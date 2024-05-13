Sarı – kırmızılı aslanlar son 3 hafta kala Karagümrük’te galibiyetle ayrılan takım oldu. Rakibiyle olan 6 puanlık fark Galatasaray’da rahatlığa sebep olmuş, geçen haftaya bakıyorsun şampiyon takım gibi oynayan, geceye bakıyorsun sıradan bir takım. Ama şu bir gerçek ki aslanı kızdırmaya gelmiyor geriye de düşse ne yapıp ne edip galip gelmesini biliyor. Aslan’ın karşısında öne geçip havaya girmeyeceksin çünkü o an kötü bile oynasa senden o 3 puanı alır. İlk yarıda 1-0 öne geçen Karagümrük varken diğer yandan Fenerbahçe’de şampiyonluk hesapları yapılıyor. Tüm bu hesapları sil baştan yaptıran Barış Alper ilk yarının sonunda durumu eşitleyen golüyle maça daha yeni başlıyoruz sinyalini verdirtiyor. Dakika 70’te yine Barış Alper ‘in asistiyle dinamik oyuncu Mertens’le öne geçen takım dakika 83’te Karagümrük’lü oyuncu Marcao’nun golüyle durumu 2-2’ye getirmiş oldu. Maçta beraberlik olsa da bu maç bizim havasında oyun devam etti. Dakika 90’ı gösterirken Icardi’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda savunmadan dönmesiyle topla buluşan Berkan Kutlu’nun düzgün vuruşuyla hem galibiyet, hem de şampiyonluk golü geldi. Durum 3-2 olduktan sonra şampiyonluk yarışında olan sarı-lacivertlilerde ise hesaplar çarşıya uymadı.

Kupanın yönü belli de bakalım derbi mücadelesi nasıl sonuçlanacak.