Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörlüğü ekipleri, ödüllerin açıklamasıyla denetimlerini artırarak, kriterleri başarıyla geçen plajlara mavi bayrakları asmaya başladı.

TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, Antalya'da yaptıkları denetimlerde uygun olan, denetimden geçen plajlara mavi bayraklarını teslim etmeye başladıklarını söyledi.

Antalya'da her yıl mavi bayraklı plaj sayısının arttığına dikkati çeken Ergiydiren, "Türkiye ise 567 mavi bayraklı plajıyla dünyada üçüncü sıradaki yerini korudu. Antalya şehir bazında 233 plaj sayısıyla dünyada en fazla mavi bayraklı plaja sahip şehir konumunu sürdürüyor. Kriterlerin uygulanmasında gerek tesislerin, plajların niteliği gerek yerel yönetimlerin altyapı anlamında yaptığı yatırımlar önemli." diye konuştu.

"Mavi bayrak, turiste güven veriyor"

Ergiydiren, mavi bayrak alabilmek için deniz suyu analizlerinin dört yıllık süreci baz alındığında temiz çıkması gerektiğini, deniz suyu sonuçlarının mükemmel kalitede olmasını istediklerini vurguladı.

Plajda oluşabilecek duş, tuvalet gibi atık suların arıtma tesisi vasıtasıyla arıtılması gerektiğine işaret eden Ergiydiren, şunları kaydetti:

"Mavi bayrak plaj kriterlerinde yer alan 33 kriterin yerine getirilmesi gerekiyor. Yaptığımız denetimlerde 33 kriteri sorguluyoruz. Gerek çevre eğitimi bilgilendirme gerek çevre denetimi, yüzme suyu kalitesi, engelli misafirler için sunulan olanaklar, plajlardaki can güvenliği, kullanılan malzemeler olmazsa olmaz kriterler. Bir plaj mavi bayrak ödülü dalgalandırdığında yaz boyunca 33 kriteri sürekli muhafaza etmek durumundadır. Biz yaz boyunca da denetimlerimizi sürdürüyoruz. Mavi bayrak, turiste güven veriyor. Yerli ve yabancı turistler özellikle sağlıklı ve güvenli plajları tercih ediyor. Bu anlamda dünyada en fazla bilinen eko etikettir mavi bayrak. Misafirlerimizin güven içinde tatil yapabilmeleri için mavi bayrak önemli yer teşkil ediyor."

"Sürdürülebilir turizm için mavi bayrak önemli"

Mavi bayrak asılan Kundu Turizm Merkezindeki bir otelin kalite müdürü İclal Solak da turizm kentinde temiz ve çevreye duyarlı hizmet verebilmenin sürdürülebilir turizm için önemli olduğunu ifade etti.

Tüm kriterlere özen gösterdiklerini aktaran Solak, "Mavi bayrak kriterlerinde çevreye duyarlı, temiz, güvenli ve sağlıklı plajı temsil ettiği için bu kriterleri yerine getirerek yerli ve yabancı misafirlerimize güvenli ortam sunuyoruz." dedi.