Esra Kırca. 11 Kasım 1999 yılında Antalya’da doğdu. Asker bir babanın 3 çocuğundan ortanca kızı olan Esra hemen hemen tüm doğu illerini gezerek büyüdü. 17 yaşındayken Konya Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü kazandı. Gazetecilik mesleğine çocukluktan beri meraklı olan Esra, bu alanda kendini geliştirmek için adımlar atmaya başladı. Ankara Başkent İletişim Akademisi’nden diksiyon, spikerlik ve sunuculuk eğitimini aldı. Cem Öğretir’in etkili konuşma ve beden dili üzerine sertifika programına katıldı. Mesleğe başladığı ilk şehir olan Malatya Yaşam TV’ye iş görüşmesi için gidip o akşam ana haber bültenini sundu. Kanal kapanana kadar burada hafta içi ana haberleri sunmaya devam etti. Kanal kapandıktan sonra Malatya Vuslat TV de hafta sonu ana haberleri sundu, hafta içi haber yazdı ve seslendirme yaptı. Üniversite okuduğu şehir olan Konya’ya geri dönüp orada BBN Türk’e girdi ve muhabirlik kariyerine başladı. Sahaya adım atmasıyla birlikte gazeteciliği işin mutfağında öğrenmeye başladı. Daha sonra Konya Gündem gazetesinde kısa bir süre editörlük yaptıktan sonra İstanbul’a taşınma kararı aldı. TGRT Haber’e girdi ve Türkiye Gazetesi’nde özel içerik editörü olarak işe başladı. Siyaset ve savunma sanayii alanında uzmanlaşan Esra, 10 aydır aktif olarak burada çalışıyor. Esra Kırca bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , çalışkanlığı , güçlü kalemi , kendine özgü sunum tarzı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Esra Kırca gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.



Meteorolog , Spiker ve Sunucu Esra Bayhan

Esra Bayhan Vanlıdır , meteorolog ve yönetmen olan Esra Bayhan ilköğrenim ve lisenin ardından Lisansı eğitimini İTÜ Meteoroloji Mühendisliği’nde Yüksek Lisansını ve Doktorasını ise Sinema – TV alanında yapmıştır. Medya işini çok seven kameranın hem önünde hem arkasında çalışıyor olmayı muhteşem bir şey olarak tarif eden Esra Bayhan’ın Medya serüveni üniversite de başladı, ilk olarak üniversitede iken Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın bir projesi ile uluslararası bir medya atölyesine katıldı. Yine üniversitede iken TRT de staj yaptı. O zamanlar yurtdışına çıkabilecek ve İngilizce bilen çok az muhabir vardı. Mezun olunca çeşitli ajanslar ve TRT ile çalışmaya başladı. Genellikle yurtdışında haber, belgesel, gezi programları çekti. Türkiye’ye döndüğünde kendi kreatif ajansını kurup kanal ve kurumlara medya danışmanlığı ve çekim prodüksiyonları yaptı. Pek çok kampanya yürüttü. Öte yandan dünya kanallarının yaptığı gibi- hava durumunu sunucuların değil uzmanların yani meteorologların sunması dönemi başladı. Bu akımı Türkiye’ye taşıyan sevgili Bünyamin Sürmeli oldu, ardından Ezgi Gözeger, Gökhan Abur, Hüzetin Öztel, Eldebiran Ayan, Dilek Çalışkan… Artık hemen hemen her bir kanal bünyesinde en az bir meteorolog çalışmaya başlamıştı. Esra Bayhan’da çekimlerden dolayı kanallara yakındı, sektördeydi hatta kimi belgeselleri hazırlayıp sunuyordu. Esra Bayhan’ı kamera önüne meteorolog olarak çağıran arkadaşı Ezgi Gözeger oldu. Sonra birkaç kanal ile hava durumu ve iklim konularında yorumcu danışman olarak çalıştı. Kısa süre önce de Halk TV ile anlaşma yaptı. Artık iklim değişikliği, hava durumu ve çevre konularını konuşmak üzere Halk Tv’de görev yapmaktadır. Esra Bayhan bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , meteoroloji ve medyayı harmanlamış eğitimi , kendine özgü sunumu gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Esra Bayhan gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.



