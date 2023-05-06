Güzel hafta sonlarınız olsun dostlarım!
Dün yazdığım ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ TALANI ile ilgili yazıma yaptığınız yorumlardan biri:”KEŞKE ATATÜRK ARAZİYİ TÜRK MİLLETİNE ARMAĞAN ETMESE İDİ...”sözleri çok doğruydu...
ATATÜRK 52.000 hektarlık A.O.Ç’ni Türk Milletine hediye etmeyip mirasçılarına bırakmış olsa idi;Eminim ki mirasçıları MİLLETTEN daha çok sahip çıkardı...
Bugünün karanlık sayfalarını aydınlığa kavuşturalım diyelim;
KURTULUŞ VE CUMHURİYET TARİHİNE DÖNELİM!
...
SANAT :HALKIN RUHUNUN İYİLİĞE,GÜZELLİĞE,DOĞRUYA EVRİLMESİNİ SAĞLAR.
Bu yüzden "sanatdan-kültürden uzaklaşmış toplumlar ,kaos-karanlık düşünceler ve olaylarla boğuşurlar..."
...
ULU ÖNDERİMİZ Mustafa Kemal ATATÜRK
der ki:
“SANATSIZ KALAN BİR MİLLETİN HAYAT DAMARLARINDAN BİRİ KOPMUŞ DEMEKTİR.”
Ve yine der ki:
“HEPİNİZ MİLLETVEKİLİ OLABİLİRSİNİZ;
BAKAN OLABİLİRSİNİZ VE HATTA CUMHURBAŞKANI OLABİLİRSİNİZ;
FAKAT SANATKAR OLAMAZSINIZ.”
...
6 mayıs 1936 tarihinde,
ANKARA DEVLET KONSERVATUARI ATATÜRK’ÜN İSTEĞİ İLE KURULUR;
ANKARALI KONSERVATUVAR ile tanışır...
.../...
Tarihin güzel YAPRAKLARI yol gösterir;
Kötü YAPRAKLARI ise tecrübedir...
Av.Tülay Bekar