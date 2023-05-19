İREM DERİCİ AKUSTİK "ARA SIRA"

Son yılların en çok konuşulan isimlerin başında gelen İrem Derici, kendi şarkılarının akustik versiyonlarından oluşan albümünün ilk şarkısını yayınladı.

İrem Derici, dinlenme rekorları kıran hitlerinin arasından seçtiği şarkıların akustik versiyonlarından oluşan yepyeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Kariyerinde 10 yılı geride bırakan İrem Derici, bugüne kadar hit olmuş parçaları arasından seçtiği şarkıların akustik versiyonların yer aldığı albümüne “İrem Derici Akustik” adını verdi.

“İrem Derici Akustik”, zamansız bir başucu albümünü aratmayacak müzikseverler için hem romantik hem de keyifli bir deneyim sunarak, dinleyicilerde şarkıları sanki ilk defa duyuyormuş hissi yaratacak.

“İrem Derici Akustik” de yer alan şarkılar her hafta klipleriyle beraber tüm dijital platformlarda yayınlanırken albümün ilk çıkış şarkısı “Ara Sıra” oldu.



BURAK KUT’TAN YENİ ŞARKI “HESAP GÜNÜ”



Türk Pop müziğinin önemli isimlerinden biri olan Burak Kut, halk şairimiz Yunus Emre’nin şiirinde dem vurduğu konudan yola çıkarak, sözü ve müziği kendisine ait olan “Hesap Günü” isimli şarkısını sevenleriyle buluşturdu.

Burak Kut, Hesap Günü ile ilgili şunları söyledi: “14. yüzyılın ilk çeyreğinde doğup yaşamış halk şairimiz, Yunus Emre’nin şiirinde dem vurduğu, insanlığın temel sorunlarından biri olduğunu düşündüğüm, daha iyi anlatılamazdı dediğim ‘Mal Sahibi Mülk Sahibi Hani Bunun İlk Sahibi’ sözünden yola çıkarak, pandemi döneminde içimden gelen sözler ve müziklerle harmanlayarak bestelediğim Hesap Günü(İhtiyacın Olabilir); Anadolu ile Avrupa’yı birleştiren alt yapısı ve sıcak ezgileri eşliğinde kah düşüncelere dalacağınız kah kalkıp oynayacağınız bir eser oldu. Naçizane, artık size emanet tüm müzikseverlere keyifle dinlemeleri dileğimle…”

Nakarat; Yunus Emre, şarkının sözü ve müziği Burak Kut’a, düzenleme Burak Kut ve Erkan Adlin’e ait.



Mert İleri “Derdin Kiminle?” İsimli Teklisini Yayınladı!

Mert İleri “Derdin “Kiminle?” isimli yepyeni teklisini Arpej Yapım etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu.

Eskişehir’de yaşan 21 yaşındaki Mert İleri, 2018 yılında müzik hayatına giriş yaptı ve toplamda 2 düet ve 4 single çalışmasıyla Eskişehir de ve İstanbul da konserler vermeye devam etmekte. Eskişehir'de Spr Pub , Rumours Pub , Free Pub , İF Eskişehir ve İstanbul Çekmeköy'de sahne almışlığı olan İleri, şu an üniversite öğrencisi olarak Kapadokya'da okuyor.

İleri, yeni yayınlayacağı şarkı olan “Derdin Kiminle?” single çalışması için şu ifadelerde bulundu; "Derdin Kiminle ? adlı şarkımı 2 aylık bir süreçte hazırladık. Şarkının sözleri benim için anlamlı olmasıyla birlikte eğlenceli bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Klibi toplam 10 saatte retro tarzı ile sizlere sunuyoruz."



90’lar Ruhu Mustafa Toklucu'yla Geri Dönüyor “Kara Büyü”

Mustafa Toklucu, “Kara Büyü” isimli yepyeni teklisini Arpej Yapım etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu.

Yıllarca Esra Erol'un sunduğu TV programlarında solistlik yapan ve halkın beğenisini kazanan Mustafa Toklucu, 2017 yılında “Allah’larından Bulsunlar” isimli ilk single şarkısı ile müzik piyasasına adım attı. Sonrasında 2019 yılında Serdar Ayyıldız'ın ''King of İstanbul '’ albümünde 'Kadınım' şarkısıyla yer aldı. 2020 yılında ''Pervane'' ve ''Karantina'' şarkılarını yayınladı. Son olarak 2021 yılında söz ve müziği kendisine ait ''Benimle Kal'' isimli şarkısıyla müzik severlerin karşına çıkmıştı.

Şimdiyse “Kara Büyü” adlı single çalışmasıyla gönülleri feth etmeye gelen Mustafa Toklucu’nun yeni şarkısı 90’lar samimiyeti ve sıcaklığını içinde barındırıyor ve melodik yapısı ve sözleri itibariyle 90’ları yeniden hissetmemizi sağlıyor. Mustafa Toklucu yeni single parçası için, “Yeni bir şans isteyenlerin şarkısı” olarak ifade etti ve ekledi “Aynı ruhla şarkılar yapmaya devam edeceğim”. Klip içerisinde ki bu yorumu ise şu şekilde betimlenmekte “Bir telefon kulübesin de sevdiği insana ulaşmaya çalışan ve bu uğraşlar sonucunda dertlerini ve duygularını sevdiği kişiye ulaştırmaya çabalayan bir adamı hikayeleştirdık”



YILDIZ TİLBE'NİN 'ALDAT'I 27 YIL SONRA YENİDEN GÜLDEN TAŞKIN YORUMLANDI

Yıldız Tilbe'nin 'Aldat' adlı şarkısı, 27 yıl sonra Gülden Taşkın tarafından yeniden yorumlandı. Taşkın, Çaldıran Records etiketiyle Tilbe'nin 1996 yılında çıkardığı üçüncü albümü 'Aşkperest'in sevilen şarkılarından 'Aldat'ı, tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturdu.

İTÜ Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Türk Müziği Bölümü mezunu olan Gülden Taşkın, kariyerinde Yıldız Tilbe’nin özel bir yeri olduğunu belirterek, bu eseri kendi yaşanmışlıklarından da derin izler taşıdığı için seçtiğine dikkati çekti. Söz ve müziği Tilbe'ye ait şarkının düzenlemesini Selim Çaldıran yaparken klip yönetmeni de Ferit Çetinkaya oldu.

Gecenin Arka Yüzü’nün Yeni Şarkısına Klip “Hata”



Gecenin Arka Yüzü grubunun kurucusu Serkan Taşpolat, orta okul yıllarında tanıştığı müzik ile bağını hiç koparmayan Taşpolat, Zafer Doğulu orkestrasının solistliği ile başlayan serüveninde birçok sanatçıya vokalist yapmaya devam etti. Aynı dönemlerde “Gecenin Arka Yüzü” ismiyle uzun yıllar boyunca radyo programları yapmaya devam etti. Türkiye'nin en büyük bateri ders platformu olan “Bateri Dersim” ile birçok genç yeteneği eğitip müzik ile buluşturdu. 2018 yılında ise Soner Arıca’nın fenomen şarkısı “Derbeder”i kendi tarzı ile yorumlayıp “Grup Aynı” adı ile piyasaya çıkartmıştı. Dünyayı sarsan pandemi süresinde çok uzun yıllar yaptığı radyo programının ismi ile ''GECENİN ARKA YÜZÜ'' yepyeni bir grup kuran Taşpolat, Sezen Aksu’nun en sevilen hit şarkılarından olan “Hata” isimli şarkıyı kendi tarzı ile yorumlayıp dinleyicilerin beğenisine sundu.