Sinema izleyicisi ile yeni yılda beyazperdede buluşacak olan ‘Arap Kadri ve Tarzan’ filminin galası önceki gün Paribu Cineverse Kanyon’da yapıldı.

Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier ‘Arap Kadri ve Tarzan’ın karikatür kahramanlarının sinemaya uyarlanmış filminde muhteşem oyunculuklarıyla göz dolduracaklar.

Yılın son günlerinde gala gecesini ve yeni yıl kutlamasını bir arada yapan film ekibi 2024 yılında daha çok izleyiciye ulaşabilmek için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirttiler. Filmin senaryosunda Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen imzası bulunurken, yönetmen koltuğunda ise Emre Kavuk oturdu.

70 ve 80’li yıllarda Fırt Dergisi’nde yayınlanan Tekin Aral’ın yazdığı, Latif Demirci’nin çizgileriyle hayat verdiği ‘Arap Kadri ve Tarzan efsanesinin yeniden doğarak, sinemaya uyarlandığı filmin gala gecesinde tüm ekip basının sorularını yanıtladılar.

"Tereddüt Çizgisi" filmi Brüksel Akdeniz Film Festivali'nde en iyi film seçildi

Selman Nacar imzalı “Tereddüt Çizgisi” filmi ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Başrolünde Tülin Özen’in olduğu “Tereddüt Çizgisi” 23. Cinemed Brüksel Akdeniz Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde gösterildi.

Akdeniz bölgesinden seçilen 7 yapımın yarıştığı bölümde “Tereddüt Çizgisi”, en iyi filme verilen Grand Prix ödülünün sahibi oldu.

Zürih, Free Zone ve Aras Film Festivalleri’nden de ödüllerle dönen filmde, Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikâyesi anlatılıyor.

Her Renkte Aşk Filmi Alanya'da çekimlere başladı

Başrollerini Selçuk Kılıç ve Özlem Gezginin oynadığı Yapımcılığını Starworks Productions üstlendiği "HER RENKTE AŞK" romantik aşk sinema filmi Alanya da sete çıktı. Yönetmen koltuğunda genç ve başarılı yönetmen Alp Can Yolyapan oturuyor.

Büyük bir castı olan "HER RENKTE AŞK" filmi oyuncularıyla dikkat çekiyor.Filmin konusu çok güzel bir aile komedisi olan 3 kız kardeşin boya yaparak evlerini geçim derdiyle uğraşmaları ve daha sonrası iş adamı Tarık ve Sinemin aşkını görüyoruz.

Oyuncu kadrosunda Selçuk Kılıç (tarık karakteri) Özlem Gezgin (Sinem karakter) Cahit Kayaoğlu (kaya karakteri) Onur erdi (Hakan karakteri) Seda yanak ( Ayça karakteri) Zeynep Urhan (Ezgi karakteri) Taner Şahin (Levent karakteri canlandırıyor.

"3391 Kilometre" filmi 12 Ocak 2024'te sinemalarda

Başrollerini son dönemin gözde genç oyuncuları Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak’ın paylaştığı ‘3391 Kilometre’ filminin ilk tanıtımı yayınlandı.

Yeni neslin en sevilen oyuncularından Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak’ın başrolünü paylaştığı ‘3391 Kilometre’ filminin ilk tanıtımı yayınlandı. Film, yeni nesil Türk edebiyatının gelecek vaat eden yazarlarından Beyza Alkoç’un 15 yaşındayken yazmaya başladığı ve yayımlandığı dönemde bestseller olan, aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı.

12 Ocak’ta gösterime girecek film, bir uzak mesafe aşkının hikâyesini anlatıyor. İzmir, 18 yaşında; ismini aldığı güzide şehrimiz İzmir’de yaşayan bir genç…

Bir gece aldığı bir mesajla hayatına Ege girer ve her şey bir anda değişir. İzleyiciyi Fransa ve Türkiye arasında, tam 3391 kilometrelik mesafelik bir aşka tanık eden film, birbirlerini görmeden ve duymadan, aylar boyunca gece gündüz konuşan; birbirlerine bu kadar uzak ama bir o kadar da yakın olan iki insanın hikâyesini konu alıyor.

