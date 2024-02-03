Haber: Damla Oya Erman

Bu keşif, 7. yüzyılın başlarına tarihlenen Pannonian Avar savaşçısının kalıntılarına ev sahipliği yapıyor.

Araştırmacılara göre, Pannonian Avarlar, Pannonian Havzası'nı ve Orta-Doğu Avrupa'nın geniş bölgelerini kapsayan Avar Kağanlığı'nı kuran Avrasya göçebe gruplarının bir ittifakıydı. Bu keşif, özellikle AD 568 ile 626 yıllarına uzanan Avar-Bizans savaşları sırasında gösterdikleri istila ve yıkım kampanyalarıyla tanınan bu topluluğa ait bir tarihi anıtı gün yüzüne çıkarıyor.

Gömü alanındaki kazılarda ortaya çıkan tam bir lamellar zırh seti, savaşçının mezarının üzerine yerleştirilmiş olarak bulundu. Aynı zamanda bir tahta ok kılıfı, oklar, bir yay ve bir kılıç gibi diğer eşyalar da savaşçıyla birlikte mikro-kazılar için tek bir blok halinde çıkarıldı.

Déri Müzesi yetkilileri, bu lamellar zırhın, savaşçının yüksek statüsünü gösteren bir defin sunusu olduğunu vurguladı. Ayrıca, ülkede keşfedilen ikinci tam örnek zırhı temsil ettiği için de önemli bir buluntu olarak nitelendirildi.

Araştırmacılar, ayrıca gömü alanında at kalıntılarına da rastladılar. Bu, Avar geleneğine göre sıkça yapılan bir uygulamaydı çünkü atlar, doğaüstü güçlere sahip olduklarına inanıldığından, genellikle kurban olarak sunuluyordu.