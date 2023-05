Derbi ateşinin saha dışında yandığı, özellikle bir takım Galatasaraylı medyacı tarafından ortaya atılan iddialarla dolu bir haftanın sonunda başladı Beşiktaş Galatasaray derbisi. Yine futboldan çok kaosunun konuşulduğu bir maç önü yaşadı Türk futbol iklimi.

Tüm bu çarpıklıkların gölgesinde, maç başında geçiş oyununu Türkiye’de en iyi oynayan takım ile, merkezi kapatmada en mahir takımlardan biri olan Beşiktaş’ın çarpışmasın nasıl bir sonuç doğuracağını biz de çok merak ediyorduk. Öyle de başladı derbi! Beşiktaş Amir ve Salih ile ALAN kapatırken, Galatasaray Kerem ve Rashica ile GEÇİŞ oyununun ne kadar iyi oynadıklarını sergiledi. Ancak Beşiktaş’ta Salih - Amir ikilisi ALANI kapatırken, pas tercihlerini kötü yapmaları sonucunda Galatasaray Rashica ile en iyi yaptığı şeyi yaparak ilk geçişte golü buldu. Maçın ilk 20 dakikası, 1-8, 8-20 diye siyah ve beyaz kadar farklıydı. Ancak Icardi’nin tek vuruşla ağları bulan golünden sonra ne olduysa oldu ve Beşiktaş resmen küllerinden doğdu. Adana’da sokaklarda en çok kullanılan kızgınlık ifadesi nedir bilir misiniz? “SENİ PİS EDERİM” derler sinirlendikleri her an, her saniye Adana’nın asil çocukları. İşte Şenol Güneş’in talebeleri adeta askerden yeni gelmişcesine rakibini pis etti!

Takipte olanlar hatırlar, Galatasaray camiası başta olmak üzere maç haftası tüm enerjisi ile hakeme odaklananlara inat, tüm yayınlarımda ve dahi yazılarımda tek bir noktaya dikkat çekmiştim. Cimbom ne demek? Kimileri bunu sarı kırmızılı camia ile dalga geçmek için kullansa da, özellikle 30 yaş üzeri Beşiktaş taraftarı ile 80 ve 90’lı yılları objektif bir gözle takip eden herkes Cimbom demenin ne demek olduğunu gayet iyi bilir. Bu sebepledir ki, Beşiktaş ve Beşiktaşlı için Galatasaray maçları bir derbiden daha ötedir. Ankaragücü kalecisi Zalad’tır, Malatyasporlu Şeyhmuz’dur, Metin Tokat’ın eli, Rasim Kara’nın ahıdır Cimbom. Dün tribünlerin öfkesi, kini bundandır.

Dün maç öncesi “Karanlıktan aydılığa çıkış için bu maçı bekledik” diyen Şenol Güneş, o size bahsettiğim 90’ların objektiflerinden birisi işte. Şenol hoca, 20. dakikadan sonra takımını önde oynatmaya, özellikle Redmond-Cenk ve Gedson 3’lüsü ile hucüm hattını karıştırmaya başladı. Geçiş oyununda mahir olan sarı kırmızılıları kendi silahı ile vurdu hoca. Hızlı hücum geçişleriyle Galatasaray’ın arkasına sarkarak gol ve ciddi tehlikeli ataklar yakaladı. Akıllara 3 golün olduğu ama en az 13 golün de kaçtığı o harika maç gelsede, Beşiktaş’ta özellikle Aboubakar’ın formsuzluğu, Beşiktaş’ın maçı erken koparmasına en büyük engel oldu. Bu dakikalarda Şansalan’ın seri SARI KARTLARI Beşiktaş’ı biraz törpülese de, oyunun genelini önde oynayan Beşiktaş, rakibine ne skor şansı vermedi.

Günün sonunda, Beşiktaş yine geleneği bozmadı ve 9.senede de Galatasaray’ı İnönü Stadyumundan eli boş gönderdi. Bu dakikadan sonra şampiyonluk gelir mi bilinmez lâkin, gerçek olan şu ki Beşiktaş ligin geri kalanında askerden yeni gelmişcesine saldırgan ve istekli oynayacak.