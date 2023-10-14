Gazze’de HAMAS’ın İsrail’e baskın düzenlemesinden sonra aynı gün Araplar bizi arkadan vurdu, topraklarını sattılar gibi bir takım İsrail’i haklı çıkartan, biz bu işe karışmayalım gibi yazı ve yayınlar paylaşılmaya başladı.

Her ne kadar İletişim Başkanlığı yalan haberleri, başka olaylarda çekilmiş resim ve videoları paylaşıp hakikati anlatmaya çalışsa da doğrusu İsrail casusları çok iyi çalışıyor, insanlarımızı zehirlemeye devam ediyor. Propaganda üstünlüğünü ele geçirmiş durumdalar. Zaten sosyal medya Amerika merkezli (facebook, twitter, youtube) Yahudi kuruluşları olduğundan, haber ajansları CNN. FOX, AP ve Avrupa’nın haber ajansları hep onlara çalışıyor. Ak’ı kara göstermeyi başarıyorlar.

Verilen demeçlere bakılım:

Bu sadece İsrail'e yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda Amerika'ya yönelik bir saldırıdır. Netanyahu

Bitir işlerini, @Netanyahu . Az önce yaptıklarının bedelini cehennemde ödemeliler. https://twitter.com/NikkiHaley Bu zilli de Amerikan başkan adayı Nikki Haley.

Ursula von der Leyen (Avrupa Komisyonu Başkanı); 2022 - Rusya-Ukrayna Savaşı: "Rusya'nın başta elektrik olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırıları savaş suçudur. Kış yaklaşırken erkekleri, kadınları, çocukları sudan, elektrikten ve ısınmadan mahrum bırakmak - bunlar saf terör eylemleridir." Peki, Netenyahu yasaklı beyaz fosfor mermisi dâhil her silahı Gazze’de kullanıyor, elektriği, suyu, yiyecek ikmalini kesti, şehri ev ev yıkıyor! Terör suçu olmuyor mu?

Yalan haberlerden biri de şu; HAMAS 40 bebeğin boğazını kesti. Neden 41 değil, 39 değil tam 40, kim saydı? Daha HAMAS’ın ele geçirdiği bölgelere İsrail ordusu giremedi, hasar ve zayiat tespiti yapılamadı, nereden çıktı bu yalan?!

Araplar bizi arkadan vurdu propagandası tipik bir İsrail casusluğudur. Bu tür söylem ve paylaşımlar tipik bir İsrail propagandası, çoğu yalan yanlış analizlerdir. Filistin’e Yahudi göçü bütün zorlamalara rağmen Abdülhamit döneminde çok sınırlı kaldı. İttihat Terakki Partisi 1905’den itibaren güçlenip terör eylemlerine başladıktan ve 1908 darbesiyle devleti ele geçirdikten sonra Filistin’e Yahudi göçü hızlandı. İngilizler Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını 3 Kasım 1917’de vaad ettiler. (Balfour Deklarasyonu) Filistin'de İsrail devleti 1918’den sonraki İngiliz işgalinden sonra kuruldu. İngiliz işgalinden sonra Araplarla Yahudiler 1921'den 1940'a kadar devamlı çatıştılar. Filistin Müftüsü Hüseyin el Emini İngilizlerin Yahudileri destekleyen politikası yüzünden Almanya'ya gittiği Hitler ile görüştü. II Dünya Savaşı’nı İngilizler ve Yahudiler kazanınca, hemen savaştan sonra İsrail devletini kurdular. Türkiye ve Osmanlı aleyhtarı çalışan Arap milliyetçilerinin çoğu Hristiyan kökenlidir adı üstünde George Habbas . Arap milliyetçiliğinin bizdeki benzeri olan Baascılık Hıristiyan olduğu sanılan aslında Yahudi olan Mişel Eflak tarafından icat edilmiştir.

Kirli ve yalan bilgilerin yayılmasına, İsrail yanlısı bu propagandaların yapılmasına müsaade edilmemelidir. Türkiye'de yeterinden fazla sabetayist ve İsrail lobisinin elemanı mevcuttur. 10 gün önce Israil ile Yunanistan bir hafta süren ortak tatbikat yaptı, bizim medya, bizim bir takım satılmış medya ne dedi biliyor musunuz? İsrail, İran'a karşı yapacağı harekâtın denemesini yapıyor. İran, batı tarafımızda bir ülke mi, İran’ın hudutları İtalya tarafında mı? İran nerede Girit açıkları nerede? Yunanistan kimin hasmı, Ege Denizi’nde kiminle çatışıyor? Yunanistan, İran'ın hasmı mı? Şayet bu tatbikat İran'a karşı olsaydı, Amerika ile birlikte Hint Okyanusu’nda yaparlardı. İsrail'in esas hedefi Türkiye ve maalesef bu tatbikat Türkiye’ye karşı yapılmıştır! Bu ortamda geçmiş tarihte şöyle olmuştu böyle olmuştunun gevezeliğini yapmak yerine İsrail’in Türkiye'yi hedef aldığını görmek lazım. BOP ve büyük İsrail projesini görmek lazımdır. İsrail’in (Netenyahu’nun ağzından) Ortadoğu haritasını değiştireceğiz demesini görmek lazım. Suriye ve Irak’ta Türkiye aleyhine terör koridoru oluşturmaya çalışan Yahudi destekli Amerikan çabalarını görmek lazım. Kaldı ki Türkleri Anadolu’ya yönelten Abbasi halifeleridir. Kerkük ve Samara’ya Türklerden müteşekkil askeri üsler kuran, Suriye topraklarına yerleştiren Abbasi halifeleridir. Hatta Ahilik teşkilatını kuran ve Anadolu’da yayılmasını teşvik eden de onlardır. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'ye karşı savaştık ama bugün müttefikiz. Mısır'daki kamplarda on binlerce askerimizi kör etmişlerdi. İngilizlerin askerimizi kör ettiğini söylemiyoruz, Çanakkale Cephesi’ne Gurkaları getirip Osmanlı askerini kör bıçakla (bıçağın adı kukuri ku) kestirdiklerini unutuyoruz. Dünyada ilk defa zehirli gazın İngilizlerce Osmanlı askerine karşı kullandıklarını söylemiyoruz. Daha üzerinden 10 yıl geçmedi, İsrail askerinin Mavi Marmara gemisine baskın yapıp 10 vatandaşımızı gaddarca öldürdüklerini konuşmuyoruz. 100 sene önce Urban adlı eşkıya çöl kabilelerinin yaptığı zalimlikler temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Urban eşkıyalığı sadece Türklere karşı yapmıyordu ki, İngiliz, Fransız veya başka Arap kabileleri dahil herkese karşı yapıyordu. Adı üstünde eşkıya…

