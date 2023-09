Birey aşık olduğunda özüne yaklaşır ve kendi olmaya başlar. O zaman aşk kontrolsüzlüğü söz konusu olur çünkü gerçek aşkta kontrol denen bir şey yoktur. Özgürlük, kontrolsüzlük demektir. Her türlü kontrol, özgürlüğün kısıtlanmasına neden olur.

Birey, aşık olduğu insanı kontrol etmeye başlarsa aşk, tükenmeye başlar. Kontrolcü olunca ego güçlenir ve aşk zayıflar. O zaman aşk doyasıya yaşanamaz.

Aşkın akışında olunca kontrol devreden çıkar. Artık aşk, kontrol eden olur çünkü varoluş aşk tarafından kontrol edilir. Aşkı yaşamak için kendinizi aşkın akışına bırakmalısınız. İşte Dünya Değişim Akademisi'nde "Aşk Sanatı" Değişim Programı sayesinde aşk, sizi varoluşun zirvesine ulaştırır. O zaman kendinizi aşkın akışına bırakırsınız ve aşkla yükselmeye başlarsınız. Aşkın ve hazzın yaşatan gücünü keşfedersiniz.

"Aşk Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada kontrolsüz, gerçek aşkın nasıl yaşanacağı ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Tüm yöntemleri ve kontrolü bırakınca aşkı özünüzde yaşamaya başlarsınız. Canlı ve cansız her şeye aşık olursunuz. Yaşamla birlikte akmaya başlarsınız ve aşk yolculuğuna başlarsınız. Bu yolculukta farkındalıkla yürürsünüz. Aşk, bu yolculukta size en iyi dost olur.

Aşk yolculuğuna başladığınızda yaratıcılık devreye girer ve o zaman yaşam daha eğlenceli, mutluluk dolu olur. Değişim ve tekâmül teknikleri her gün uygulandığında, tam nefes alınıp, tam nefes verildiğinde içinizdeki ölümsüz aşkı ve varoluşsal aşkı hissedersiniz.

Aşk yolculuğu sonsuz bir yolculuktur. Aşk yolculuğuna farkındalıkla devam edildiğinde saf ve nedensiz saadete erişirsiniz. Her nefes alış ve verişinin farkında olun, o zaman tüm duyguların, düşüncelerin, eylemlerin de farkında olacaksınız. Kontrolsüz aşkı doyasıya yaşayacaksınız.

Mutlu değişimler...