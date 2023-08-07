Ankara

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin 2023 yılı "Defense News Top 100" listesinde 47'nci sıraya yükselmesine ilişkin, "Dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 47'nci sırada yer alarak çıtamızı her geçen gün yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Listedeki yerimiz, Türk savunma sanayisinin kat ettiği mesafeyi global arenada taçlandırdığımızın kanıtıdır." dedi.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir şirketi olan ASELSAN, merkezi ABD'de bulunan askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından savunma satışları baz alınarak yayımlanan 2023 yılı "Defense News Top 100" listesinde iki basamak yükselerek 47'nci sıraya çıktı.

İstikrarlı büyümesini sürdüren ASELSAN, dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi şirketi listesine ilk olarak 2006'da 97'nci sıradan girmişti.

"Var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, milli teknolojiler ve ihracat odaklı savunma sanayi stratejisiyle Türkiye'nin gururu olmaya devam ettiklerini kaydetti.

İhracatı artırmak için çalışmaya devam edeceklerine dikkati çeken Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel çaptaki etkinliğimiz Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün'ün öncülüğünde artarak devam edecek. Ülkemiz için alın ve akıl teri dökerek geliştirdiğimiz milli sistemlerin başarısını taçlandıran bu gelişmeyi, milletimizle paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. Dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 47'nci sırada yer alarak çıtamızı her geçen gün yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Listedeki yerimiz, Türk savunma sanayisinin kat ettiği mesafeyi global arenada taçlandırdığımızın kanıtıdır. İhracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda global arenada daha üst sıralara tırmanmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

AA