Yazar Murat Kaban’dan İki Yabancı

9 Eylül 2004 yılında Batman'ın merkezinde hayata gözlerini açan Murat Kaban 8 kardeşlik ailenin beşinci en büyük erkek çocuğudur. ilk okula doğduğu yer olan batman'da başlamıştır. Orta okul ve lise eğitiminide Batman'da tamamlayan Murat Kaban. 13 yaşında şiirlerlerle tanışmıştır. Duyguların en iyi temsilinin şiir olduğunu düşünerek. Şiire olan ilgisini arttırıp orta okul çağının sonlarına doğru ilk kez şiir yazmıştır. Lisenin son dönemlerinde ise ilk yazdığı şiirden beri tüm şiirlerini kitapsız bu zamana kadar saklamıştır. İlk şiiri olan " Var mısın bu yolu beraber gidelim?" çevresinde yoğun ilgi gördü. İlk kitabı olan "İki Yabancı" eserini ise 17 yaşında çıkarttı. "İlk kitabımda yoğun duygu ve aşk temalarını ele aldım" diyen Murat Kaban ikinci eseri için gerilim temalı roman planladığını belirtti. Boş zamanlarında müzik dinlemeyi sever ve genellikle dörtlük ve kısa yazılar yazar.

Son Şiirlerinden bir örnek :

Anlatsam, duyar mı sesimi şu duvarlar?

Yükümü hafifletir mi az da olsa

Anlar mı dediklerimi, bir yol gösterir mi bana?

Ya da sussam geçer mi? herşeyi tamamen unutsam

Hiç kimse beni anlamaz, bilmem kimle konuşsam.Yalnız yürüsem karanlıkta, eşlik eder mi sokaklar?

Sesime ses olur mu, caddedeki kaldırımlar?

Bağırsam yüksek bir sesle, korkup uçar mı kuşlar?

Ben susmayı tercih ettim, anlatsam şayet kim anlar?

Çocuk Gelişimi Uzmanı Duygu Engin

Duygu Engin 05.07.1994 yılında Elazığ da doğmuştur. Memleketi Tuncelidir.1 yaşına geldiğinde ailesiyle İstanbul’a taşınmıştır. Babası Hüseyin Engin Annesi Nezaket Engindir. Bir kız kardeşi vardır. İlköğretimi ve ortaokulu şehit öğretmen Mehmet Fidan ilköğretim okulunda okumuştur. Lise öğrenimini Selimiye Anadolu tarım meslek lisesinde gıda teknoloji bitirmiştir. Daha sonra Namık Kemal Üniversitesi Çorlu MYO Gıda teknolojisi okumuştur. Kendini bulma yolunda ilk adımı Namık Kemal Üniversitesinde Fransız Dili Edebiyatı kazanarak atmıştır. Hazırlıkta okulu yarıda bırakıp hem çalışıp hem okula gittiği yeni bir serüvene imza atmıştır. Bahçeşehir üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünü tamamlamıştır. Yazı alanında yeteneklerini ilk çorluda okuduğu yıllarda kadınlar ne ister konulu yazı yarışmasıyla yazısının kitapta yayınlaması ile başlamıştır Halk eğitimde otizmli çocuklara el sanatları kursu vermiş. Hala da özel çocuklarla çalışmaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı sertifikası alarak online danışmalık hizmeti vermektedir. Hedefi ise bir roman yazmak ve çocuk masal kitapları yayınlamaktır yazı adına yazdığı şarkı sözleri bir müzisyen arkadaşı Emre kurt tarafından seslendirilip klibi çekilmiştir. Şu an karma astroloji eğitimleri almaya başlamıştır. Hayali ise İstanbul’da bir psikoastroloji kliniği kurmak ve burada astroloji ve psikolojiyi harmanlayıp değişik tedavi yöntemleri geliştirmektir. Bunun için destekleri beklemektedir. Duygu Engin çok yönlü yetenekleri, kendine özgü meslek tarzı , yaptığı işlerdeki başarısı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Duygu Engin tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.



