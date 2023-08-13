Haber: Beyza Betül Cihan

Ateşin düşürülmesi için yanlış yöntemler kullanmak, durumu daha da kötüleştirebilir. İşte ateş düşürme konusunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

Vücut Isısının Yükselmesi: Vücut ısısının 38 derece ve üzerine çıkması yüksek ateş olarak kabul edilir. Bu durumda ateşli havale riski de söz konusu olabilir, özellikle 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklarda. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında panik yapmadan, çocuğun ateşinin düşmesini önlemek ve başının hava kanallarını kapamayacak şekilde yatmasını sağlamak önemlidir.

Sıcaklık Düşürme Yöntemleri: Ateşli çocuğun üstünü örtmemek ve hava sirkülasyonunun sağlanmasına dikkat etmek gereklidir. Bununla birlikte, vücut ısısının aniden düşmesini sağlamak için ılık bir duş alabilirsiniz. Ancak, suyun sıcaklığına dikkat ederek ani ısı düşüşlerinden kaçınmalısınız.

Doktorun Tavsiyeleri: Yüksek ateş durumlarında öncelikle bir doktora başvurmak en sağlıklı adımdır. Doktorunuzun önerileri doğrultusunda ateş düşürücü ilaçlar kullanabilirsiniz. Ancak, doktorunuzun önermediği ilaçları kesinlikle kullanmamalısınız.

Unutulmaması Gerekenler: Ateşi düşürmek için alkollü kompres veya buz kullanmak gibi yöntemlerden kaçınılmalıdır. Aynı şekilde, asla ateş düşürmek amacıyla ilaç dozu artırılmamalıdır. Ayrıca, ateşi düşürmek için evde kullanılan bitkisel karışımlar veya takviyeler de riskli olabilir.

Ateş, vücudun hastalıklara karşı verdiği bir tepkidir ve bazen kendiliğinden düşebilir. Ancak yüksek ateş durumlarında uzman bir doktora danışmak ve onun önerilerine uygun hareket etmek en güvenli yoldur.