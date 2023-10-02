AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle şoke oldum." ifadesini kullandı.

Michel, Türk halkında yara açmaya yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Birliğin saldırıyı kınadığını yineleyerek, "Türkiye ile dayanışmamızı ifade ediyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajını paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "acımasız saldırıyı şiddetle kınadığını" belirterek, yaralıların aileleri ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile iletişime geçerek saldırıyı kınadığını bildirdi.

Johansson, "Terörle mücadelemiz ortaktır." mesajını paylaştı.

AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, yaralı polis memurlarının bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu.

Varhelyi, "Türkiye'yi terörle mücadelesinde destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.​​​​

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de sosyal medya platformu X üzerinden Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, yaralanan polislere acil şifa dileğinde bulundu.

Stoltenberg, "NATO, terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

İsveç

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Terörle mücadelede Türkiye ile uzun vadeli işbirliğine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor, yaralananların bir an önce ve tamamen iyileşmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de saldırı nedeniyle dehşete düştüğünü bildirerek, ülkesinin Türkiye ile terörizmle mücadelenin her alanında ortaklık etme konusundaki kararlılığını vurguladı. İtalya

İtalya

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de "Ankara'dan gelen haberleri büyük dikkatle takip etmekteyim. İtalyan hükümeti, her türlü terörü şiddetle kınıyor ve Türkiye'ye tam dayanışmasını belirtiyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırarak, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Almanya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara'nın merkezinde düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk partnerlerimizle dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan paylaşımda da terör saldırısına uğrayan Ankara'dan korkunç bir haber alındığına işaret edilerek, "Türk halkıyla dayanışmamızı ifade ediyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Türkiye." ifadelerine yer verildi.

Kosova

Kosova Başbakanı Albin Kurti de terör saldırısını duyduğunda üzüldüğünü belirterek, "Ancak amaçlanan hasarın Türk kurumları tarafından büyük ölçüde önlendiğini öğrenince rahatladım." değerlendirmesinde bulundu.

Kurti, yaralananlara acil şifalar diledi.

KKTC

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel de Ankara'daki terör saldırısını kınadı.

Tatar, mesajında, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel de yayımladığı mesajında, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar diliyor, bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı, resmi Facebook sayfasından Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın, Ankara'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığı belirtildi.

Mısır'ın kardeş ülke Türkiye, hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğu ifade edilen açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.

Açıklamada ayrıca, Mısır'ın, istikrarsızlığa ve vatandaşların sindirilmesine yol açan her türlü terörizm ve şiddeti reddeden kesin tutumunu yeniden teyit ettiği vurgulandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısını kınayarak, kardeş ülke Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğu ifade ediyor." denildi.

Güvenlik ve istikrarı bozacak her türlü şiddet ve terörün tamamen reddedildiğine dikkat çekilen açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

Pakistan

Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'daki terör saldırısını "alçakça" diye nitelendirerek güçlü şekilde kınadı.

Terörle mücadelede Türk halkı ile tam dayanışma içinde olduklarını belirten Kakar, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dinamik liderliği altında cesur Türk halkının bu zorluktan daha güçlü çıkacağına şüphem yok." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığınca, X sosyal medya platformundan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor." ifadelerine yer verilerek, Suudi Arabistan'ın her türlü şiddet, terörizm ve aşırıcılığı tamamen reddettiği vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın terörizmi, aşırıcılığın her biçimini ve tezahürünü ortadan kaldırmayı ve finansman kaynaklarını kurutmayı amaçlayan tüm çabalara desteğinin yinelendiği açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.

Cezayir

Cezayir Cumhurbaşkanlığının, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Cezayir, Türkiye'nin başkenti Ankara'daki İçişleri Bakanlığını hedef alan ve iki polis memurunun yaralanmasıyla sonuçlanan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor." denildi.

Cezayir’in bu "hain terör saldırısı" karşısında "kardeş" Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan polis memurlarına Allah’tan acil şifalar dilendi.

Terörün, ülkelerin güven ve istikrarını hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, terörizmin her türlüsüne karşı mücadele etmek, teröre son vermek için bölgesel ve uluslararası ortak çabaların sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kuveyt

Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdikleri iki ayrı telgrafta, Ankara'daki terör saldırısını kınadıklarını ifade etti.

Kuveyt Haber Ajansına (KUNA) göre, telgraflarda, Kuveyt'in Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı şiddetle kınanarak, yaralanan polis memurlarına da Allah’tan acil şifalar dilendi.

Filistin

Filistin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'in, teröre karşı Türkiye'nin ve halkının yanında olduğu vurgulanarak Ankara'daki saldırının "en güçlü ifadelerle" kınandığı belirtildi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, hükümeti ve halkı ile terörle mücadele etme ve onu yok etme yeteneğine olan güvene dikkat çekilen açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.

Iraklı Türkmenler

Irak’taki Türkmen siyasetçiler, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak, “Türkmenlerin her zaman ve her yerde Türkiye'nin yanında” olduğunu belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, “Teröristlerin amacı istikrarı bozmaktır.” ifadelerini kullandı.