Özellikle 12-25 yaş arası gençlerin heyecanla beklediği filmin ‘3391kmfilm’ adlı sosyal medya hesabına on binlerce yorum yapıldı. Kitabın hayranları da hikâyenin her ayrıntısına hâkim; öyle ki filmin çekimleri sırasında hayranların yoğun baskı ve yorumlarıyla senaryoda olmayan ama kitapta var olan pek çok ayrıntı eklendi. Mantar pano, ışıklı battaniye, Uçak adındaki kedi gibi birçok unsur hikâyenin sıkı hayranları için filmde yerini aldı.

Yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek’in oturduğu, yapımcılığını Melih Dinçer’in üstlendiği ve OTTO Entertainment yapımcılığında hayata geçirilen filmin kreatif yapımcısı ünlü yönetmen Ömer Faruk Sorak oldu. Aşk Tesadüfleri Sever, G.O.R.A, Yahşi Batı gibi başarılı işlerin yapımcısı Böcek Films’in imzasını taşıyan filmin dağımtıcısı ise A90…

"Yaşam Koçu" filminin çekimleri tamamlandı

Doğu Demirkol’un senaryosunu yazdığı ve başrolünü Yağmur Tanrısevsin ile birlikte üstlendiği “Yaşam Koçu” filminin çekimleri tamamlandı. Film 12 Ocak’ta sadece sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını Wovie, RetroPro, Netd & DMC’nin üstlendiği Yaşam Koçu filmi hayatındaki boşluğu doldurmak için yaşam koçları, astrolog ve enerjicileri dolaşan Helin’in (Yağmur Tanrısevsin) ve tüm bunlarla dalga geçerken popüler bir yaşam koçuna dönüşen Cafer’in (Doğu Demirkol) eğlenceli hikayesini anlatıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin’in yanı sıra Bülent Çolak, Hakan Meriçliler, Nazlı Tosunoğlu ve Ebrar Demirbilek gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Yaşam Koçu filminin kısa süre önce yayınlanan teaserı sinemaseverler tarafından beğenildi. Teaser’da Yaşam Koçu rolündeki Doğu Demirkol, bir danışana enerji verirken danışanı bayıltıyor. Paylaşılan ilk tanıtım, filme dair komik ipuçları da barındırıyor.

"Efsane" filminin afişi görücüye çıktı

Aytaç Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, senaryo ve yönetmenlik koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu "Efsane" filminin afişi görücüye çıktı.

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yılın en iddialı filmi Efsane’nin afişi görücüye çıktı.

İrem Tunalı iddialı geliyor

Bugüne kadar yer aldığı projelerde sergilediği başarılı performansıyla isminden sıkça söz ettiren İrem Tunalı, çok yakında yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar, büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu, severek yaptığı oyunculukta hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Bir çok reklam filmlerinde yer alan ve hayattaki en büyük tutkusunun oyunculuk olduğunu söyleyen güzel oyuncu “En büyük arzum, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum oyunculukta, kalıcı projelerde yer almak ve gerek yurt içi, gerekse de yurt dışından ödüller alarak ülkemi en güzel şekilde temsil etmek” diye konuştu.

Meleksu'dan Masallar

Gazeteci ve televizyoncu Uğur Türkmen'in kızı Meleksu Türkmen'in masal kitabı okuyucular ile buluştu.6 ve 12 yaş aralığına uygun olan kitap zengin içeriği ile adeta göz kamaştırıyor.

Çocuklar bu masalları okurken hem eğlenecek hemde arkadaşları ile uyumlu, dürüst büyüklerine saygılı ve çalışkan birey olmanın önemini tekrar hatırlayacaklar.