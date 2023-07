Saygıdeğer Önce Vatan Gazetesi okurlarım, bir süredir yerli ve ithal karpuz çeşitleri tezgâhlar da yerini aldı. Bir botanikçi olarak siz değerli okurlarıma, karpuzun yararları ile ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle ki; sıcak günlerde, içimizi serinleten, alırken kabak çıkmaması için mücadele verdiğimiz, büyük cüssesi ile meyvelerin ağabeyi görüntüsü ile bizleri etkileyen karpuz çok yararlı bir meyve olarak sofralarımızı süslemektedir. Bunun yanında denize girmek için, sabırsızlıkla bu meyvenin kabuğunun denize düşmesini de (!) beklemekteyiz.

Karpuzun %92'si sudur. Kısaca söylemek gerekirse iyi bir mineralli su kaynağıdır. Yaklaşık 150 gram karpuz,12 gram karbonhidrat, 1 gram protein ve %2 lif içermektedir. Ayrıca. A, C ve B1 vitaminlerini de yapısında barındırır. Potasyum açısından zengindir. Ayrıca enzimler, organik asitler ve doğal şeker içerir ama her şeyden önce antioksidanlar açısından son derece zengindir. Şöyle ki; Karpuz; C vitamini ve likopen, beta-karoten, lutein, zeaksantin ve kriptoksantin gibi antioksidan flavonoidlerin çok önemli bir kaynağıdır. Bu güçlü antioksidanlar yaşlanma ve hastalık önlemede önemli bir koruyucu olarak kabul edilir, serbest radikallere karşı vücudumuzu savunmamızda önemli rol oynamaktadır Vücudumuzun dehidratasyon (su kaybı) riskini azaltırken, vücudun terleme yoluyla kaybettiği sıvı ve minerallerin yerine gelmesine de yardımcı olmaktadır. Sıcak havalarda susuzluğunu gidermek için mükemmel bir meyvedir.

Önemli ölçüde diüretik özelliğe (idrar söktürücü ) sahip olup, vücudun zararlı toksinlerini dışarı atmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca, karaciğeri güclendirir, böbrek fonksiyonlarını uyarmaktadır. Vitamin B6 ve B1 ve doğal enerji sağlayan bir meyvedir. Magnezyum ve potasyum gibi minerallerin de zengin bir kaynağı olarak bilinmektedir. Karpuzda bulunan vitaminler ve likopen, göz sağlığı için çok önemli bileşiklerdir. Gözlerde sorun yaratan makula dejenerasyonu ve diğer göz ile ilgili problemlere karşı koruma sağlarken; gözleri korumaya yardımcı olmaktadır.

Karpuzun içinde bulunan amino asit, magnezyum, kan basıncını dengeler, tansiyonu düzenler ve kalp sorunlarına karşı koruyucu görev de yapmaktadır.

Ülkemizde bol miktarda yetiştirilmesi ve fiyatının da cazip olması nedeni ile kolaylıkla tüketilebilecek bir meyvedir.

Sağlıklı, mutlu nice güzel günler diliyor, saygılar sunuyorum.