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Antakya 10. Uluslararası Film Festivali Altındefne Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sevgül EROĞLU
Türkiye

Sevgül EROĞLU

[email protected]

22 Ekim 2022, 16:46

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla bu yıl 10. senesini kutlayan festival, Antakya Belediyesi ev sahipliğiyle, Ansam Kültür Derneği ve FotoFilm organizasyonu ve gerçekleşen "Antakya 10. Uluslararası Film Festivali" sona erdi.

Atilla Dorsay ve Leman Dorsay’ın yeni kitaplarını tanıttıkları imza günü ile renklenen festivalde Ceyhan Kandemir ‘in yönettiği “Ruhun Lekesi” ve Mehmet Fatih Destegüloğlu’nun yönettiği “Sebepler ve Yollar” filmleri dünya ve Türkiye prömiyerini yaptı.

Festival Başkanı; Mehmet Oflazoğlu, Festival Direktörü; Özkan Binol, Sanat Yönetmeni; Gülriz Fırat Topuzoğlu, Koordinatör; Sezer Tuna

Ana jüri üyeleri; Mert Fırat (Oyuncu - Jüri Başkanı) / Eylem Kaftan (Yönetmen – Jüri Başkanı) / Ahmet Kenan Bilgiç (Müzisyen) / Barış Sarhan (Yönetmen) / Defne Akman (Gazeteci) / Şebnem İşigüzel (Yazar) / Cansel Elçin (Oyuncu) / Burak Göral (Sinema Yazarı) dır. Uluslararası Juri de: Uzunmetraj Kurmaca Film Yarışması, Buğra Mert Alkayalar, Eda Arısoy, Nicolas Jakbulak, Belgesel Uzunmetraj Film Yarışması, Burak Türten, Murat Aytas, Veysel Akşahin, Kısa Film Yarışması, Çağatay Akarca, İrem Siyahgöz, Savaş Hamarat bulunuyor.

Yeşilçam Özel Ödülü Jurisi: Film Yapımcıları Meslek Birliği (Fiyab) Başkan Yardımcısı Nazif Tunç, Sinema Ve Televızyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (Setem) adına Mehmet Akif Ersöz, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (Sesam) adına Işıl Korkmaz

Türk sinemasının gelişmesine katkı sağlamayı ve sinema eserlerinin tanıtılmasını amaçlayan organizasyon tüm konuklarını en iyi şekilde ağırladığı gibi halkın büyük beğenisini kazandı.

45 ülkeden 620 filmin başvuru yaptığı Uluslararası festivalde 85 filmin gösterimi halka açık ve ücretsiz olarak yapıldı.

Uzun metraj, kısa film ve belgesel film kategorilerinde Altın Defne Ödülü için yarışan filmler Ödül töreninde açıklandı ve değerli ödüller bu seneki sahiplerini buldu.

Antakya 10. Uluslararası Film Festivali Uzunmetraj yarışması

Ulusal Uzun Metraj Film / National Narrative Feature

En iyi film / Best Film 

Klondike / Ulusal Uzun metraj / Maryna Er Gorbach

En iyi yönetmen / Best Director

Maryna Er Gorbach / Ulusal Uzun metraj /  Klondike

En iyi senaryo / Best Script  

Sebepler ve Yollar / Ulusal Uzun metraj / Yücel Yüksel, Mehmet Fatih Destegüloğlu

