Eski milli futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz, A Milli Takım'ın Barsinghausen'deki kamp merkezinde bulunan gazetecilere çevrim içi bağlanarak sorularını yanıtladı.

Burak Yılmaz, ay-yıldızlı ekibin çok güzel bir yolculuğun içinde olduğunu belirterek, "Magazinsel eleştiriyi, çocuklarımızın kişiliğine varan, onları değersizleştirmeye varan eleştirileri kabul etmiyorum. Bu çocuklar profesyonel, bunu kaldırabilir diye bir şey yok. Bunlar kırılgan kardeşlerimiz. Eleştirilerimizi dikkat ederek yaparsak daha iyi olur. Ben gruptan çıkacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Arda Güler'in, Montella ile idmandaki görüntüleriyle ilgili yapılan polemiklere anlam veremediğinin altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O videoda hiç bir şey yok. Arda zaten sonra ayrılıyor, yalnız çalışmaya devam ediyor. Biz bir görüntüden gereksiz yere polemik oluşturduk. Sosyal medyaya bakıyorum, 'Arda’ya bir şey yapamazsınız' gibi sözler görüyorum. Arda’ya zaten kimse bir şey yapamaz ama kimseye de haksızlık yapmamak lazım. Arda Güler yeteneğindeki bir oyuncuyla hocanın kötü olma olasılığı yok. Hepimizden çok Montella başarılı olmak istiyor. Arda konusunu bu kadar abartırsak önce ona zarar vereceğiz. Ondan sonra da oyuncularımıza zarar vereceğiz. Montella’nın oyuncularla ilişkisinin çok iyi olduğunu biliyorum."

Yedekteki oyuncularla alakalı da çok fazla yorum yapıldığını hatırlatan Yılmaz, "Teknik, taktik olayı tamamen hocaya ait. 24 saati onlarla geçiyor. Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun ve diğer arkadaşlarımız oynama sırası geldiğinde mutlaka oynayacaklardır. Bu işi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor diye ayırırsak Türk bayrağına zarar veririz. Kardeşlerime çok güveniyorum. 'Hedef final' diye başlıklar da olmuştu. Ben buna katılmıyorum. Adım adım gideceğiz. Önce gruptan çıkalım." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Yılmaz, dünkü basın toplantısında duygusal anlar yaşayan Hakan Çalhanoğlu'ya ilgili olarak ise, "Hakan Çalhanoğlu seneler önce bizim ülkemizi seçerek kendisini tartışmaya kapadı. Şu an takımın kaptanı. Ne kadar duygusal ve kırılgan olduğunu dünkü basın toplantısında gördük. Bizim kaptanımız, liderimiz. O bu haldeyse diğer kardeşlerimizin durumunu düşünerek yorum yapmalıyız. Hakan Çalhanoğlu’na güveniyorum. Çekya maçında ondan gol bekliyorum. Hakan’ın pozisyonel bir değişimi var. Bunu anlamıyoruz. 6 numaradan 2-3 kişiyi geçip gol atsın diye beklenmez." şeklinde konuştu.

Milli futbolcuların, eski futboculardan gelen eleştirileri de dikkate almamaları gerektiğini aktaran Burak, "Her söyleneni dikkate alırsak futbolu 18-19 yaşında bırakmamız lazımdı. Oyunculara vurmak sadece kaos oluşturur. Bizim her Avrupa Şampiyonası'nda da bu kaos olmuştu. Futbolu bırakan kişiler olarak kardeşlerimize destek olursak eleştirilerimizi sadece saha içinde tutarsak, bel atından vurmazsak zaten bir bütün olunabiliyor. Ben her zaman arkadaşlarımın, kardeşlerimin yanındayım, sonuçlar ne olursa olsun. Ben dışarıda mahalle ağzıyla eleştirmeyi kabul etmiyorum. Kardeşlerime tavsiyem de onları dikkate almasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Turan: İnşallah 2002’yi de, 2008’i de geçeriz

EURO 2024'ün muhteşem bir yolculuk olduğunu ve 2008'deki başarıyı geçmesini umduğunu belirten Arda Turan, "Bu hikayenin güzel tarafını da olumsuz tarafını da yaşamış biri olarak bu hikayenin paydaşı olmak önemli. Bu hikayenin ne çeşit olacağına hep beraber karar vereceğiz. O yüzden ben inanıyorum herkes üzerinde düşen görevi, vicdanını tartıp öyle davranacaktır. Hep beraber bu hikayeyi çok güzel hale getirelim. İnşallah 2002’yi de, 2008’i de geçeriz." ifadelerini kullandı.

