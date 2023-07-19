İSTANBUL- Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta, geçtiğimiz hafta Sağlık ve Sevgi Sunuyoruz sloganı ile Zeytinburnu’nun 24. Gaziosmanpaşa’nın 7. yılını hekimler, hastane çalışanları ve ilçe protokolü ve yakın dostları ile kutlamaya dönüştüren Avrasya Hastaneler Grubu’nun 16 Temmuz Pazar günü tekne turu olarak gerçekleşen yıl dönümü kutlamasından söz edeceğim.

Faaliyete geçtiği günden beri verdiği hizmetlerle en başarılı özel hastaneler arasında yerini alan Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu’nun 24. Gaziosmanpaşa’nın 7. yılını kutladı.

Amir Gönül Dilek’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen tekne turunda; açılış konuşmasını yapan Dilek, “27 Haziran 1999’da hizmete geçen Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nin 24.yılını, 18 Temmuz 2016’da hizmete geçen Gaziosmanpaşa Avrasya Hastanesi’nin 7.yılını düzenlemiş olduğumuz tekne turu organizasyon ile boğazın eşsiz güzellikleri arasında kutladık.

Avrasya Hastaneler Grubu yönetim kurulunun, doktorlarının, çalışanlarının, dostlarının, hastalarının ve aralarında çok önemli isimler bulunan protokol katılımlarının olduğu yıl kutlamamıza yaklaşık 500 kişi katılım sağladı” dedi.

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi İdari Amiri Gönül Dilek ve Gaziosmanpaşa Avrasya Hastanesi Kurumsal İletişim Sorumlusu Duygu Apaydın’ın açılış konuşmaları ardından, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, Gaziosmanpaşa Avrasya Hastanesi Medikal Direktörü Uzm. Dr. Alaattin Küçük, Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, Hatay İş Adamları ve Bürokratları (HATİAB)Dernek Başkanı İbrahim Güder, Çam Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiğit, İstanbul Tıp Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Bahattin Çolakoğlu,27.Dönem Eski İstanbul Milletvekili Emine Emecan, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden günün anlam ve önemine değindiklerini konuşmalarını gerçekleştirerek hastane yönetimi, çalışanları ve hizmetlerimize güzel dilek ve temennilerde bulundular.

Yemek ziyafetinin ardından İstanbul Boğazı’nda müzikle eşsiz bir eğlence gerçekleştirildi.

Gecede konuşan;

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin: Hekim hayatım boyunca huzurlu bir çalışma ortamı aradım burada bunu yakalamış bulunmaktayım. Değerli yönetim kurulu üyeleri ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Ali Rıza Cenal: Gurur ve mutluluk verici bir gün. İleri seviyelerde gösterdiğimiz tüm başarılarımızı uzun yıllar devam ettirmeyi diliyorum.

Gaziosmanpaşa Avrasya Hastanesi Medikal Direktörü Uzm. Dr. Alaattin Küçük: Avrasya ailesinde 20.yılım. Bir hekimin çalışma hayatında 20 yıl aynı hastanede olması pek görülen bir şey değildir. Avrasya Hastanesi’nde huzurluyuz, doktorlar için güzel bir çalışma ortamı var, mutluyuz. Tüm imkanları bize sağladıkları için teşekkür ediyoruz.

Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu: Böyle bir günde dostlarımla, çalışma arkadaşlarımla, meslektaşlarımla ve protokolden kıymetli isimlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz.Bu yıl yeğenlerimden de aramıza doktor olarak katılanlar oldu.Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Onların sayesinde, tüm çalışma arkadaşlarım sayesinde, hastalarımızın bize güven duymaları sayesinde bu başarıyı yakalayabildik. Herkese bugün bizimle burada olduğu için teşekkür ediyorum.

Hatay İş Adamları ve Bürokratları (HATİAB)Dernek Başkanı İbrahim Güder: Birçok kurum kurulduktan sonra ikinci üçüncü nesilde yok oluyor. Avrasya Hastanesinin kuşaklarca süreceğine inancım tam.

Çam Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiğit: Sizlerden feyiz almak umarım bize nasip olur. Çok güzel bir aile ortamı gördüm, çalışanların mutlu olduğu ağzından dökülen cümlelerinden belli olmakta. Rol model alacağımız bir hastane olduğuna kanaat getirdim.

İstanbul Tıp Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Bahattin Çolakoğlu: Kıymetli Hüseyin Urlu hem hemşerim hem de çok eski hukukumuz olan kıymetli bir kardeşim. Avrasya Hastanesi’nin başarılarını gördükçe gururlanıyorum. Tüm bu başarıların ardından bundan sonra bir sağlık üniversitesi de kurmak geliyor.

27.Dönem Eski İstanbul Milletvekili Emine Emecan: Avrasya Hastanesi çalışanlarının aile gibi birbirine tutunarak bugüne geldiğini görüyoruz, bu çok güzel bir başarı. Geleneksel hale gelip kutlanıyorsa arasında sadece başarı yoktur, dostluk ve dostlara değer vermek de vardır. Bizlerde hala buraya davet ediliyorsak her şey daha da ortaya çıkıyor. Başarılarınız artarak devam etsin diliyorum.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden: Gaziosmanpaşa Kaymakamı olarak ilçemde böyle güzel hizmet veren 99 puanlık kalite başarısı yakalayan bir hastane olmasından mutluluk duyuyorum. Ama gördüm ki aynı başarı Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde de var. Bir kurumu bu sürede kurumsallaştırıp yaymak kolay değil. Kendilerini tebrik ediyorum.

HABER: ELİF HAYVALI