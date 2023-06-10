Apendiks, kalın bağırsak ile ince bağırsağın birleştiği yerden bulunan, küçük tüp şeklinde kör sollanan bir organdır. Apandiks tıkandığında, enfekte olduğunda ve iltihaplandığında apandisit olarak isimlendirilir. Apendiksin amacının ne olduğu bilinmiyor ama apandisit ölümcül komplikasyonlara neden olabilen ciddi bir durumdur. Standart tedavi, cerrahi olarak apandiksin çıkartılması ve antibiyotik tedavisidir. Akut apandisit, özellikle 10 ila 30 yaşları arasında yaygındır. Çocuklarda apandisit en çok gençlik yıllarında görülür, ancak daha küçük çocuklarda da görülülebilir. Dünyada nüfusun yaklaşık %5'i yaşamları boyunca akut apandisit geçirecektir. Acil karın ameliyatına en çok neden olan hastalık olarak bilinir.



Apandisit belirtileri nelerdir?

Göbek çevresinde başlayan ve sağ alt karın bölgesine doğru yayılan ağrıya ateş, bulantı, kusma ve ishal eşlik edebilir. Kadınlar her ay adet döneminden dolayı alt karın bölgesi ağrılarına maruz kaldıkları için bu ağrıyı önemsemeyebilir ama ciddiye alınması gerken bir durumdur. Apandisit ile kolayca karıştırılabilecek pelvik inflamatuar hastalık, endometriozis, yumurtalık kisti, böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu ve inflamatuar barsak hastalığı gibi durumlarda oluşabilir. Hayati tehlike olmadan mutlaka bu hastalıkların ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Akut apandisitte ağrının belirgin özellikleri olur ve ayırıcı tanı rahatça yapılabilir. McBurney'nin noktası denen sağ alt karın bölgesi apandiksn en tipik yeridir ve fizik muayenede kontrol edildiğinde bu bölgede hassasiyet, ağrı oluşur. Sağ alt karın bölgesine elle bastırıp uygulanan basınç, serbest bırakıldığında geri tepme hassasiyeti ağrısı ortaya çıkar. Öksürerek sağ alt karın bölgesinde ağrı daha şiddetli hissedilir ve hatta sol alt karın bölgesine bastırmak, basınç uygulamak sağ alt karın bölgesinde ağrı oluşur. Bu özellikler akut apandisitin tipik muayene bulguları olup hastalar kendilerine de bu testleri uygulayabilir.



Apandisit tanısı nasıl konulur?

Bu belirtileri yaşayan kişilerin mutlaka acil olarak hastaneye başvurması çok önemlidir. Fizik muayene bulguları ile kan değerlerinde enfeksiyon belirteçlerinin artması, ulturasonda apendiksin ödemli olması ile tanı her acilde çok rahat bir şekilde konulabilmektedir.

Apandisit tedavisi

Apandisit teşhisi konduktan sonra, zaman çok önemlidir. Apandist belirtilerinden sonraki 36 saat içinde patlayabilir. Cerrahlar genellikle apendektomi tanısını koyduktan sonraki 24 saat içinde ameliyatı planlar. Apendektomi, dünya çapında uygulanan en yaygın cerrahi prosedürlerden biridir. Cerrahlar genellikle laparoskopik cerrahi gibi minimal invaziv yöntemler kullanarak bu ameliyatı gerçekleştirir. Apandiksin alınmasının herhangi bir yan etkisi yoktur. Basit bir laparoskopik apendektomi yapıldıysa, aynı gün eve gidebilirsiniz. Komplikasyonlar veya açık ameliyat geçirdiyseniz, hastanede biraz daha kalmanız gerekebilir. Evde geçirdiğiniz ilk birkaç gün boyunca ağrı kesiciye ihtiyacınız olabilir. Çoğu insan altı hafta içinde tamamen iyileşir. Fakat bu bulgular saptanıp hastanın ameliyat edilmesi gecikir ise ölümcül komplikasyonlar oluşabilir.