Ankara

11. dakikada MKE Ankaragücü'nde soldan gelişen atakta Rodrigues'in ceza sahasına girmeden soldan sert şutunda, top direğin üzerinden dışarı çıktı.

13. dakikada başkent ekibinin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, orta sahada Hayrullah ile Mane arasında yaşanan pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle hakem Mert Güzenge tarafından sarı kart gördü.

22. dakikada MKE Ankaragücü'nde Hayrullah savunmasına yardım ederken Morte ile girdiği pozisyonda kafasına aldığı darbe ile sakatlandı, saha içinde tedavisi yapılan Hayrullah başına sarılan bandajla oyuna devam etti.

35. dakikada ev sahibi takımdan Rodrigues'in ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt topu kontrol etti.

39. dakikada Kayserispor'un soldan etkili atağında Mane'nin ceza sahasına gönderdiği topla penaltı noktası yakınında buluşan Ramazan Civelek'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada MKE Ankaragücü aradığı golü öne geçti. Sağdan gelişen etkili atakta Morutan'ın kale çizgisine inmeden ortasında Rodrigues, ceza sahası içinde kale alanı önünden etkili bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

53. dakikada MKE Ankaragücü ikinci golü buldu. Rodrigues'in pasıyla topla buluşan Bajic, soldan ceza sahası içine girerek güzel bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı uzak köşeye gönderdi: 2-0

59. dakikada Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

80. dakikada konuk takımdan Carole'ün ceza yayı solundan sert şutunda, kaleci Bahadır Güngördü'nün de dokunduğu top üst direkten geri döndü.

90. dakikada sarı-lacivertli takımın soldan gelişen atağında Tolga Ciğerci'nin ceza sahası içine gönderdiği pasla kale alanında topla buluşan Macheda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-0 kazandı.

Başkent ekibinde hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takım ile çıktığı ilk maçında 3 puanı 3 golle almayı başardı.