Orhan Gencebay İpek Acar'ın Konuğu Oldu

Türk Müziğinin en önemli besteci ve yorumcularından Orhan Gencebay, yeni albümü Maske'deki şarkılarıyla İpek Açar'ın konuğu oldu. İpek Açar'ın her perşembe gecesi TRT Müzik ekranlarında yayınlanan İpek Yolu programının konuğu olan Orhan Gencebay, ilk TRT Müzik ekranlarına çıktığını belirterek, duyduğu mutluluğu dile getirdi. İpek Açar da bir müzik devini ağırlamanın gururunu yaşadı.



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Ankaralı Ayşe Oyuncu Demet Özdemir'i Anlattı



Şarkılarıyla ve dansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ankaralı Ayşe, 2. Sayfa programına konuk oldu.

13 yıl önce arkasında dans ederek ünlenen Demet Özdemir hakkında konuşan Ankaralı Ayşe, "Demet'in işine olan saygısını unutmuyorum" dedi.

Demet Özdemir hakkındaki görüşlerinden bahseden Ankaralı Ayşe, "Ablasıyla birlikte programa geliyorlardı. Dansçı olarak programa geliyor ve ekmeğini bu şekilde kazanıyordu. Güçlü kadınlar her zaman desteklerim. Demet'in naifliği ve güzel güzel giyinmesi unutmuyorum. İşine olan saygısı ve duruşunu unutmuyorum. Ben ekibimde kim gönüllü kim gönülsüz çalışıyor bakardım.

Gönülsüz bir insanı ekibimde istemezdim. Demet'te ünlü olacak bir enerji vardı. Bir insan işine sadık, işine saatinde geliyorsa ve görevini eksiksiz bir şekilde yerine getiriyorsa başarı kaçınılmaz oluyor. Demet'i kadroya ben seçmedim. Yapımcımız seçiyordu. Demet ve ablası bir dans okulundan gelmişti. O günün parasına program başına 50 TL alıyordu. Program da 2010 yılında çekiliyordu. Haftada bir gündü programdı" şeklinde konuştu.

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İbrahim Tatlıses Torunu Mert Tatlıses’le Ev Yüzünden Mahkemelik Oldu!



İbrahim Tatlıses, bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’in oğlu Mert Tatlıses’le evi yüzünden mahkemelik oldu.

İbrahim Tatlıses, Sarıyer Oyak Sitesi’ndeki dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses’e dava açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada İBRAHİM Tatlıses’in avukatı Yağız Karadenizli, “Müvekkil, sağlığına kavuşmasının ardından İzmir’e yerleşmiştir. Bu süreçte de bu taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir” dedi.

Davanın ilk duruşmasında mahkeme, ecrimisil (haksız işgal) bedelinin hesaplanması için dairede keşif yapılmasına karar verdi.



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Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu Olan Berat Söyüncü Restoran İşletmeciliğine Soyundu



2017 yılında ilk defa katıldığı Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu olan Berat Söyüncü, başarılarını restoran işletmeciliğinde de sürdürüyor. Başarılı sporcu, sağlıklı lezzetler sunduğu Protein Bowl adını verdiği konsept mekanlarına Göktürk’te bir yenisini daha ekledi.

2021 yılında Rusya, 2022’de de Tunus’ta katıldığı uluslararası müsabakalarda şampiyonluk elde eden Berat Söyüncü, hem kendisi hem de öğrencileri için sağlıklı beslenmenin formülünü kendi mutfağında uyguluyor. Gerek kendisi gerekse antrenörlüğünü yaptığı öğrencilerinin sağlıklı beslenmeleri konusunda titiz davranan şampiyon, istediği gibi sağlıklı gıda bulamaması sebebiyle kendi mutfağını kurdu, kendi restoranını işletmeye başladı.

“Mutfakta iyi değilsen, bu sporda başarıya ulaşamazsın” diyen Berat Söyüncü, Protein Bowl adını verdiği konsept restoranının hikayesini şöyle anlatıyor. “Sağlıklı gıda arayışım neticesinde Protein Bowl’un hikayesi başladı. Büyük yemek firmalarıyla öğrencilerim için görüşüp bilgi almaya çalıştığımda bu sektörde ciddi bir açık olduğunu fark ettim. İşini bizim kadar iyi, temiz yapan, önemseyen bir firma bulmak mümkün olmadı. Bunun üzerine Ataköy A Plus’da ilk şubemizi açtık. Kısa zamanda tercih edilen bir mekan olduk. Ardından, bunu nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz diye çalışmalarımızı sürdürdük, sürekli araştırmalar yaparak, hem lezzetli, hem de sağlıklı lezzetler ortaya çıkardık. Şu an Göktürk’teki şubemizde sağlıklı ekmeğimizden şekersiz çikolatamıza sağlıklı ve lezzetli yemeklerin yer aldığı bir menüyle hizmet veriyoruz. Sporcu olmam, sağlıklı beslenmeye önem vermem bizi bugüne getirdi. Yakın zamanda Türkiye genelinde konsept restoranlar zinciri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

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Milli Futbolcu Enes Ünal Çapraz Bağlarının Koptuğunu Açıkladı



İspanya La Liga ekibi Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, Real Betis deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından çapraz bağının koptuğunu açıkladı.

Enes Ünal konuyla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Herkese merhaba, size kötü bir haberim var. Dün akşamki pozisyonda çapraz bağım koptu. Hayat gizemli şekillerde hareket eder. Yalan olmasın, büyük bir hedef için çabalarken ve kendimi kariyerimde büyük adımlar atıyormuş gibi hissederken, benim için büyük bir darbe oldu. Şimdi yapılacak 2 şey var. Takım arkadaşlarımı sonuna kadar desteklemek. Ligde kalacağımızdan hiç şüphem yok. İkincisi ise operasyona hazırlanmak ve günden güne ilerlemek. Kendimi çok iyi hissediyorum ve bunun kariyerimdeki başka bir zorluk olduğunu biliyorum. Pişman olmak benim için bir seçenek değil. Hayatımdan ve mesleğiin bu kısmından zevk almaya devam edeceğim. Mesajlarınız ve selamlarınız için hepinize teşekkür ederim."



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Burcu Esmersoy Metrobüse Hiç Binmedim



Burcu Esmersoy, önceki gün 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' adlı davet kapsamında düzenlenen defileyi izledi. Fıstık yeşili elbisesiyle göz kamaştıran ünlü sunucu, "Çekimden koştura koştura buraya geldim" derken, metro ve metrobüs itirafıyla dikkat çekti.

Zehra Işık ve Mert Aslan ev sahipliğinde Four Seasons Hotel Bosphorus bahçesinde gerçekleşen defileye; Burcu Esmersoy, Feryal Gülman, Şebnem Çapa, Pınar Altuğ Atacan, Özge Ulusoy, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Arzu Kunt, Evren Kayar, Güneş Mutlu, Aslı Gümüşel, İlkem Öztürk ve Deren Talu gibi ünlü isimle katıldı.