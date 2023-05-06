Güzel hafta sonlarınız olsun dostlarım!

Dün yazdığım ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ TALANI ile ilgili yazıma yaptığınız yorumlardan biri:”KEŞKE ATATÜRK ARAZİYİ TÜRK MİLLETİNE ARMAĞAN ETMESE İDİ...”sözleri çok doğruydu...

ATATÜRK 52.000 hektarlık A.O.Ç’ni Türk Milletine hediye etmeyip mirasçılarına bırakmış olsa idi;Eminim ki mirasçıları MİLLETTEN daha çok sahip çıkardı...

Bugünün karanlık sayfalarını aydınlığa kavuşturalım diyelim;

KURTULUŞ VE CUMHURİYET TARİHİNE DÖNELİM!

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SANAT :HALKIN RUHUNUN İYİLİĞE,GÜZELLİĞE,DOĞRUYA EVRİLMESİNİ SAĞLAR.

Bu yüzden "sanatdan-kültürden uzaklaşmış toplumlar ,kaos-karanlık düşünceler ve olaylarla boğuşurlar..."

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ULU ÖNDERİMİZ Mustafa Kemal ATATÜRK

der ki:

“SANATSIZ KALAN BİR MİLLETİN HAYAT DAMARLARINDAN BİRİ KOPMUŞ DEMEKTİR.”

Ve yine der ki:

“HEPİNİZ MİLLETVEKİLİ OLABİLİRSİNİZ;

BAKAN OLABİLİRSİNİZ VE HATTA CUMHURBAŞKANI OLABİLİRSİNİZ;

FAKAT SANATKAR OLAMAZSINIZ.”

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6 mayıs 1936 tarihinde,

ANKARA DEVLET KONSERVATUARI ATATÜRK’ÜN İSTEĞİ İLE KURULUR;

ANKARALI KONSERVATUVAR ile tanışır...

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Tarihin güzel YAPRAKLARI yol gösterir;

Kötü YAPRAKLARI ise tecrübedir...

Av.Tülay Bekar