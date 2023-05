Sinan Akçıl’ın Kendi Doğum Gününde Sevenlerine Hediyesi

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl yoğun konser turnesine devam ederken “Piyanist 3”albümünden şarkılarınıda kliplendirmeye devam ediyor. Hakan Altun ve Bengü ile ‘Bu Aşk Yerde Kalmaz’isimli şarkısını kliplendirdikten sonra sırasıyla İlyas Yalçıntaş’la ‘Hiç Unutma’, sonrasında İrem Derici ve Mustafa Ceceli ile ‘Efkar Gecesi’ klibini en son olarakta birkaç gün önce Tekir ile olan düet şarkısı ‘Güller Utansın’ı kliplendirdi. Muhteşem bir izlenme ve dinlenmeyle devam eden “Piyanist 3” albümü şarkılarının ardından ünlü sanatçı Sinan Akçıl sevenlerine kendi doğum günü olan 20 Mayıs’ta , daha önce Piyanist 2’de Erkan Petekkaya ve Enes Yolcu ile seslendirdiği ‘Derdim’ adlı şarkısına Bakü’de çektiği klibini yayınlayarak sürpriz yaptı. Bambaşka bir versiyonuyla dinleyici karşısına çıkan şarkının klibi Bakü’de ünlü yönetmen Bakhtiyar Alakbarov tarafından çekildi. Şarkının aranjörlüğünü İlkin Hasan yaptı. Dmc etiketiyle çıkan klip adeta Akçıl’ın kendi doğum gününde sevenlerine verdiği bir hediye oldu.



İBRAHİM TATLISES’TEN ŞARKI SÜRPRİZİ! “GÖZLERİ BELA KIZ”



Güçlü sesi, vazgeçilmez yorumu, unutulmaz şarkılarıyla gönüllerde taht kuran İbrahim Tatlıses, yeni single çalışmasıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Tatlıses’in “Gözleri Bela Kız” ismini verdiği yeni teklisi tam anlamıyla imparatorun hayranlarını heyecanlandıracak nitelikte…

Sözleri İbrahim Tatlıses, Altan Başyurt, Mehmet Şerbetçi'ye müziği ise yine Altan Başyurt ve Mehmet Şerbetçi'ye ait olan parçanın aranjesi ünlü müzisyen Ceyhun Çelikten imzasını taşıyor. “Gözleri Bela Kız” neşeli melodisinin yanı sıra dinleyicilere aşina olduğumuz eski İbrahim Tatlıses parçalarını da anımsatacak. İmparatorun hitleri arasında yer alan “Kara Üzüm Habbesi” şarkısı ile harmanlanan “Gözleri Bela Kız” eğlenceli ve renkli yapısıyla müzikseverlerin enerjisini yükseltecek. İmparatoru bu yeni teklisinde ise ünlü dostları yalnız bırakmadı. Ceylan, Yudum ve Günel’in vokalliğini üstlendiği parça eğlenceyi ikiye katlayacak.

Yönetmen Onur Oğuz’un kamerasının karşısına geçen İbrahim Tatlıses’in klibi ise şarkısı gibi bir o kadar hareketli… Stüdyo ortamında çekilen klip, ünlü sanatçılar Ceylan, Yudum ve Günel’in samimi halleri ve halay performanslarıyla izleyenleri neşelendirecek.

İbrahim Tatlıses’in yeni single çalışması “Gözleri Bela Kız”, 19 Mayıs’tan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

BAHA’DAN ROMANTİKLERİ SELAMLAYAN YENİ SİNGLE



“Aşkın Tebessümü”, “Ölmeyen Şarkı”, “Canım Sevgilim” gibi parçalarıyla müzik dünyasına damgasını vuran başarılı sanatçı Baha, yeni çalışmasıyla aşıklara tercüman olmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı çıkardığı teklisi “Yürek Yangını”nıyla yine müzikseverlerin gönlüne hitap edecek.

Aşk şarkılarının vazgeçilmez ismi, iddialı ve duygusal parçalarına bir yenisini daha ekledi. Romantik prens olarak anılan ve seslendirdiği slow şarkılarıyla müzikseverlerin gönlüne taht kuran Baha, hayranlarının karşısına tekrar tekrar dinlenecek bir parçayla çıkıyor. “Yürek Yangını” adlı yeni single çalışmasıyla müzik yaşamına devam eden kadife sesli sanatçı, zamansız parçasıyla herkesi sarıp sarmalayacak. Baha’nın “Yürek Yangını” ayrılık yaşayan çiftlerin, giden sevgililerin ardından dinlenecek tatta…Münire Aksaray’ın kaleminden çıkan heyecan verici eserin müziği ise Hüseyin Bitmez imzasını taşıyor.

Baha’nın duygusal rüzgarlar estireceği yeni teklisi “Yürek Yangını” Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

Duygu Güneş'in Yeni Şarkısı "Zirvelerde" Yayında!



Duygu Güneş “Zirvelerde” adlı yepyeni pop şarkısını 19 Mayıs’ta müzikseverlerin beğenisine sundu

Sözü ve müziği Merve Ket’e ait olan şarkının düzenlemesi Ozan Sarıboğa imzası taşıyor. Uzun bir aradan sonra yazın gelmesiyle birlikte yine enerjik bir şarkıyı dinleyicisi ile buluşturan Duygu Güneş'in, klip yönetmenliğini Ferhat Başer üstlendi.

“İnanma” ve “Akışa Bırakıyoruz” adlı şarkıları ile tanıdığımız İzmir kökenli şarkıcı Duygu Güneş, kariyerinin üçüncü single'ı “Zirvelerde” ile zirveyi zorlamayı hedefliyor!

Single, Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda!

