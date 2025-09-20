Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor maçının ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.
5. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazdan topla buluşan Storm'un şutunda, Denswil meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.
12. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere gönderdi.
14. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşturduğu Cardoso'nun şutunda, meşin yuvarlak Antalyaspor savunmasına çarpıp kornere çıktı.
22. dakikada Soner Dikmen'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
51. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdülkadir Ömür'ün kaleye gönderdiği topu, kaleci Bilal Bayazıt kornere çeldi.
52. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Safuri'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Dzhikiya'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0
76. dakikada Ballet'in ceza sahası sağ çaprazda topla buluşturduğu Van de Streek'in şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.
78. dakikada Tuci'nin ceza sahası sol çaprazdan ortasına sağ çaprazda yükselen Ramazan Civelek'in kafayla şutunda, top üstten auta çıktı.
90+2. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Nurettin Korkmaz'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Benes'in gelişine sert ve düzgün şutunda, meşin yuvarlak kaleci Julian'ın solundan filelere gitti: 1-1
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.