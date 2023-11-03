Haber: Damla Oya Erman

Ken Mattingly, Apollo 13 görevinde Rubella virüsüne maruz kaldığı için yerine yedek bir astronotla değiştirilmişti. Apollo 13 ekibinin mekiği Ay'a gitmek için yola çıktığında patlayan bir arıza yaşadığında, Mattingly Misyon Kontrolü'nde çalışarak Jim Lovell, Fred Haise ve Jack Swigert'in güvenli bir şekilde geri dönmesine yardımcı oldu.

Apollo 16 görevi, Mattingly'nin Ay yörüngesinde kaldığı ve Ay yüzeyini fotoğrafladığı ve haritalandırdığı bir görevdi. Mattingly, Ay yüzeyi ile ilgili bilimsel deneyler de gerçekleştirdi.

Mattingly'nin uzay kariyeri, uzay mekiği programının erken dönemlerinde de devam etti. STS-4 görevini yöneten Mattingly, uzay mekiği Columbia ile dört günlük bir görev gerçekleştirdi.

Son uzay uçuşu, Mattingly'nin uzay mekiği Discovery ile yaptığı STS-51C göreviydi. Bu görev, Savunma Bakanlığı için bir yük taşıma görevini içeriyordu ve hala gizli kalmış ayrıntılara sahiptir.

Ken Mattingly, uzay keşifine büyük katkılarda bulunmuş ve tarih boyunca unutulmayacak bir figür olarak hatırlanacaktır.