8 ay önce İsrail’in önde gelen Hahamlarından Kudüs İşleri Bakanı Amihai Eliyahu'nun babası Ortodoks Hahamı Shmuel Eliyahu; Kahramanmaraş depremini "Mısır kuvvetlerinin Kızıldeniz'de boğulmasına" benzetti. Allah düşmanlarımızı böyle kahrediyor, dedi.

Eliyahu, "Bizi mümkün olan her alanda karalayan Türkiye ile hangi hesapların görülmesi gerektiğini bilmiyoruz. Ancak, Tanrı bize vahyediyor ve tüm düşmanlarımızı yargılayacağını söylüyorsa, etrafımızda neler olup bittiğine bakmamız ve anlamamız yeterlidir. Olan her şey, dünyayı temizlemek ve daha iyi hale getirmek için oluyor" “Bize zarar veren çevremizdeki tüm uluslardan intikam alınacak.” [1]

Bu ifadeler, bu düşmanlık, bu husumet neden görmezlikten geliniyor?

Günümüzde bazı Kürtlerde PKK’ya katılıyor diye Kürtleri topyekûn düşman mı ilan edeceğiz?

Osmanlıya 3 asır boyunca Türkmen aşiretleri de isyan etmiştir, (Ferman padişahın dağlar bizimdir diyen kimdir?)

Geçmişte olanlar geçmişte kalmıştır. Osmanlıya karşı tek bir Arap aşireti ayaklanmıştır. O da Şerif Hüseyin’in aşiretidir. Bu ayaklanma Irak, Suriye ve Arabistan’da tutmamıştır, İngilizlerin şiddetli kışkırtmalarına rağmen büyük Arap aşiretlerinin 6’sı Osmanlıyı desteklemiştir.

Şerif Hüseyin’in bizzat Atatürk’e işgallere karşı birlikte mücadele edelim diyen bir mektubu ve tekrar tekrar yazdığı teklif yazıları TBMM kayıtlarında mevcuttur. Aşağıda paylaşacağım resim Şerif Hüseyin’in oğlu Faysal’ın Ankara’da Atatürk’ü ziyaretinden çekilmiştir. Mustafa Sagir’i İngiliz casusu diyerek idam eden M. Kemal hazır ayağına gelmişken Cemal Paşa[2] gibi yapıp Faysal’ı da İngiliz casusu diye astırabilir veya en azından azarlayarak huzurundan kovabilirdi. (Atatürk ve Faysal) (RESİM)

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert şöyle demişti; “Türkiye’deki Yahudi lobisi İsrail’dekinden daha kuvvetlidir”. Türkiye, içerideki İsrail lobisi tarafından emniyet hissi verilerek uyuşturulmaktadır. Türkiye’nin esas düşmanı ne Araplar, ne de Kürtlerdir, bunları perde arkasından destekleyerek kışkırtan İsrail’dir, Amerika’daki İsrail lobisidir. Türkiye’ye F-35’lerin verilmesini kim engellemiştir? Suriye’deki Amerikan üslerinin varlığını kim destekliyor? Nükleer silahlarımız var, menzili Baltık Denizine erişiyor, gerekirse Ankara’nın göbeğine atom bombasını sallarız diyen kimdir?

Suriye’den kalkıp İstiklal Caddesi’nin göbeğinde bomba patlatan, Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne terör saldırısı yapanlar İsrail destekli teröristlerdir[3]. İçimizdeki İsrail lobisidir. "Taraf olmak çok önemlidir. Kimden tarafsan ondansın.”

[1] https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/israilli-haham-eliyahu-kahramanmaras-depreminin-ilahi-adalet-oldugunu-iddia-etti-2051118

[2] Cemal Paşa Suriye’de Arap aşiret liderlerini toplayıp astırınca Arapları İngilizler yanında hareket etmeye zorlamıştır.

[3] ABD, Amerika’daki İsrail lobisi tarafından yönetildiği için Amerika Birleşik Devletleri ismini kullanarak Amerikan halkını töhmet altında bırakmayacağım. Amerika’yı yöneten İsrail lobisi ifadesini kullanmak gerektiğini değerlendiriyorum.