Yaralı polislere acil şifalar dileyen Türkmen Bakan Maruf, mesajında, "Biz Türkmenler her zaman her yerde Türkiye Cumhuriyeti’nin yanındayız. Allah Türkiye'yi korusun ve yüceltsin." ifadelerine yer verdi.

ITC Başkanı Hasan Turan da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, terör saldırısını şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, şunları yazdı:

"Bu gibi saldırılar bölgenin güvenlik istikrarına zarar verir ve bu saldırıyı yapanlara gereken bedel ödetilmelidir."

Turan, yaralı polislere acil şifalar dileyerek, Türkmenlerin Türkiye'nin yanında olduğunu kaydetti.

ITC Kerkük Milletvekili ve Meclis Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi ise yaralılara acil şifalar dileyerek, "Türkiye’deki güvenlik durumunu tehlikeye atan her saldırı ve girişimi şiddetle kınıyoruz." paylaşımında bulundu.

Katar

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Katar Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen terör saldırısı şiddetle kınanarak, Katar'ın teröre karşı Türk hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin kendi güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı her türlü tedbire Katar'ın tam destek verdiğinin teyit edildiği açıklamada, saldırıda yaralanan polis memurlarına da Allah'tan acil şifalar dilendi.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın, saik ve nedenleri ne olursa olsun şiddet ve terörizmi reddetme konusundaki kararlı tutumu yinelendi.

Arap Birliğinden "Türkiye ile dayanışma" mesajı

Arap Birliği Genel Sekreter Sözcüsü Cemal Ruşdi de Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu terör eyleminin arkasında kim varsa kınıyor ve reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ruşdi açıklamasında, şunları kaydetti:

"Terörü bir eylem yöntemi veya siyasi hedeflere ulaşmak için bir araç olarak kullanan her türlü grupla mücadelede Türkiye ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz."

Somali

Somali Cumhurbaşkanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı Türkçe açıklamada, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.

Açıklamada, "Kardeş ülke Türkiye ile tam dayanışmamızı ifade ederek yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesini destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının X hesabından, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısının önündeki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Kardeş Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı yakınında gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Teröre maruz kalan bir ülke olarak Türkiye ile dayanışmamızı ifade ediyor, terörün her türlü biçim ve tezahürüne karşı mücadeleyi her zaman destekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Tunus

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Tunus, Türkiye’nin başkenti Ankara’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Tunus'un, terör ve şiddete karşı Türkiye ile her zaman dayanışma içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, terörle mücadelede uluslararası çabanın gerekliliği vurgulandı.

Balkan ülkelerinden kınama ve Türkiye ile dayanışma mesajları

Balkan ülkelerinden Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, Ankara'daki terör saldırısını kınadı, Türkiye ile dayanışma mesajları verdi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın mesajı yayımlanarak, Begaj'ın her türden terör eylemini şiddetle kınadığı, Türk halkı ve hükümetiyle sarsılmaz dayanışmasını ifade ettiği aktarıldı.

Terör eylemlerinin "sivil düzen ve huzuru" hedef aldığını kaydeden Begaj, "Bu tür terör eylemleri eski bir dünyanın yaklaşımları olup, modern dünyanın ilke ve değerlerine aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutluk'un, terör saldırısını şiddetle kınadığını vurgulayarak, "Bu (saldırı), Avrupa'dakilerin birçoğunun, Türkiye'yi terörle mücadelesinde daha iyi anlamasına ve desteklemesine yardımcı olmalı." görüşünü dile getirdi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığınca terör saldırısının ardından yayımlanan mesajda, Arnavutluk'un, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtilerek, "Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz ve her türlü terörü reddediyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." paylaşımına yer verildi.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Bujar Osmani ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AGİT'in hesaplarını etiketleyerek, "Kuzey Makedonya, Türkiye'nin yanındadır. Terörle mücadele, hiçbir zaman önemini kaybetmeyen ortak bir mücadeledir." ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, BAE'nin resmi ajansı WAM'da yayımlandı.

BAE'nin, bu suç eylemlerini şiddetle kınadığı belirtilen açıklamada, güvenliği ve istikrarı sarsmayı amaçlayan, insani değerlerle ve ilkelerle bağdaşmayan her türlü şiddet ve terörizmin, daimi şekilde reddedildiği vurgulandı.

BAE'nin, Türk hükümeti ve kardeş Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğu ifade edilen açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.

Avusturya

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Nehammer, "Bu zor zamanda Türkiye'nin yanındayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Çekya

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky de terör saldırısını sert bir şekilde kınadığını belirterek, temennisinin sorumluların adalete hesap vermesi olduğunu kaydetti.

Yunanistan

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, saldırının şiddetle kınandığı bildirildi.

Paylaşımda, "Türk halkı ve hükümetiyle dayanışmamızı ifade ediyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hollanda

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot da X hesabından saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ankara'da İçişleri Bakanlığında meydana gelen terör saldırısı karşısında şok olduk. Hollanda bu korkunç eylemi şiddetle kınamakta ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Libya

Libya Dışişleri Bakanlığının, "Hükümetimiz" adlı Facebook sayfasından yapılan açıklamasında, Ankara'daki terör saldırısı kınandı.

