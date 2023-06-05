Spor Toto Süper Lig 37.haftada Şampiyon takım Fenerbahçe’yi konuk etti. 3-0‘lık skorla rakibini ezdi geçti. Aslan, Zaniolo ve Icardi’nin golleriyle 3-0 kazandı. Galatasaray ezeli rakibine hem Kadıköy’de hem de kendi evinde muhteşem gollerle galibiyeti getirdi. Arjantinli yıldız Icardi, sezonda 22 gole imza atmış oldu. Galatasaray sezonu 23.şampiyonluğuyla bileğinin hakkıyla taçlandırdı. Fenerbahçe’nin ise geçen hafta şampiyonluk yarışından koptuğu gibi lig’de ikinciliği de sallantıda. Bakalım Beşiktaş durumu nasıl değerlendirecek?

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Nef Stadyumu’nda unutulmaz bir gece diyebiliriz. Maç bitiş düdüğünden sonra saha içinde stantlar kurulmaya başladı. Aklınıza gelebilecek tüm eğlence yerlerini unutmak lazım. Büyülü atmosfer taraftarıyla buluşmaya hazır hale gelirken önce Kenan Doğulu’nun şarkılarıyla ve10.yıl marşıyla Cumhuriyetimizin 100.yılına yakışır kutlamalar başladı. Daha sonra futbolcular tek tek sahaya davet edildi. Gomis ile Aleyna Tilki kendiyle bütünleşmiş şarkısıyla, Icardı ile Simge’nin bütünleşen diğer bir şarkısı “Aşkın Olayım”ı birlikte söyleyerek sahaya kutlamalara devam ettiler. Ardından kupa kaldırılarak coşku devam etti.

Lazer gösterileri, aslan hologramı ve ünlü şarkıcıların katılımıyla konser zevkiyle tüm taraftar adeta coştu.