TRT Spikeri , Sunucu , Seslendirme Sanatçısı ve Eğitmen FULYA ERGÜNEŞ

Fulya Ergüneş : TRT Spikeri , Sunucu , Seslendirme ve Dublaj Sanatçısı/Eğitmeni , Diksiyon Eğitmeni , Mikrofon Oyuncusu. Çocuk yaşlarda TRT Ankara Televizyonu'nda Seslendirme yapmaya başlayan Fulya Ergüneş, 1986 senesinde yine TRT’nin açmış olduğu Spikerlik sınavlarını kazanarak kurumda çalışmaya başlamıştır. İlk görev yeri olan Türkiye’nin Sesi Radyosu'nda bir süre görev aldıktan sonra, TRT Ankara Televizyonunda Spiker ve Sunucu olarak uzun yıllar mesleğine devam etmiştir. Anneler Babalar ve Çocukları, Gecenin İçinden, Stüdyo İzmir, Karadenizdeyiz, Sağlıklı Yaşayalım gibi pek çok programı sunmuştur. Bir dönem TRT’den istifa eden Fulya Ergüneş uzun yıllar Star TV, Kanal 6, TGRT ve ATV gibi pek çok kanalda programlar hazırlayıp sunmuştur. İşte Müzik İşte Eğlence, Pazar Stüdyosu, Atv de Sabah, Sabah Güneşi, Bir Evlenme Teklifi, Aşk Değirmeni bunlardan sadece bazıları… Dizi oyunculuğuna mesleğinden dolayı fazla zaman ayıramayan ünlü sunucunun, Eltiler ve Pembe Panjurlu Ev adında oynadığı iki de dizisi vardır. Çocukluk mesleğim dediği Seslendirme Sanatçısı olarak şimdiye kadar binlerce film ve dizi seslendirmiştir. Aynı zamanda çeşitli markaların reklam sesi olmuştur. 14 yıl boyunca THY de onun sesiyle kemerlerimizi bağladık. Hayat Ağacı, Yalan Rüzgarı, Greys Anatomy, Heroes gibi pek çok sevilen dizide dinledik. Meg Ryan, Merly Streep, Cameron Diaz, Natalie Portman, Drew Barrymoore, Kim Basinger ve daha pek çok ünlü aktriste filmlerinde sesini vermiştir. Doğuş Yayın Grubu'nda Seslendirme Sanatçısı olarak mesleğe devam etmiştir. Yine Fulya Ergüneş Federal Film Akademi ve Lotus Akademi’de Diksiyon, Seslendirme ve Dublaj Eğitmenliği yapmıştır. Kızı Hira da annesi gibi dublaj çalışmalarını sürdürmektedir. Dublaj yaptığı filmlerden bazıları; Hayat Ağacı, Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Ruhsar, Titanic, Bir Geyşa’nın Anıları, Heroes, Hollywood Ülkesi, Yaşamak İçin Öldür, Boleyn Kızı, Kurt Adam, Salgın, Korku Gecesi, Sucker Punch, Kara Kutu, Hannah Montana, Raydan Çıkanlar, Mode Behavior...Kathie Lee Gifford,Kanal D-Georgia Rule (Büyükanne Kuralları)...Felicity Huffman,TNT'de yayınlanan The January Man filminde Mary Elizabeth Mastrantonio'u,TNT'de yayınlanan Courage Under Fire(Ateş Altında Cesaret) filminde Meg Ryan'ı,TNT'de yayınlanan Tin Cup(Aşkın Gücü) filminde Rene Russo ve daha binlerce film,dizi… Bir süre önce meslek hayatının başladığı Ankara ya dönen Fulya Ergüneş, seslendirme çalışmalarına TRT ve özel stüdyolarda devam ediyor... Çocuklara ve gençlere online ve Ankara Actölyem' de diksiyon ve dublaj eğitimi veriyor... Geleceğin spikerlerinin ve sunucularının yetişmesi için de 35 yıllık tecrübesini ve birikimlerini onlara aktarıyor...Fulya Ergüneş bu mesleğe dair eşsiz yeteneği , çok yönlü birikimi , tecrübesi mesleğe olan hakimiyeti gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Fulya Ergüneş tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı İnci Ay

