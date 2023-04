İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3,5 milyar izleyiciye hitap eden, 64 ülkeden 246 üyesi ile dünyanın en büyük yayın birliği olan ABU'nun 115. Yönetim Kurulu Toplantısı, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde Güney Kore, Japonya, Endonezya, Özbekistan, Çin Halk Cumhuriyeti gibi 18 ülkenin medya kuruluşlarından üst düzey yayıncının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Sobacı, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, TRT'nin uluslararası haber kanalları, dijital haber platformları, etkinlikler ve yapımlarla 8 milyar insanı kapsayan, nitelikli, derinlikli, hakikati ve insanı merkezine alan bir yayıncılık anlayışı benimsediğini belirtti.

Mehmet Zahid Sobacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya." çağrısı doğrultusunda yayıncılar olarak her bir coğrafyanın, her bir kültürün, her bir insanın şahsiyetli ve nitelikli anlatısıyla küresel adaletinin dengelenmesine önemli katkılar sunabileceklerini vurguladı.

TRT'nin ABU'ya 1964'te üye olduğunu ve o günden bu yana ABU ile ilişkilere yüksek önem atfedildiğini aktaran Sobacı, şunları kaydetti:

"Pek çok etkinliğin Asya Pasifik bölgesiyle ilgili olmasının, kurumumuzun ABU'ya verdiği önemin somut bir göstergesi olduğu kanaatindeyim. Hem ABU sekretaryası hem de ABU üyeleriyle kurumumuzun daha fazla angaje olmasını hedeflediğimiz TRT-ABU Strateji Belgesi ve Eylem Planı belgemizi hazırladık. Stratejik amaçlarımızı ve bu yöndeki eylemlerimizi belirledik. Bu çalışmayı yakın zamanda sizlerle beraber uygulamaya koymayı hedefliyoruz."

Sobacı, Türkiye'nin ilk ve tek kamu yayıncısı olan, 18 televizyon, 17 radyo kanalı, 7 uluslararası dijital haber platformu, 4 basılı dergisi, 41 dil ve lehçede yayın yapan TRT'nin her alanda ABU ile işbirliğine açık olduğunun, yeni açılacak dijital platform ile ilişkilerin daha da kuvvetleneceğine inandığının altını çizdi.

"TRT Uluslararası Dijital Platformu" yakında hayata geçirilecek

TRT'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı "TRT Uluslararası Dijital Platformu"nun açılışını gelecek günlerde gerçekleştireceklerine işaret eden Sobacı, "Başlangıç aşaması için Türkçe, İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Urduca olmak üzere 5 dilde faaliyet gösterecek platformumuz, mevcut sisteme bir alternatif değil paradigma değişiminin habercisi olarak uzun yolculuğuna başlayacak. Bu çerçevede bilmenizi isterim ki işbirliklerimizi her geçen gün güçlendirdiğimiz Asya Pasifik bölgesindeki siz meslektaşlarımızın yapımlarına, ortak çalışmalara ve her türlü işbirliğine açığız." ifadelerini kullandı.

ABU Başkan Vekili ve Kore Yayın Kurumu KBS'nin CEO'su Kim Eul-chul da TRT'ye teşekkürlerini ileterek, işbirliklerini ilerletmek istediklerini kaydetti.

Geçmiş dönem çalışmaları ve gelecek dönem stratejileri konuşuldu

Japonya Yayın Kurumu (NHK), Kore Yayın Kurumu (KBS), Endonezya Radyo Kurumu (RRI), Özbekistan Milli Televizyon ve Radyo Kurumu (MTRK), Çin Halk Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu (NRTA), Hindistan Prasar Bharati Kamu Televizyon Kurumu (DDI), Avustralya Yayın Kurumu (ABC) gibi kurumlardan üst düzey yöneticilerin katıldığı 115'inci ABU Yönetim Kurulu Toplantısı'nda birliğin 2022 yılı çalışmaları ele alındı, 2023-2024 stratejileri belirlendi.

AA