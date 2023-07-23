Bu yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi koyan Türk turizm sektörü,yaz sezonu olarak en yüksek seviyelere girdiğimiz bu aylarda turizm bölgelerinden gelen verileryüzleri güldürüyor. Bunda Türkiye’ye yönelik yaptıkları tanıtımlarla yabancı operatörlerin ve uçak sayılarını artıran havayollarının etkisi büyük.Pek çok farklı ülkeden Türkiye’de tatil yapmak isteyen turist sayısı artarken, bu yaz sezonunda Antalya’ya özellikle Alman ve İngiliz turistlerin ilgisi görülüyor.

Dünyanın dört bir yanından turist çekenAntalya’da 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya’yı hava yoluyla 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçti.

Türkiye’nin ve Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’da, son verilere göre 1 Ocak-18 Temmuz itibarıyla hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyon 37 bin 883 olarak gerçekleşti.

2023 turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya’ya, 2022 yılının 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla 5 milyon 658 bin 218 turist ziyaret ederken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 7 milyon 37 bin 883 olarak gerçekleşerek artış yüzde 24 oldu. 2023 yılının 1 Temmuz-18 Temmuz tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 10 artış kaydetti.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya’da 2023 yılının turizm verilerindeki yükseliş trendi tüm hızıyla devam ediyor. 1 Temmuz-18 Temmuz tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 514 bin 216 olarak gerçekleşirken bu rakam 2022 yılında 1 milyon 373 bin 704 olarak gerçekleşti. Turizm de rekorlar yılı olarak tabir edilen 2019’da ise aynı tarihlerde 1 milyon 487 bin 528 turist şehri hava yoluyla ziyaret etti.



