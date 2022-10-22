Sevgül EROĞLU

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla bu yıl 10. senesini kutlayan festival, Antakya Belediyesi ev sahipliğiyle, Ansam Kültür Derneği ve FotoFilm organizasyonu ve gerçekleşen "Antakya 10. Uluslararası Film Festivali" sona erdi.
Atilla Dorsay ve Leman Dorsay’ın yeni kitaplarını tanıttıkları imza günü ile renklenen festivalde Ceyhan Kandemir ‘in yönettiği “Ruhun Lekesi” ve Mehmet Fatih Destegüloğlu’nun yönettiği “Sebepler ve Yollar” filmleri dünya ve Türkiye prömiyerini yaptı.
Festival Başkanı; Mehmet Oflazoğlu, Festival Direktörü; Özkan Binol, Sanat Yönetmeni; Gülriz Fırat Topuzoğlu, Koordinatör; Sezer Tuna
Ana jüri üyeleri; Mert Fırat (Oyuncu - Jüri Başkanı) / Eylem Kaftan (Yönetmen – Jüri Başkanı) / Ahmet Kenan Bilgiç (Müzisyen) / Barış Sarhan (Yönetmen) / Defne Akman (Gazeteci) / Şebnem İşigüzel (Yazar) / Cansel Elçin (Oyuncu) / Burak Göral (Sinema Yazarı) dır. Uluslararası Juri de: Uzunmetraj Kurmaca Film Yarışması, Buğra Mert Alkayalar, Eda Arısoy, Nicolas Jakbulak, Belgesel Uzunmetraj Film Yarışması, Burak Türten, Murat Aytas, Veysel Akşahin, Kısa Film Yarışması, Çağatay Akarca, İrem Siyahgöz, Savaş Hamarat bulunuyor.
Yeşilçam Özel Ödülü Jurisi: Film Yapımcıları Meslek Birliği (Fiyab) Başkan Yardımcısı Nazif Tunç, Sinema Ve Televızyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (Setem) adına Mehmet Akif Ersöz, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (Sesam) adına Işıl Korkmaz
Türk sinemasının gelişmesine katkı sağlamayı ve sinema eserlerinin tanıtılmasını amaçlayan organizasyon tüm konuklarını en iyi şekilde ağırladığı gibi halkın büyük beğenisini kazandı.
45 ülkeden 620 filmin başvuru yaptığı Uluslararası festivalde 85 filmin gösterimi halka açık ve ücretsiz olarak yapıldı.
Uzun metraj, kısa film ve belgesel film kategorilerinde Altın Defne Ödülü için yarışan filmler Ödül töreninde açıklandı ve değerli ödüller bu seneki sahiplerini buldu.
Antakya 10. Uluslararası Film Festivali Uzunmetraj yarışması
Ulusal Uzun Metraj Film / National Narrative Feature
En iyi film / Best Film
Klondike / Ulusal Uzun metraj / Maryna Er Gorbach
En iyi yönetmen / Best Director
Maryna Er Gorbach / Ulusal Uzun metraj / Klondike
En iyi senaryo / Best Script
Sebepler ve Yollar / Ulusal Uzun metraj / Yücel Yüksel, Mehmet Fatih Destegüloğlu
En İyi Görüntü Yönetmeni / Best Cinematography
Svyatoslav Bulakovskiy / Ulusal Uzun metraj / Klondike
En iyi Erkek oyuncu / Best Actor
Meli Bendeli / Ulusal Uzun metraj / Yeniden Leyla
En İyi Kadın / Best Actress
Oksana Cherkashyna / Ulusal Uzun metraj / Klondike
En iyi Kurgu / Best Editing
Maryna Er Gorbach / Ulusal Uzun metraj / Klondike
Jüri özel ödülü / Jury Special Award
Sebepler ve Yollar / Ulusal Uzun metraj / Mehmet Fatih Destegüloğlu
Seyirci Özel Ödülü / Special Audience Award
Pota / Ulusal Uzun metraj / Ahmet Toklu
Yeşilçam özel ödülü / Greenpine Special Award
Turna misali / Ulusal Uzun metraj / İffet Eren Danışman Boz
Yeşilçam Juri özel ödülü / Greenpine Special Award
Ruhun lekesi / Ulusal Uzun metraj / Ceyhan Kandemir
Antakya Film Festivali 10. Yıl özel ödülü
Hayatımın son 5 günü / Ulusal Uzun metraj / Hüseyin Uc, Mahmut Baldemir
Uluslararası Uzun Metraj Film / International Narrative Feature
En iyi Film / Best Film
Sweet Dısaster / International Narrative Feature / Laura Lehmus / Germany
Jüri özel ödülü / Jury Special Award
Tiger Mom / International Narrative Feature / Wei Zhang / China
Ulusal Belgesel Film / National Documentary Feature
En iyi Film / Best Film
Yalvarırım Beni Beğen / Ulusal Belgesel Film / Gül Abus Semerci
Juri özel ödülü / Jury special prize
İstilacılar / Ulusal Belgesel Film / Mert M Gökalp
Uluslararası Belgesel Film / International Documentary Feature
En iyi Film / Best Film
Finding Courage / International Documentary Feature / Kay Rubacek / France
Juri özel ödülü / Jury special prize
Doctor Apa / International Documentary Feature / Ibadilla Adzhibaev / Kyrgyzstan
Ulusal Belgesel Kısa Film / National Documentary Short Feature
En iyi Film / Best Film
Gülab Gül / Ulusal Kısa Belgesel Film / Semih Sağman / Turkey
Juri özel ödülü / Jury special prize
Ölüm Kozası / Ulusal Kısa Belgesel Film / Ezel avcı / Turkey
Uluslararası Belgesel Kısa Film / International Documentary Short Feature
En iyi Film / Best Film
Ha Nii Tokxw: Our Food Table / International Documentary Short / Farhan Umedaly / Canada
Juri özel ödülü / Jury special prize
Happy / International Documentary Short / Ivan Rodin / Russian Federation
Ulusal Kısa Kurmaca Film / National Narrative Short Feature
En iyi Film / Best Film
Alkarısı / Ulusal Kısa Kurmaca Film / İlyas Soner Yıldırım / Turkey
Juri özel ödülü / Jury special prize
Aynı Gecenin Laciverti / Ulusal Kısa Kurmaca Film / Nuri Cihan Ozdogan / Turkey
Uluslararası Kısa Kurmaca Film / International Narrative Short Feature
En iyi Film / Best Film
Salvador Dali / International Narrative Short Feature / Eldiar Madakim / Kyrgyzstan
Juri özel ödülü / Jury special prize
Senshin / International Narrative Short Feature / Robert Woodman / Spain
Subterranean Love / International Narrative Short Feature / Robert Haufrecht / United States
Uluslararası Öğrenci Kısa Kurmaca Film / International Student Short Film
En iyi Film / Best Film
The Militiaman / International Student Short / David Peter Hansen / United States
Juri özel ödülü / Jury special prize
Yours to Bury / International Student Short / Sydney Ribot / United States
Uluslararası Animasyon Kısa Film / International Animation Short Film
En iyi Film / Best Film
There is exactly enough time / International Animation Short / Oskar Salomonowitz / Austria
Juri özel ödülü / Jury special prize
History of the Music Hall / International Animation Short / Tim eric Wilson / United Kingdom
Uluslararası Deneysel Kısa Film / International Experimental Short Film
En iyi Film / Best Film
Covid 19 - Vienna 20 / International Experimental Short / Fesih Alpagu / Austria
Juri özel ödülü / Jury special prize
111 Fantaisie / International Experimental Short / Valérie Bert / France