Sarı-kırmızılı aslanlar UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off turu ilk maçında AC Sparta Prag karşısında galibiyetle ayrıldı.

Gel gitli,bol kartlı maçta 19.dakikada K.Demirbay, 60.dakikada D.Mertens, 90+1 M.Icardi’nin golleriyle top ağlarla buluştu. Maçın geneline bakacak olursak yıldız oyuncu Icardi 2 asist, 1 gol,1 direk ve oyun kuruculuğuyla büyük maçların oyuncusu olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Maçın en kritik bölümlerinde Muslera yüzüyle net bir kurtarış yaparken, 90+1’de Icardi’nin galibiyet golüyle aslanlar maçın kükreyişini yaptı. Muslera gibi bir kaleciniz varsa zaten kaleyi düşünmenize gerek yoktur. Türkiye’nin gururu Fernando Muslera…

Okan Hoca için ayrı bir parantez açmak gerekirse her ne kadar skor galibiyeti getirse de oyuncu değişikliklerinde yine geç kalınan bir maçtı. Rövanş maçında değişiklikler de daha dikkatli olması lazım. Her ne kadar zorlu bir deplasman aslanları beklese de Play-Off turu ilk maçını geçeceğine inanıyoruz.