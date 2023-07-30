İSTANBUL- Türkiye’yi bir süredir etkisi altına alan “çöl sıcakları”nın bu hafta çarşamba günü (bugün) günü zirve yaparak hafta sonundan itibaren etkisini azaltacağı tahmin ediliyor. Sağlık uzmanları bu süreçte, aşırı sıcakların AGE (Akut Gastroenterit) hastalığına davetiye çıkardığını açıklayarak vatandaşları dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. İshal ve kusmaya neden olan, genellikle bakteriyel veya viral sebeplerle oluşan kramp tarzı ağrılarla kendini gösteren bir bağırsak hastalığı olan AGE, aşırı sıcaklarda tetiklenebiliyor. Bir Adım Sağlık CEO'su Uzm. Hemş. Ayşe Şengel, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar, yatağa bağımlı hastalar ve bebeklerde gelişebilen akut gastroenteritin ilerleyen aşamalarda ölümcül olabileceğine vurgu yaparak önlem alma konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Belli dönemlerde okul çağı çocuklarında da salgın şeklinde ilerleyen hastalığın en belirgin şikayetleri arasında sulu ishal, mide bulantısı ve kusma, ateş, karın krampları ile bunlara eşlik eden kas ve eklem ağrıları geliyor. Hastalığın en bilinen nedeni daha önce enfekte olmuş kişilerle temas veya enfekte besin/suyun tüketilmesi olarak biliniyor. Şengel, hastalığa günümüzde en çok nörovirüs ve rotavirüsün sebep olduğunu aktararak bu şikâyetleri gösterenlerin sağlık kurumlarına başvurmalarını tavsiye ediyor.

Su kullanımına dikkat!

Şengel, hastalıkta dikkat edilmesi gerekenler konusunda ise “24 saatten fazla süren ishal ve eşlik eden bulantı kusmanın sıvı elektrolit dengesizliklerine neden olması nedeniyle vakit kaybedilmeden bir sağlık kurumundan destek alınması gerekir. Tedavi genellikle semptomların azaltılmasına yöneliktir. Vücuttan kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin takviye edilmesi, bağırsak florasını düzenleyici besinler ve ilaçlar verilmesi, bağırsak krampları için ağrı kesici yapılması ve bağışıklık güçlendirici vitaminler ile desteklenmesi tedavinin önemli noktaları” şeklinde görüşlerini belirtiyor.

AGE’nin etkin bir tedavisi olmaması nedeniyle önceliğin hastalıktan korunmak olduğuna vurgu yapan Şengel, bu vakalarla karşılaşmamak için alınması gereken temel korunma önlemlerini ise şöyle sıralıyor:

Bebeklik dönemi aşılarından olan rota aşısı yaptırılmalı.

Bulunulan ortamın temizliğinin yapılmasına özen gösterilmeli. Özellikle yemek yenilen yerlerin dezenfekte edilmesi ve ortak kullanılan eşyaların azaltılması gerekli.

Musluk sularının direkt tüketilmesinden kaçınılmalı. Bunun yerine steril ortamlarda şişelenmiş sular tüketilmeli.

Çiğ yenilen sebze ve meyvelerin temizliğine dikkat edilmeli.

Dışarıda kullanılan buz küpleri, musluk suyundan yapılmış olabileceğinden bunlardan kaçınılmalı.

Az pişmiş et ve balık ürünleri bu mevsimde tercih edilmemeli.

El hijyenine dikkat edilmeli. Hastalıklardan korunmada en etkili yöntemin el yıkamak olduğu akılda tutulmalı.

HABER: MERVE ELÇİ