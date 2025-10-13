Aras Spor Kulübü, yeni sezona yalnızca sportif heyecanla değil, toplumsal duyarlılıkla da güçlü bir başlangıç yaptı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda Fenerbahçe Medicana ile oynanan açılış maçında kulüp, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı itfaiyeciler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteklediği kız çocuklarını onur konuğu olarak ağırladı. Sporun birleştirici gücünü toplumsal dayanışma duygusuyla buluşturan Aras Spor Kulübü, “birlikte başarmanın” ilhamını sahaya taşıdı.

Vodafone Sultanlar Ligi’nin açılış maçında Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya gelen Aras Spor Kulübü, sezona anlamlı bir adımla başladı. Ligin açılışına ev sahipliği yapan İzmir, bu kez sadece spor heyecanına değil; toplumsal farkındalık, birliktelik ve dayanışma ruhunun öne çıktığı özel bir buluşmaya da sahne oldu. Aras Spor Kulübü, sporu, sadece bir rekabet alanı değil, toplumla güçlü bağlar kuran bir dayanışma zemini olarak gördüğünü bir kez daha gösterdi. Kulüp, açılış maçında iyilik ve farkındalık mesajı taşıyan iki özel davetle voleybolun birleştirici gücünü topluma ilham veren bir hikâyeye dönüştürdü.

Açılışta zeybek coşkusu

Aras Spor Kulübü, yeni sezon açılışında İzmir seyircisini renkli etkinliklerle karşıladı. Maç öncesinde düzenlenen yüz boyama etkinlikleri, manşet yarışması ve taraftarlara özel sürprizler, İzmirli voleybolseverlerle buluştu. Büyük ilgi gören etkinlikler, sürpriz zeybek gösterisiyle taçlandı. İzmir’in değerlerini yaşamayı ve yaşatmayı önemseyen ve geçen sene deplasmanlara şehrin geleneksel lezzeti boyozu götüren Aras Spor Kulübü, bu yıl ise Bornova Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü’ nün (Border GSK) katkılarıyla zeybek ruhunu sahaya taşıdı.

Kahraman itfaiyecilere özel teşekkür plaketi

Bu yıl yaşanan orman yangınlarında büyük bir özveriyle görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, Aras Spor Kulübü’nün davetiyle maçı tribünden izledi. Karşılaşma öncesinde düzenlenen özel törende, itfaiyeciler alkışlar eşliğinde sahaya davet edilerek gösterdikleri cesaret ve fedakârlık için teşekkür plaketiyle onurlandırıldı. Aras Spor Kulübü, hep birlikte kurulan bu güçlü toplulukta İzmir İtfaiyesi’nin yerinin sonsuza kadar özel kalacağını vurguladı.

Kız çocukları tribünde

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteklediği 25 kız çocuğu tribünde ağırlandı.Kız çocukları, maçın heyecanını tribünde yaşarken, ilham aldıkları oyuncuları izleme ve kendileri ile parkede tanışma fırsatı buldu. Aras Spor Kulübü, sezon boyunca tüm iç saha maçlarında tribünün bir kısmının bu kapsamda çocuklar için ayrılacağını duyurdu. İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de Aras Spor Kulübü’ne duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

Voleybolun birleştirici gücüyle topluma ilham

Aras Spor Kulübü’nün sezonun ilk maçında hem sahada hem saha dışında fark yarattığını vurgulayan Aras Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Burkutoğlu, “Aras Spor Kulübü olarak, Türk voleybolunda birleştirici bir güç olmayı; samimi bir anlayışla sporcuları, taraftarları ve tüm paydaşları tutkuyla bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Bugün bizim için yalnızca bir sezon açılışı değil, toplumsal sorumluluk bilinciyle şekillenen anlamlı bir buluşma. Yangın bölgelerinde canla başla görev yapan kahraman itfaiyecilerimizi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen kız çocuklarımızı aramızda ağırlamak, bizim için sadece bir davet değil; toplumsal dayanışmayı büyüten önemli bir adım oldu. Bugün parkeye birlikte çıkacağımız bu kahraman ekip, inandığımız topluluk ruhunun en güzel yansıması. Onlardan ilham almak ve onları gönülden alkışlamak için bu ilk maçın en doğru an olduğunu düşündük” dedi.

‘İzmir bizim evimiz; bu sezonu kendi evimizde, kendi seyircimizle birlikte böyle anlamlı bir şekilde açmak bizim için ayrıca çok kıymetli’ diyen Burkutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Aras Spor Kulübü olarak sahaya attığımız her adımda, hem sporun gelişimine katkı sunmayı hem de topluma değer kazandırmayı önceliklendiriyoruz. Çünkü inandığımız topluluk ruhu, yalnızca bir formanın etrafında toplanarak değil, cesareti ve özveriyi örnek alarak, birbirinden ilham alarak ve bu değerleri çoğaltarak güçlenir. Bu anlayışla geleceğe daha güçlü, daha kapsayıcı bir spor kültürü bırakmak için çalışıyoruz. Yeni sezonda yapacağımız maçlarımızda tribünlerimizi iyilik, duyarlılık ve birlikte başarmanın coşkusuyla buluşturacağız.”