 TB03730934447
195 2018 0530536790 MRZ TARIM GIDA YAPI NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE Tİ İSTANBUL TALATPAŞA MAH. SULTAN SOK. NO: 5/A KAĞITHANE / İST İBB 1.064,03 TB03962690050
196 2018 4870373881 KAĞAN SÜT,SÜT İNEKÇİLİĞİ,SIĞIR BESİCİLİĞİ,MANDIRA, OSMANİYE Yukarıçiyanlı Köyü Karatopraklı Mh. No:8 İBB 6.645,54 TB03730931316
197 2018 37463061910 KAMİL KÖKSAL SAMSUN YEŞİLYAZI MAH. GERÇEME SK.NO:132/A BAFRA/SAMSUN İBB 3.869,92 TB03730931361
198 2018 5130569876 Karakaş Sebze Meyve Sera Tarım Gıda Taşımacılık Pa ADANA Türk Ocağı Mah. Türk Ocağı Cad. No:64 Seyhan/Adana İBB 595,59 TB03730931408
199 2018 5130580259 KARAKURT YAŞ SEBZE MEYVE SANAYİ VE TİCARET A.Ş ANTALYA ESENTEPE MAH 7103 SOK NO-22 İBB 11.763,76 TB03730931415
200 2018 5220350307 KARATEKE SEBZE MEYVE PAZARLAMA TARIMCILIK TİC.LTD. İZMİR AHMETLİ MAH. 15.CADDE N:4 TORBALI İBB 14.386,03 TB03730931453
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tanzim edilmiş, firma ve şahısların  adreslerinde bulunmaması nedeniyle ilgilisine tebliğ edilememiş, ödenmemiş hal rüsum bedellerinin kararlarına ait bilgiler yukarıda yazılmıştır. Söz konusu idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği ilgilisine tebliğ ilanen bildirilir.
#ilangovtr Basın No ILN01879225