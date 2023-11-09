Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da söz konusu etkinlikler devam ediyor.

Festival çerçevesinde sanatçı Garip Ay, tarihi Pazar Hamamı'nda Ebru Mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Gösteride Ay'ın ebru teknesinde yaptığı eserler, tarihi hamamın bir duvarına projeksiyon yardımıyla eş zamanlı olarak yansıtıldı.

Kanun sanatçısı Mustafa Olgan'ın eşlik ettiği gösteride Ay, Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri, Cumhuriyet'in 100. yılı, Türk Bayrağı, kuş ve badem çiçekleri temalı ebru çalışmaları yaptı.

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" eserini de ebru sanatına uyarlayan Ay'ın gösterisi, vatandaşların beğenisini topladı.

Sanatçı Garip Ay, gösteri sonrası sanatseverlerin ilgisinin kendisini oldukça mutlu ettiğini söyledi.

Gösterinin keyifli geçtiğini anlatan Ay, "Antalya'nın çok enerjik izleyicisi var. Gerçekten konuyla ilgili iyi okumalar yapmış, bilgili insanlarla karşılaştım. Gösterilerimde eserlerimi tarihi yapılara aktarmak benim tercihim. Çünkü bu tür yapıların bir hafızası var ve bir elbise giydirme tekniğiyle karakter eşleşmesi yaşanıyor. Bir sinema perdesi yerine eserlerimi bu mekanlara yansıtmayı tercih ediyorum. Ebru sanatı daha çok bildiğimiz, kitap ciltlerinde sabit bir kağıtken burada bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu bakış açısı ve güncel teknolojiyle bir araya gelmesi de ilgi çekiyor." diye konuştu.

"Gösteri gerçekten muhteşemdi"

Vatandaşlardan Ayşe Görmez de sanatçıyı uzun süredir takip ettiğini ve festival kapsamında kentte gösterisini izleme fırsatı yakalamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Görmez, "Resme ilgi duyuyorum. Gösteri gerçekten muhteşemdi. Tarihi eserlere yansıtma gösteriyi daha anlamı ve etkileyici kıldı." dedi.