En İyi Görüntü Yönetmeni / Best Cinematography

Svyatoslav Bulakovskiy / Ulusal Uzun metraj / Klondike

En iyi Erkek oyuncu / Best Actor

Meli Bendeli / Ulusal Uzun metraj / Yeniden Leyla

En İyi Kadın / Best Actress

Oksana Cherkashyna / Ulusal Uzun metraj /  Klondike

En iyi Kurgu / Best Editing

Maryna Er Gorbach / Ulusal Uzun metraj /  Klondike

Jüri özel ödülü / Jury Special Award

Sebepler ve Yollar / Ulusal Uzun metraj / Mehmet Fatih Destegüloğlu

Seyirci Özel Ödülü / Special Audience Award

Pota / Ulusal Uzun metraj / Ahmet Toklu

Yeşilçam özel ödülü / Greenpine Special Award

Turna misali / Ulusal Uzun metraj / İffet Eren Danışman Boz

Yeşilçam Juri özel ödülü / Greenpine Special Award

Ruhun lekesi / Ulusal Uzun metraj / Ceyhan Kandemir

Antakya Film Festivali 10. Yıl özel ödülü 

Hayatımın son 5 günü  / Ulusal Uzun metraj / Hüseyin Uc, Mahmut Baldemir 

Uluslararası Uzun Metraj Film / International Narrative Feature

En iyi Film / Best Film

Sweet Dısaster / International Narrative Feature / Laura Lehmus / Germany 

Jüri özel ödülü / Jury Special Award

Tiger Mom / International Narrative Feature / Wei Zhang / China 

Ulusal Belgesel Film / National Documentary Feature

En iyi Film / Best Film

Yalvarırım Beni Beğen / Ulusal Belgesel Film / Gül Abus Semerci 

Juri özel ödülü / Jury special prize

İstilacılar / Ulusal Belgesel Film / Mert M Gökalp 

Uluslararası Belgesel Film / International Documentary Feature

En iyi Film / Best Film

Finding Courage / International Documentary Feature / Kay Rubacek / France

Juri özel ödülü / Jury special prize

Doctor Apa / International Documentary Feature / Ibadilla Adzhibaev / Kyrgyzstan 

Ulusal Belgesel Kısa Film / National Documentary Short Feature

En iyi Film / Best Film

Gülab Gül / Ulusal Kısa Belgesel Film / Semih Sağman / Turkey 

Juri özel ödülü / Jury special prize

Ölüm Kozası / Ulusal Kısa Belgesel Film / Ezel avcı / Turkey

Uluslararası Belgesel Kısa Film / International Documentary Short Feature

En iyi Film / Best Film

Ha Nii Tokxw: Our Food Table / International Documentary Short / Farhan Umedaly / Canada 

Juri özel ödülü / Jury special prize

Happy / International Documentary Short / Ivan Rodin / Russian Federation 

Ulusal Kısa Kurmaca Film / National Narrative Short Feature

En iyi Film / Best Film

Alkarısı / Ulusal Kısa Kurmaca Film / İlyas Soner Yıldırım / Turkey

Juri özel ödülü / Jury special prize

Aynı Gecenin Laciverti / Ulusal Kısa Kurmaca Film / Nuri Cihan Ozdogan / Turkey 

Uluslararası Kısa Kurmaca Film / International Narrative Short Feature

En iyi Film / Best Film

Salvador Dali / International Narrative Short Feature / Eldiar Madakim / Kyrgyzstan 

Juri özel ödülü / Jury special prize

Senshin / International Narrative Short Feature / Robert Woodman / Spain 

Subterranean Love / International Narrative Short Feature / Robert Haufrecht / United States 

Uluslararası Öğrenci Kısa Kurmaca Film / International Student Short Film

En iyi Film / Best Film

The Militiaman / International Student Short / David Peter Hansen / United States

Juri özel ödülü / Jury special prize

Yours to Bury / International Student Short / Sydney Ribot / United States 

Uluslararası Animasyon Kısa Film / International Animation Short Film

En iyi Film / Best Film

There is exactly enough time / International Animation Short / Oskar Salomonowitz / Austria 

Juri özel ödülü / Jury special prize

History of the Music Hall / International Animation Short / Tim eric Wilson / United Kingdom 

Uluslararası Deneysel Kısa Film / International Experimental Short Film

En iyi Film / Best Film

Covid 19 - Vienna 20 / International Experimental Short / Fesih Alpagu / Austria 

Juri özel ödülü / Jury special prize

111 Fantaisie / International Experimental Short / Valérie Bert / France 

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