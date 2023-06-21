Krakow

Hasan Arat, Kovid-19 pandemisi ile Rusya-Ukrayna savaşından dolayı oyunları düzenlemenin zorlaştığını ancak başarılı bir şekilde açılış gününe geldiklerini belirtti.

Pandemiyle birlikte dünyada önemli bir finansal problemin yaşandığını anlatan Arat, "Bütün zorluklara rağmen oyunlar düzenleniyor. Pandeminin üzerine bir de Ukrayna-Rusya savaşı oldu. Polonya'ya bu savaştan sonra gelen 2 milyona yakın mülteci vardı. Polonyalılar hiç pes etmediler ve oyunları düzenlemek için verdikleri bütün sözleri tuttular. Krakow, Avrupa'nın en güzel, tarihi şehirlerinden birisi. Açılışı, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda yapacak. 7 bine yakın sporcu var. Ülkemizde 193 sporcu katılacak. Organizasyona 2 yıldır benim başkanlığımda hazırlandılar. Bu da önemli bir tecrübe. Türkiye-Polonya ilişkileri de zaten mükemmel noktada. Bu çalışmayla ilişkileri de daha iyi noktalara getirdik." ifadelerini kullandı.

Hasan Arat, yorucu bir süreç geçirdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Japonya 13 milyar doların üzerinde para harcadı ve pandemi nedeniyle olimpiyatı seyircisiz yapmak zorunda kaldılar. Burada da bu panik vardı ama özellikle savaş döneminde çok fazla mülteci geldi ve onların hepsine evlerini açtılar. Hiçbir zaman bu oyunları düzenlemekten de geri adım atmadılar. Polonyalıların spora ilgisi çok büyük. Önemli organizasyonlar gerçekleştirmek istiyorlar. Böyle organizasyonlar olunca gençler spora daha fazla yöneliyor çünkü örnek alacakları sporcuları görüyorlar. Bu oyunlar tam 50 ülkede de yayımlanacak."

Ukraynalıların olduğu mülteci takım yer alacak

3. Avrupa Oyunları'nda Ukraynalı sporculardan oluşan mülteci takımı yer alacak.

Hasan Arat, Ukraynalı sporcuların yanı sıra gönüllülerin de olduğunu söyleyerek, "48 ülke katılıyor ve sporcuları müthiş heyecanlılar. Sporcu köylerine yerleştiler. Çok güzel geçeceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için de birçok branşta kota verilecek. 7 bine yakın gönüllü var. Bunlardan 100'ü buraya mülteci olarak gelen Ukraynalılar. Bir de Mülteci Takımı olacak, 4 kişilik. Bu da oldukça enteresan olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadın sporcularımızın katılımı çok önemli"

Türkiye'nin oyunlara 193 sporcuyla katılacağını belirten Arat, kadın sporcu sayısının çok fazla olmasının önemine dikkati çekti.

Oyunlarda 103 kadın sporcunun yer alacağını hatırlatan Arat, "Kadın sporcularımızın çok yüksek katılımı var. Bu kızlarımıza büyük örnek olacak. Spor sadece futboldan ibaret değil, çok fazla branş var. Olimpiyat sporcusu olmak, milli formayı giymek çok önemli. Dünyaya bakış açınız değişiyor." dedi.

Arat, Olimpiyat madalyalı, Avrupa ve dünya şampiyonu kadın sporcuların Polonya'da yarışacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ragbi Kadın Milli Takımımız burada olacak. Artistik Yüzme Milli Takımımız ilk defa katılıyor. Bu ikisi takım sporudur. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Neslihan, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı olarak bayrağımızı taşıdı. Bakın hala voleybolda zirvedeyiz. Takım sporlarının olimpiyatlara, Avrupa Oyunları'na katılması çok kıymetli. Hem katılım sayınız artıyor hem de yarıştığınız branşa gençleri teşvik ediyorsunuz. Bu oyunlardan sonra kadın takımlarımızla katıldığımız artistik yüzme ve ragbinin Türkiye'de büyük bir ivme kazanacağına inanıyorum. Kadın sporcu sayımızın böyle yüksek olması beni çok mutlu ediyor."

"Türkiye bu tarz organizasyonların her zaman en büyük adayıdır"

Hasan Arat, 2027'deki Avrupa Oyunları'nın yerinin henüz belli olmadığının bilgisini vererek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye bu tarz organizasyonların her zaman en büyük adayıdır. Gerekli yetkililerle, Gençlik ve Spor Bakanımızla, potansiyel şehirlerin belediye başkanlarıyla görüşmemiz lazım. Bu oyunları düzenlemek için yeni tesis yapmamak gerekir. Mevcut tesisleri kullanmak ya da iyileştirmek lazım. Yeni tesis için para harcanmamalı, mevcutlar kullanılmalı. Birkaç şehirde yapılabilir, Polonya'da 13 şehirde düzenleniyor. Mesele burada oyunlar köyü olarak üniversite kullanılıyor. Bizdeki üniversiteleri düşündüğünüz zaman kampüs olarak mükemmel seviyedeyiz. Zaman ne gösterecek bakacağız, biz bu imkanı sağlayabiliriz ama kararı verecek olanlar siyasilerdir."

AA