Libya'nın terörle mücadelesinde kardeş Türkiye'yle dayanışma içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, ülkenin terörün her türlüsüne karşı olduğu ve bu konuda net bir tutum sergilediği vurgulandı.

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X üzerinden Fransızca ve Türkçe yayımlanan mesajında, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binası önünde düzenlenen terör saldırısının kınandığı belirtildi.

Mesajda, "Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Yaralılar ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da etiketlendi.

ABD

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ankara'daki terör saldırısını kınadığını belirterek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yaralananlara acil şifalar diledi.

Terörün her türlüsünü reddettiklerini ifade eden Blinken, "NATO müttefikimiz Türkiye ve Türk halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Yabancı temsilciliklerden Türkiye'ye Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle dayanışma mesajları

Türkiye'deki yabancı temsilcilikler, Ankara'daki terör saldırısının ardından Türkiye ile dayanışma mesajları yayımladı.

Birçok büyükelçilik ve büyükelçi, X sosyal medya hesaplarından, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısı nedeniyle Türkiye ile destek mesajları paylaştı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, terör saldırısına ilişkin paylaşımında, saldırı haberini dehşetle izlediklerini, yaralılara acil şifalar dilediklerini belirtti.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği de paylaşımında, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde patlama meydana geldiğini ve Türk makamlarından alınan bilgiye göre bunun bir intihar saldırısı olduğunu kaydederek, "Yetkililere göre saldırının faillerinden ikisi öldü, iki polis memuru da yaralandı. Temsilcilik durumu izliyor." ifadelerine yer verdi.

Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği de bölgedeki vatandaşlarına bu olayların ardından yetkililerin güvenlik talimatlarına dikkat etmelerini tavsiye ederek, acil durum irtibat numaralarını paylaştı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı yakınlarındaki saldırı nedeniyle yaralılara acil şifa ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de yaptığı paylaşımda, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Teröre karşı Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, "Ankara'da yaşanan terör saldırısı karşısında dehşete düştüm. Yaralılara acil şifa diliyorum. Terörün her türlüsünü kınıyoruz ve dostumuz ve müttefikimiz Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılıkla yanındayız." paylaşımında bulundu.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği de paylaşımında Ankara'daki terör saldırısında yaralananlara şifa diledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da "Ankara'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, yaptığı paylaşımda, patlamadan dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Yaralanan polislere geçmiş olsun. Polis teşkilatına güvenliğimizi sağladıkları için de teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

Norveç'in Ankara Büyükelçiliği de Türk yetkililerin Ankara'daki patlamaya intihar bombacısının neden olduğunu açıkladığını kaydederek, yaralılara acil şifa diledi ve terörün her türlüsünü kınadıklarını ifade etti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda da "Ankara'da yaşanan hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Pakistan, terör tehdidine karşı mücadelelerinde Türk kardeşlerimizin yanında kararlılıkla durmaktadır." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian da X'ten yaptığı paylaşımda, "Ankara'daki terör saldırısına dair haberleri takip ediyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör terördür ve affedilemez." ifadelerini kullandı.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği de Başbakan Ulf Kristersson'un ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün Türkiye ile dayanışma mesajları paylaştı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar da paylaşımında, "Ankara'daki terör saldırısı girişimini kınıyor ve lanetliyorum. Dünyamızda şiddet ve teröre yer yoktur. Vatandaşların güvenliği için hayatlarını tehlikeye atan kahraman polis memurlarına acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği de Dışişleri Bakanlığının mesajını paylaşarak terör saldırısını güçlü şekilde kınadı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, terör saldırısına ilişkin paylaşımında, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun "Ankara’da gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınıyorum. Japonya, Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadelerine yer verdi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği de terör saldırısını şiddetle kınayarak "Tüm dayanışmamız Türk halkıyladır. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz." şeklinde paylaşım yaptı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği ise saldırıya yönelik yaptığı paylaşımda, İran'ın terörün her türlüsüne karşı Türkiye'nin yanında olduğunun altını çizerek, "Kardeş ve komşu Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor; Türkiye hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyor; Yüce Allah’tan yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği de terör saldırısını en güçlü şekilde kınayarak, bu tür olayların, ülkelerin güvenliği ve istikrarını hedef alan terör örgütlerinin hedefleri kapsamına girdiğine işaret etti.

Büyükelçiliğin yayımladığı yazılı mesajda, "Sudan Cumhuriyeti hükümeti, kardeş Türkiye hükümetiyle terör örgütlerine karşı yürüttüğü meşru savaşta güvenliği ve istikrarı koruyacak şekilde dayanışma içinde olduğunu teyit eder. Ayrıca, uluslararası toplumun güvenliğini tehdit eden terörizmle mücadele için uluslararası topluma, ülkeler arası dayanışma ve koordinasyon yoluyla daha fazla çaba gösterme çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mesajda, Sudan'ın her türlü terör örgütünü ve her türlü şiddeti reddeden tutumunun yinelendiği belirtildi.

AA