Gaziantep doğumludur. Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Yüksek Şeref Derecesi ile okul 3.sü olarak mezun oldu. Lefke Avrupa Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden şeref derecesi ile mezun oldu. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümünü okudu. Cengiz Topel Devlet Hastanesinde ve İbn-i Sina Aile Sağlık Merkezi’nde stajını yaptı. Tez konusunu İnsulin direnci ve kanser üzerine hazırladı. Epidermasof güzellik merkezinde 6 ay çalıştıktan sonra İnci Beslenme ve Diyet merkezini kurdu. Aynı dönemde Lider tıp merkezinde çalışmaya başladı. 1 yıldan beri Endobesity Clinic de başta metabolik hastalıklar diyabet ,obezite, tiroidit gibi birçok hastalıkta diyet tedavisi vermektedir. Şu ana kadar binlerce insanın başta zayıflama olmak üzere sağlıklarına olumlu yönde dokunma fırsatı buldu. Halen İnci Beslenme ve Diyet Merkezinde ve Endobesity Clinic de danışanlarına hizmet vermektedir. İnci Ay bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi, başarılı eğitim yaşamından aktardığı mesleki kariyeri , kendine özgü çözüm yöntemleri ve metodları gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. İnci Ay tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Fizyoterapist Merve Eda Oruç

Merve Eda Oruç Yüksek ihtisas üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon bölümü mezunudur. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Jimnastik federasyonu 2. Kademe Klinik pilates eğitimini tamamlayarak kinik pilates üzerine özel bir merkezde çalışmaya başladı. Şu an Doğum Koçluğu eğitimi ile öğrenimine devam etmektedir. 145 saatlik eğitimini tamamladıktan sonra Klinik pilatese ek olarak Doula olarak mesleğime devam edecek. Okula ilk başladığı zamanlardan itibaren klinik pilates üzerine çalışmak hep hayaliydi. Çalışmaya başladıktan sonra kendi merkezini açmaya karar verdi. Fizyoterapist, aynı zamanda küçük bir esnaf olarak böyle bir dönemde tutunmayı sağlamak çok zor olsa da üyeleri ve danışanları her zaman Merve Eda Oruç’un motivasyon kaynağı oldu. Merve Eda Oruç mesleğiyle ilgili olarak :” Her şeyden önemli olan yaptığınız işi çok severek yapmak ve bunu çalıştığınız insanlara en samimi duygularla hissettirmek. Ben işimi çok severek yapıyorum ve sektörümdeki herkesten farkım Fizyoterapist olmamın yanı sıra bu bence. Meslek hayatım boyunca her zaman kendimi geliştirerek yeni şeyler öğrenerek devam etmek istiyorum bilgi ve eğitimin bizi her zaman ayrıcalıklı kılacağına inananlardanım.” Şeklinde konuşuyor. Merve Eda Oruç bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi, mesleğine olan ilgisi ve sevgisi , kendine özgü metodları çözüm yolları gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Merve Eda Oruç tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sanatçı Özlem Genç

Berlin doğumlu Özlem Genç İstanbul Üniversitesi Alman dili ve edebiyatı mezunu . Söz yazarı , besteci ve şarkıcı . Müzik kariyerine şarkı yazarlığı ile başladı. 2009 yılında Maksimum müzik etiketiyle Aşk Sarhoşu adlı ilk Albümünü çıkardı . Albüm içinde 9 şarkının sözü ve müziği kendisine aittir . Acı Kahve, Düş Kırıklığı ve Asi Ruhum en sevilen şarkıları olmuştur 2023 yılında sözü ve müziği kendisine ait olan Aşka Kurban adlı tekli çalışmasını yayınlamıştır . Bu Şarkının düzenlemeleri , mix ve mastering çalışmaları Reha Erdir tarafından yapılmıştır . Özlem Genç önümüzdeki zamanlarda uzun yıllardır yazdığı şarkılarını yayınlamaya devam edeceğini söylüyor Özlem Genç çok yakında yeni bir tekli çalışmayı da dinleyenlerin beğenisine sunacaktır. Özlem Genç müziğe dair yeteneği , kendine özgü yorumculuğu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Özlem Genç tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.