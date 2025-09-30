Arne Slot, müsabaka öncesi RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldukları maçtan etkilenmediklerini belirterek, "Eğer kupalar kazanmak istiyorsanız, her maçta elinizden geleni sahaya yansıtmalısınız. Her zaman en iyi futbolunuzu oynamalısınız." ifadelerini kullandı.

Yaz transfer döneminde yıldız oyuncuları kadroya kattıklarını aktaran Slot, "Önemli forvet oyuncularımız var. Diogo Jota'nın vefatıyla inanılmaz kötü bir trajedi yaşadık. Darwin Nunez'in yerine bir oyuncu almayı düşünüyorduk. Bu trajediden dolayı takıma iki forvet aldık. Biz, her zaman iyi oyuncuları kadroya kattık." diye konuştu.

Futbolu gol atmak için oynadıklarını kaydeden Slot, "Topa sahip olmak ilk amacımız değil. Liverpool, benden önce de topa sahip oluyordu. Bazen de rakip takımlar da savunmaya odaklanıp buna izin veriyorlar. Tüm takımlar artık fit, dikine oynamak modern futbolda gittikçe zorlaşıyor. İyi hücum oyuncularını kadroya kattık. İleri dörtlümüz, geriye kapanan takımların kilidini açmak için çok çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray, kazanmayı bilen bir takım"

Şu anda Liverpool'un yardımcı antrenörü olan ve daha önce Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Hollandalı Giovanni van Bronckhorst ile Galatasaray maçı için konuştuğunu aktaran Slot, şöyle konuştu:

"Giovanni van Bronckhorst, Türk futbolunu biliyor. Hatta Galatasaray'ı da benden daha iyi biliyor. Galatasaray'a karşı kupa kazanmıştı. Yardımcı antrenörlerimden her zaman destek alıyorum. Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildiği maçı izledim. Biraz şansızlardı. Kaçırdıkları gol şansları oldu. O maç bir daha oynansa Galatasaray beş gol yemezdi. Trendyol Süper Lig'de sadece iki gol yediler. Galatasaray, kazanmayı bilen bir takım. Maçı ve şampiyonluğu nasıl kazanacaklarını biliyorlar."

Çok iyi savunma oyuncularına sahip olduklarını kaydeden 47 yaşındaki teknik adam, "Duran toplardan sadece 4 gol yedik. Yediğimiz golleri analiz ediyorum. Yediğimiz gollere baktığımda beklerimizin direkt hatası yok. Az gol yememizin sebeplerinden bir tanesi 11 oyuncunun da takım savunması için çalışması. Duran toplar ise biraz farklı. Geçtiğimiz sezon duran toplarda çok daha iyiydik. Bu konuda çalışmalıyız. Bazı duran toplarda şanssızdık. 5-6 maç iyi gösterge olmaz ama yine de buna çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray, bizim için zor bir rakip"

Galatasaray ile Crystal Palace'ın farklı takımlar olduğunu vurgulayan Slot, "Geçtiğimiz maçta Crystal Palace, topa çok fazla sahip olmadı. Bizim açımızdan maç iyi gidiyordu. Sonrasında Crystal Palace'a çok fırsat tanıdık. Bunun sonucu da bizim için kötü oldu. Topu kaybetmememiz gereken zamanlarda topu kaybettik. Galatasaray, Crystal Palace'tan farklı bir takım. Onları yenmek zor. Süper Lig'de 7'de 7 yaptılar. Zihinsel olarak çok güçlüler. Galatasaray, bizim için zor bir rakip." şeklinde görüş belirtti.

Slot, ayrıca İtalyan futbolcu Federico Chiesa'nın bugün antrenmanı tamamlayamadığını ve bu yüzden kadroda yer almadığını söyledi.

Futbolda duran top oyununun önemine değinen Slot, "Duran toplar oyunun bir parçası Brentford-Manchester United maçında çok fazla taç ve korner vardı. Ligimizde bunu gittikçe görüyoruz. Galatasaray, duran toplarda başarılı. Ben futbolcuyken sadece akan oyundan konuşurduk. Şimdi ise bu durum farklı. Özellikle duran toplara çalışıyoruz. Bu durum da duran topların önemini gösteriyor." diyerek sözlerini tamamladı.