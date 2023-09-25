Merhabalar sevgili dostlar,

Pandispanya tadında ufak yuvarlak ekmek - MUFFIN

Muffın ismi ''MUFFE''ve ''MOUFFLET''den gelmektedir. Muffe Almanca da bir çeşit küçük kek,Moufflet ise yumuşak anlamına gelen ve ekmeği anlatan eski bir Fransız kelimesidir.

Muffın'in kökenleri 18. ve 19.yüzyıllar da A.B.D. dayanmaktadır.

İlk başlarda hamurun yapısından dolayı küçük kalıplarda kolay ekmek olarak adlandırılmış,daha sonra bu ekmekler 1800'lü yıllarda kabartma tozunun kullanılmaya başlamasıyla bugün ki halini almıştır.

Hem tatlı hem tuzlu olarak hazırlanan ''Muffın'ler '',kağıt kalıplar içinde dah yoğun hamuru ve sadeliği ile dikkat çeker.Cupcakelerden ayrılan özelliği budur.Cupcake'ler Muffın'lere göre daha süslüdür ve genellikle üzerine fronsting krema ile servis edilir.

Muffın mi ? Cupcake mi ? deseler sanırım bir çoğumuz ikisini birbirinden pek de ayırt edemez..

Gelin o zaman bugün,yoğun hamuru ve sadeliği ile kolay ve pratik bir şekilde lezzetli mi lezzetli bir ''Muffın''hazırlıyalım.

Okullar da açıldığına göre çocukların beslenme çantalarına koyabileceğiniz bu minik lezzetli kek'ler hem çocukları sevindirecek hem de sizlere kolaylık sağlayacaktır.

Hepinize kolay gelsin.

MALZEMELER:

• 14 ad

• 100 ml Süt

• 100ml zeytinyağ

• 100 gr toz şeker

• 2 ad yumurta (L)

• 60 gr toz Antep Fıstığı

• 1 paket kabartma tozu

• 2 su bardağı (200gr) Un

HAZIRLANMASI:

• Mikser kasenize yumurtaları alın ve çırpmaya başlayın.

• azar azar toz şekerini ilave ederek çırpmaya devam edin.

• Karışımınız köpük halini alana kadar çırpmaya devam edin.

• Zeytinyağ ve sütü ekleyin.

• Un ve kabartma tozunu eleyin.

• Un,kabartma tozu ve antep fıstığını ekleyin ve bir spatula yardımıyla hepsi birbirine özdeşene kadar karıştırın.

• Muffın kalıbınıza kağıt kalıpları yerleştirin.

• Bir kepçe yardımıyla kalıpları doldurun.

• 175 derece de ısıtılmış fırında takribi 15 dakika pişirin.(kürdan kontrolü yapın)

• Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Sevgiyle.