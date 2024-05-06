Mayıs ayı denilince sarı-kırmızılılar şampiyonluk havasına giriyor. Şampiyonun nasıl top oynadığını ligin bitimine doğru yapılan işlerle ve kaliteyle gösteriyor.

Sıfır stresle ilk yarıda 2 golle, ikinci yarıda özellikle 60.dakikadan itibaren hızlı oynayan sarı-kırmızılılar 60.dakikadan sonra atılan gollerle Rams’ı yerinden oynattı. Skor 6-1’ken taraftar ve oyuncular 7.golü süre birkaç dakika fazla olsa 8.golü o şovu istedi. Oyun içine bakınca Mertens gerçekten kalitesi, hırsı her hafta büyülüyor, eminim önümüzdeki haftalar da sözleşmesi yenilenecek futbolculardan olacak. Barış Alper’deki hız rüzgârla yarışır derecede 2 asistle adını maça yazdırdı. Sahanın hakimi olan diğer bir yıldız oyuncu Ziyech şık 2 golü bularak gol yağmurunu yağdırdı.

O gol atınca bir başka diyoruz tabi ki Icardi. Yıldız oyuncunun bana göre net bir penaltısı ve net bir golü verilmedi sezon boyunca Icardi’ye verilmeyen bu kaçıncı penaltı diyebiliriz. Bu tip durumlarda daha çok hırslanan Icardi geceyi 2 gol ve 1 asistle adını yazdırdı ona hiçbir şeyin engel olamayacağını göstertti. Genel olarak tüm futbolcuların bu galibiyette katkısı var. Okan Hocayı bu son virajlardaki futbol zekâsını tebrik eder ve artık hedefe son 3 kaldı diyelim.