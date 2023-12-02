Süper Lig'de oynadıkları her maçı final olarak gördüklerini dile getiren Tralhao, şöyle devam etti:

"Takımımız bugün iyi karakter gösterdi. Takımımızın oyununu bir kelimeyle betimlemek isteseydim bunun için 'karakter' ifadesini kullanırdım. Çok organize, bireysel anlamda gerçekten çok yetenekli oyunculara sahip bir rakibe karşı oynamaları gerektiği gibi oynadılar. Bugün takımım hakkında çok fazla eleştiri yapmam mümkün değil. Bugün zor maç olacağını biliyorduk. Takımımızın maç içerisinde gösterdiği mücadeleyi herhangi bir hesap makinesine koyup hesaplamam mümkün değil. Gerçekten çok yüklü performans gösterdiler. Gelecek adına umut vermek, daha iyi planlar yapabilmek adına koca bir adım attılar."

Tralhao, kaleci Helton'un maçın son bölümünde sakatlanması nedeniyle yerine Safuri'nin geçmesinin kendilerini cesaretlendirdiğini belirterek, "Son 10 dakikada kaleye, kaleci olmayan biri geçti. Kaleci mücadelesi için bile birçok oyuncu kaleye geçmek istedi. Bu gerçekten bizim adımıza ne kadar takım olduğumuzun bir göstergesi." diye konuştu.

Helton'un sağlık durumuna değinen Tralhao, "Helton'un durumunu henüz bilmiyoruz. Doktorlar ve sağlık ekibimiz durumu değerlendiriyor. Umarım en kısa zamanda aramıza tekrar döner ve onu kaybetmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.