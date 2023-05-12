Genel kanı "Türkiye Türklere bırakılamayacak kadar önemli bir ülkedir"... Hal böyle olunca siyaset ve dolayısıyla seçimlerde ne kadar gayrı Türk varsa sahneye çıkar ve Türkiye'yi yönetmek ister! Türk'te bunları alık alık seyreder...

Bugün Türkiye'yi yönetmek isteyen üç (dörttü üç kaldı) adaydan ikisinin Türklükle uzaktan yakından ilgisi yok hatta sıkıntısı var!

Ama bunlar Türk'ün umurunda değil... Çoğunluk "atın ölümü arpadan olsun" modunda!

Şimdi de iş bir adayın istifa et(tiril)mesine kadar gitti... Bakalım sağlıkla sonucu alabilecek miyiz? Dedim ya, bize kalsa hiç bir şey olmaz ama Türkiye'ye hakim olmak isteyen o kadar iç ve dış güçler var ki! Bu seçim Türk'ün dışında herkesin umurunda...

İnşallah ben yanılırım da, bir Türk çocuğu olduğunu söyleyen aday (#SinanOgan) kazanır bende dönüp Türk Milletinden özür dilerim... Ama nerede o günler!

"Yalaka koyun kasabın bıçağını yalarmış" gibi hissediyorum kendimi... Onun için siyasilerin konuşmalarına, hal ve hareketlerine baktıkça Türk Milleti adına üzülmemek elde değil! İş ne kadar çirkinleşti değil mi?

Rahmetli Mahir Kaynak geliyor aklıma o bir olay için "kimin yaptığını anlamak için kime yaradığına bakmak gerekir" derdi! Bütün olan bitenin Türk Milletinin işine yaramadığı bir gerçek olarak önümüzde duruyor...

Siz siz olun sükunetinizi koruyun, bu gayrı Türk siyaset için birbirinize düşmeyin, kavga etmeyin, sabırla olan biteni izleyin...

Benim oyum #SinanOgan'a... Baştan beri bunu söylüyorum. Başarabilseler onu da bu yarıştan çekecekler!

İnşallah gelişmiş dediğimiz ülkelerde olduğu gibi ilkeli siyaset yapılacağı günleri ve seçimleri hep birlikte görürüz... Sonuçlar ülkemiz için hayırlı olsun...

Tanrı vatanımızı, Türk Milletini ve varlığımızı korusun.

Özcan PEHLİVANOĞLU

11 Mayıs 2023 / İzmir