Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali 60. yılını kutlayacak. Türkiye’de ilk kez gösterilecek filmlerin yer alacağı Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar ile yılın merakla beklenen yapımlarını içeren özel gösterimlerden oluşacak festival, 10. yılını kutlayan Antalya Film Forum ile sektörü desteklemeye, Altın Portakal Sinema Okulu ile de geleceğin sinemacılarına ilham vermeye devam edecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine bu yıl tiyatro sahnesinde başladığı kariyerine sinema ve televizyonda da devam eden, beyazperdede unutulmaz karakterlerle bizleri buluşturan, televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinde izlediğimiz usta oyuncu Demet Akbağ başkanlık edecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşını kutladığımız bu özel yılda festivalin 60. kez sinemaseverlerle buluşmasından dolayı büyük onur duyduklarını belirterek, “Bu yıl bir asrı geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti’mizin en köklü festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivalimiz 60. yılını kutluyor. Cumhuriyetimizin izinade devam ettirdiğimiz festivalimiz için çalışmalara başladık. Göreve geldiğimiz ilk yıl evine geri dönen Ulusal Yarışma bölümlerinde yine yılın en yeni filmleri izleyiciyle buluşacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na bu yıl çok değerli bir sanatçı; tiyatro, sinema ve televizyonun en üretken isimlerinden usta oyuncu Demet Akbağ başkanlık edecek. Festivalimiz kapsamında sinema sektörü bu yıl toplam 1.945.000 TL ödül ile desteklenecek. Ekim ayında sinemanın kalbi yine Antalya’da atacak,” dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Av. Cansel Tuncer, yönetmenliğini Dr. Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.

UMUT NOTALARI DEPREMDEN ETKİLENEN MÜZİSYENLER İÇİN ÇALIYOR...

Institut français Türkiye, depremlerden etkilenen 11 ildeki müzik öğrenci ve eğitmenleri desteklemeyi amaçlayan “Umut Notaları” projesini Fransa Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu. Fransa Büyükelçisi Hervé Magro tarafından detayları paylaşılan “Umut Notaları” İKSV Enstrüman Destek Fonu’na kaynak ve Fransa’dan enstrüman sağlamanın yanı sıra deprem bölgesindeki müzik öğrenci ve eğitimcilerine Fransa’da müzik eğitimi ve pedagojik formasyonlar sunacak. 2025 yılı sonuna kadar devam edecek "Umut Notaları", Fransız müzik kurumları ile Fransız ve Türk – Fransız şirket ve kurumlar tarafından destekleniyor. Proje kapsamında iki konser için Türkiye’ye gelen Fransız Metz Grand Est Ulusal Orkestrası dünyaca ünlü şef David Reiland yönetiminde Cemal Reşit Rey Konser salonunda muhteşem bir konser verdi. CRR Sanat Yönetmeni şef Murat Cem Orhan’ın konuk şef olarak yer aldığı konserde orkestraya genç solist Can Çakmur piyanoda eşlik etti. Bilet gelirleri İKSV Enstrüman Destek Fonu’na aktarılacak konser bitiminde orkestra müzikseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Fransız Kültür Bakanlığı, Institut français Paris, Fransa'da Cité Musicale-Metz, Cemal Reşit Rey konser salonu, Fransız-Türk Ticaret Odası ve birçok Fransız ve Türk şirket tarafından desteklenen “Umut Notaları” dayanışma projesi, Institut français Türkiye ve İKSV işbirliği ile gerçekleştirilecek.

GÖKHAN KESER’DEN LATİN AMERİKA DEĞİL LATİN TÜRKİYE RÜZGARI 'AYNEN AYNEN'...

Gökhan Keser, 2023 itibariyle yeni müzikal tarzı ile bu yıl için toplam 6 single proje ve versiyonlar üzerine prodüktör 'Volga Tamöz' ve '22' ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sanatçı bu birliktelikteki ilk projesi 'AYNEN AYNEN’ ile dinleyici ile buluştu. Hareketli, yazın coşkusuna ortak Aynen Aynen için sanatçı afro beat, reggaeton ritimlerle bezeli Aynen Aynen’in sözü Tuğrul Cerrahoğlu, Gökhan Keser , GLS , Volga Tamöz ’e, bestesi ve düzenlemesi de Volga Tamöz’e ait. Her dinleyişte akdeniz sıcaklığını kucağımıza bırakan şarkı, dinleyiciyi o an tatile çıkarıyor. Hakan Sözmen tarafından çekilen video, sanatçıya eşlik eden 3 ayrı modelle birlikte, enerjisi yüksek ve dinamik anları bize an an yaşatıyor.

MATMAZEL GÜZELLİK MERKEZİNİN 3.ŞUBESİNİN AÇILIŞINA TUĞBA ÖZAY VE WİLMA ELLES DAMGA VURDU....

Ünlü sanatçılar Tuğba Özay ve Wilma Elles'in katılımıyla Adana Şenasi Efendi Caddesi'nde Matmazel Güzellik Merkezi'nin 3'ncü şubesinin açılışı gerçekleştirildi. Matmazel Coıffeur, Makeup, Beauty, Lazer Merkezi'nin açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve İYİ Parti eski İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Göktürk Boyvadaoğlu da katıldı. Matmazel Güzellik Merkezi'nin açılış kurdelasını işletmeci Meral İbişağa, ünlü sanatçılar Tuğba Özay ve Wilma Elles Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la birlikte kesti. Matmazel Güzellik Merkezi Sahibi Meral İbişağa'yı takdir ettiğini belirten Başkan Karalar, "Hele hele, bu kadar para harcayıp üçüncü şubeyi açtığınız için gerçekten takdir ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Daha sonra sanatçılar Tuğba Özay ve Wilma Elles merkezdeki son teknoloji cihazları test ederek Güzellik Merkezi Sahibi Meral İbişağa'dan bilgiler aldılar. Cihazı Tuğba Özay'ın yüzünde deneyen Wilma Elles, doğru kullanımın çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Kendisi gibi acemilerin değil uzman kişilerin bu işi yapması gerektiğini belirten Wilma Elles ve Tuğba Özay, sağlıklı güzelleşmek isteyen Adanalı hanımların merkeze mutlaka uğraması gerektiğini ifade ettiler.