Milli takımın çok yetenekli oyunculara sahip olduğunu aktaran Arda, "Montella'nın takım savunmasına, taktik bilgisine güvendiğim için kura yoluyla çok enteresan yerlere gideceğini düşünüyorum. Ben çok inanıyorum. Çok sevimli ve güzel bir milli takım var. Çok yetenekli oyuncular var. İnşa ederek gitmeliyiz. Turnuvada ne olursa olsun bu takımı yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz. Semih de Arda bu takımın çok önemli oyuncuları olacaktır. Hepsi yetenekli oyuncular. Artık oyuncular arasında çok fark yok. Ben gönülden inanıyorum. Portekiz maçına hepimiz üzülüyoruz. Birlik ve beraberlik haline tekrar döneceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile konuştuğunu açıklayan Arda Turan, şunları söyledi:

"Onu çok severim. Çok özel bir oyuncu. Öteki tarafı seçenlere de saygım oldu. Hakan gibi oyuncular çok büyük örnektir. Hakan ülkemizi seçti. Yaptığı bütün şeyler muhteşem. Avrupa’nın en iyi orta saha oyunculardan biri. Orada olması bile gelecek için, oradaki çocuklar için çok büyük örnek. Hakan’a kardeş gibi bakıyoruz. Çok büyük liderlik gösteriyor. Dünkü hali de bizi ne kadar önemsediğini gösterir. Hakan’ın gerekli yerde gerekeni yapacağından şüphem yok. Yıldıray abiden başlıyor, bu oyuncuların gurbetçi gençler için yaptıkları çok önemli. Üzülmesini anlıyorum. Türk Milli Takım kaptanların kaderinde bu var galiba. Çok iyi devam edecektir."

"Milli takımda bir kriz yok" sözlerini kullanan Arda Turan, "Arda Güler ile Instagram’dan konuşuyoruz bazen. Arda bizim göz bebeğimiz. Gerçekten ona ihtiyacımız olan 90 dakikalar geliyor. Arda, Real Madrid’de sezon sonunda 8-10 maç çok iyi oynadı. Gürcistan maçta zemin ağırdı. Dışardan baktığınız zaman Arda gibi bir oyuncuyu korumak için elinizden geleni yapabilirsiniz. Arda Güler muhteşem bir oyuncu. Topa sahip, set hücumu yapacağımız maçlarda etkili kullanabiliriz. Arda o hayal ettiğimiz şeye götürecek oyunculardan biri. İlk krizlerde suni krizler olur. Arda’nın bunlara geleceğini sanmıyorum. Muhteşem bir elmas var. Onun futbolunu konuşup, eğlenmeliyiz. Çekya’yı geçerek son 16 maçında gerçek Arda’ya ihtiyacımız var. En ihtiyacımız olan yerde hocamız onu değerlendirecektir düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Montella ile Arda arasındaki antrenmandeki durumu da değerlendiren Arda Turan, "Montella’nın tavrını okuduğumda, 'Sen delisi misin Arda, biz seni maçta oynatmıyoruz, Çekya maçı var, çok önemli. düz koşuya git, aman bir yerine bir şey olmasın" diyorum. Oyuncularıma bazen ben de öyle yaparım. Caner her antrenmanda oynamak ister, onu antrenman dışına iterim. Montella, Arda’nın üstüne titriyor, hepimiz gibi. Bu konuyu böyle bırakalım. Görüntüleri okumak zordur, özellikle futbolunda içinden gelmeyen insanlar için. Bu yanlış bir okuma." ifadelerini kullandı.