İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman



Karşılaşmanın ardından basın mensuplarıyla biraraya gelen Atiba Hutchinson, "Herkese çok teşekkür ederim. Bu güzel ülkede herkese minnettarım. Burası benim evim. Burada harika hatıralarım ve anılarım var. Ailem burada genişledi. Burada çocuklarım oldu. Burada geçirdiğim yıllarda çok güzel anlar yaşadım. Burada Beşiktaş forması ile 10 yıl geçti ve artık sonuna geldik. Futbolu bırakmak istediğim yerde, Beşiktaş'ta bırakıyorum. Beşiktaş'a gelmek, hayatımda verdiğim en iyi kararlardan bir tanesiydi. Bu taraftarlar için oynamak harikaydı." dedi.

Atiba, "Hep elimden geldiğince profesyonel olmaya çalıştım. Rakiplerime karşı da hep saygılı olmak için özen gösterdim. Sahada hep en iyisini vermeye çalıştım. Daha iyisini yapabilmek için hep daha fazla çalıştım. Gelecekte ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Biraz ailem ve yakınlarım ile zaman geçirmek ve dinlenmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarına her zaman minnettar olduğunu söyleyen Atiba, "Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Taraftar her zaman benim için itici güç olmuştur. Stadımız dünyanın en güzel stadyumlarından bir tanesi. Burada geçirdiğim 10 sezonun iyi geçmesinde taraftarımızın etkisi çok büyük. Onlara minnettarım." dedi.

Bugün yaşadığı her şeyin çok duygusal olduğunu söyleyen Atiba, "Bu sabah kalkıp buraya gelene kadar harcadığım vakit son kez yaptığım bir şeydi. Buraya gelip soyunma odasına son kez girdiğimde yaşadıklarımı, hissettiklerimi bir daha yaşayamayacağımı biliyordum. Bu kulüp bana her zaman dünyanın en iyi futbolcusu gibi hissettirdi. Bunun için minnettarım." diye konuştu.

Henüz antrenörlük için yeterli gerekliliğe sahip olmadığını kaydeden Atiba, "Biraz kendime zaman ayıracağım. Şenol Hoca ile de görüştüm. Şu an için antrenör olarak yeterli gerekliliğe sahip olduğumu düşünmüyorum. Şimdi biraz kendime vakit ayıracağım. Seyahat etmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Atiba Hutchinson, açıklamalarının ardından basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çektirdi.