Turgay Taşkın - Acıları Bile Sevmişim



4 Haziran 1965 Samsun doğumlu sanatçı Turgay Taşkın , ilk başlarda amatörce ardından profesyonel olarak yaklaşık 45 senedir müzikle ilgileniyor.

Bir çok söz ve besteye sahip sanatçı, aktif olarak bas gitar, elektro gitar , klavye , saz ve bağlama gibi enstrümanları da profesyonel olarak çalıyor.

Müziğin her noktasıyla ilgilenen sanatçı buna ek olarak sanatın her dalıyla da yakından ilgileniyor.

Hobi olarak amatör resim çalışmaları bulunan sanatçının , ilgi çekici hikayesini içinde barındıran bir romanı da mevcut.

Müzik hayatını profesyonel anlamda daha ileriye taşımak isteyen Turgay Taşkın, kendi youtube kanalını kurarak kendine has bir proje başlattı. Bu projenin ilk ayağı olan çalışması 'Acıları Bile Sevmişim' i dinleyicisiyle buluşturdu.

Söz -Müziği Turgay Taşkın'a ait olan çalışmanın aranjörlüğünü Oğuzhan Göç, Klip yönetmenliğini Faruk Dizlek , Süpervizörlüğünü Murat Öntürk , Sponsorluğunu ise Lütfiye Öztürk üstlendi.

Turgay Taşkın 'Acıları Bile Sevmişim ' tüm dijital platformlarda ve Turgay Taşkın Official youtube kanalında yayında.



Türküola Müzik, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü için özel projeler hazırlıyor!

Spikerlikte 60. yılı deviren sunucu Özgül Beyazıt, yarım yüz yılı aşan deneyimini, Atatürk'ün en sevdiği şiir olan 'Ferda'yı okumaya katacak.

Spikerliğe,radyonun tek kanal olduğu yıllarda, konservatuvar öğrencisi iken,ilk kadin spikerimiz Emel Gazinihal'in başspikerliğinde başlayan, haberden müzik•eğlenceye her dalda, reklam spikerliği ve açıkoturum yöneticiliği de dahil, alanda çok yönlü deneyime sahip olan Beyazıt, kurumda kültür müdürü olarak ve kurumun atamasi ile bir süre Ingiltere'de Türkçe Yayınlar Servisinde görev yaptı.Özgül Beyazıt,şu siralar yarim yüzyili aşan deneyimini yepyeni projelere katmaya hazırlanıyor. Türküola Müzik tarafindan Ñeşe Demirkat öncüluğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.kusruluş yıldönümü için hazırlanan projelere sunumu ile değer katan Beyazıt,bu çok özel yılda çocuklar ve gençler ile buluşmanın heyecanı içinde, küçük dinleyicileri olduğu kadar yediden yetmişe her yaştan,her kesimden yeniyila girerken sevindirecek yılbaşi masalının sunumunda, değerli spiker Özgül Beyazit, deneyimli yapımcı Néşe Demirkat, solist/oyuncular Seza Yeğin,Kaan Erten, GüneyAlçin, ÉrcanYenigül den oluşan Armoni Sahne denGonca Akkuş, Ümran Akpınar aranjör Paşahsn Kaytan yine bir araya geliyor. Ana teması umut ve sevinç olan kolaj.versiyonda, kibritçi.kız ve kurşun.asker arkadaşlığın gücü ile umut dolu yeni yilin gelişini hayvancıklar ile kutluyor.

Çocuklarin yeni '''masalci teyze'si olmaktan da çok mutlu olduğunu,çocuklara ve hayvanlar'a ayrı bir ďüşkün olduğunu belirten Özgül hanım, 'Müzikli Masallar' albüm projesl ile depremden etkilenen çocuklar için de aktivitelerde bulunmayı amaçladiklarini bildiriyor. Kisa süre önce -sektör'de 40.yıl-öďülü alan ve projelerde sesi ile de yer alan,renk katan müzik yapımcısı Neşe Demirkat öncülüğündeki Cumhuriyet'in 100.yilı yapımlarında yer almanın onur olduğunu belirten özgül Beyazıt,gerçek bir

Atatürk tutkunu. Yarim yüzyili aşan spikerlik deneyimi'ni özellikle de Ata'nın en sevdiği şiir olan Tevfik Fikret'in yazdığı Ferda'yi katacak olma katan gençliğe ithafen yazılmış bu şiiri okurken Ata'nin geleceği umut ile teslim ettiği gençler'e seslenecek olmaktan dolayı bambaşka bir heyecan ve sevinç içinde Müzikli Masallar'ın yepyeni ikisi 'Bambi' ve 'Çirkin Ördek Yavrusu' 23.nisan Çocuk Bayramında, Ferda şiiri,19.mayıs gençlik ve Spor Bayramı 'nda dijital platformda dinleyici ile buluşacak. İki yapım da CD formatında en kisa sürede raflarda yerini alacak. Elde edilen gelirin büyük bölülü deprem rehabilite aktiviteleri'ne aktarılacak.



EMRAH ÖZ GİDİYOR MUSUN?



Sözü ve müziği Emrah ÖZ'e ait olan ‘ Gidiyor musun’ isimli şarkının

aranjesini Cüneyt Yalmaz , Klip yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı eşliğinde Etiler, Karaköy, Maslak, Çengelköy bölgelerinde çekildi.

Bu şarkı size, belki eskiden hissettiğiniz, belkide şu an içinde bulunduğunuz birinin hayatınızdan gitmesini istemediğiniz o derin duyguyu hatırlatacak.

Emrah ÖZ Gidiyor musun? 11. Single çalışması olarak Emrah ÖZ müzik kanalında yayınlandı ve aynı zamanda tüm dijital platformlardan da bu şarkıyı dinleyebilirsiniz.