Anıl Sural

Beyaz Saray’da engelli bireylerin farkındalığı için etkinlik



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Dr. Jill Biden Engelli Amerikalılar Yasası'nın yıldönümünde Beyaz Saray’da etkinlik düzenlendi.



Engelliler Onur Ayı için düzenlenen bir törende Biden çifte konuşma gerçekleştirerek Maryland’ın Bowie şehrinin engelli Belediye Başkanı Tim Adams’i ağırladılar.





Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden, geçtiğimiz Çarşamba günü Beyaz Saray Gül Bahçesi'nde Engelli Amerikalılar Yasası'nın 32. yıldönümünü kutlamak ve Engelliler Onur Ayını kutlamak için bir tören düzenledi biz de bu törende yerimizi aldık.





Başkan George H.W. tarafından imzalanan yasa, 26 Temmuz 1990 tarihinde 1964.Medeni Haklar Yasasına benzer korumalar sağlayarak engelliliğe dayalı ayrımcılığı yasaklamıştı.



32 sene önce imzalandı



ABD Başkanı Joe Biden Amerikalı Engelli Bireyler (Americans with Disabilities Act of 1990 - ADA) yasası için "Şimdiye kadarki en önemli medeni haklar yasalarımızdan biri" olarak nitelendirdi ve "erişilebilir bir toplu taşımaya şimdiye kadarki en büyük yatırımı yaptığını" söylediği. 1,2 trilyon dolarlık İki Taraflı Altyapı Yasası da dahil olmak üzere engelli Amerikalıları destekleme çabalarını vurguladı. Metroları, trenleri ve havaalanlarını güncellemek hedeflerini vurguladı.



Biden, “Ülkemiz için ADA, halkımızın karakterinin bir kanıtıdır” dedi. Birlikte çalışabileceğimizin ve Amerika'nın tüm Amerikalılar için vaadini gerçekleştirmeye yaklaşmaya devam edebileceğimizin kanıtı. 180 başka ülkeye benzer engelli yasalarını geçirmeleri için ilham veren küresel bir model olan bir Amerikan yasası olan örneğimizin gücünün kanıtıdır.’’ ifadelerini kullandı.





Amerikalı dev banka Türk girişimcinin CEO olduğu ödeme sistemini satın aldı



ABD’nin en büyük bankalarından PNC, Florida merkezli Türk girişimcinin CEO’su olduğu Linga'yı satın aldı.



2004 yılında piyasaya sürülen Linga, özellikle restoran sektörüne yönelik bulut tabanlı bir işletim sistemi çalıştırıyor. Linga'nın özellikleri arasında çevrimiçi sipariş, ödemeler, QR kod tabanlı menüler ve sanal kiosklar yer alıyor.





Anlaşma, JPMorgan Chase ve Banc of California da dahil olmak üzere diğer bankaların ödeme alanında büyük yatırımlar yapmasıyla geldi.





PNC Hazine Yönetimi başkan yardımcısı ve başkanı Emma Loftus yaptığı açıklamada, PNC'nin Linga anlaşmasının, bankanın kurumsal ödeme yeteneklerini genişletme ve müşterilerinin işlerini daha etkin bir şekilde yürütmek için ihtiyaç duyduğu araçlara yatırım yapma taahhüdünü yansıttığını söyledi.





PNC’den önemli yatırım



“Linga'nın tescilli çözümlerinden ve PNC'nin rekabetçi hazine yönetimi platformundan yararlanarak, restoran ve perakende müşterilerimize sürekli değişen tüketici beklentilerine ayak uydurmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlayabileceğiz” ifadelerini kullandı.



Anlaşmanın bir parçası olarak Linga, kanal ortakları ve müşteri portföyünü yönetmeye devam edecek. Bir basın açıklamasına göre Linga, kurucusu ve CEO'su Onur Haytac'ı, mevcut yönetim ekibini ve ABD ve Kanada merkezli çalışanlarını elinde tutacak ve faaliyetlerine Napoli ve Toronto dışında devam edecek.



Türk girişimci alanında adından sıkça söz ettiriyor



Ödeme sistemi firması olan Linga’nın CEO’su Onur Haytaç… 24 yaşında milyon dolarlık girişimle başlayan Haytaç bir röportajında “O zamanlar göçmen bir öğrenci olarak seçeneğim yoktu, ya yaptım ya da geri dönmek zorunda kaldım, zihniyetim buydu. ABD’de yüksek lisans için geldim. Mezun olmak üzereyken, 150 Subway bayiliğine sahip bir beyefendiden telefon aldım ve gerçekten modası geçmiş bir satış noktası sistemi kullandıklarını fark ettim” dedi. "POS sorununa potansiyel bir çözüm buldum, onlara bir örnek verdim ve çok sevdiler. Dört ayda hemen hemen 150 Subway mağazasında bulundum.” ifadelerini kullandı.



Hindistan’da IT alanında tecrübe kazandı



Haytaç ayrıca ‘’Üniversite dışında göçmen bir öğrenciydim, bu yüzden İngilizcem o kadar iyi değildi. Kültüre uyum sağlamayı öğrenmek birkaç yılımı aldı; büyük bir meydan okumaydı. Mentorum yoktu, neredeyse her şeyi kendim öğrendim. Üniversite dışında göçmen bir öğrenciydim, bu yüzden İngilizcem o kadar iyi değildi. Kültüre uyum sağlamayı öğrenmek birkaç yılımı aldı; büyük bir meydan okumaydı. Mentorum yoktu, neredeyse her şeyi kendim öğrendim. Üç ay evde dinlenmek zorunda kaldım; işe gitmedim Meditasyona girdim ve kelimenin tam anlamıyla zihnimi yeniden programladım. Yeni ürünüm olan Linga POS'u ve yeni bir odak noktası bulabildim. Niyetim “Evet, hadi bunu küresel bir iş haline getirelim ve çok para kazanalım”dan “Bu sektörü ve insanların işlerini değiştirecek bir ürünü nasıl teslim edebilirim?’’ dedi.







Florida’da Ian kasırgasında 21 kişi hayatını kaybetti



Florida eyaletinin batısından giriş yapan Ian kasırgası son yılların en ölümcül kasırgası olarak tarihe geçti. Ian kasırgasında 21 kişi hayatını kaybetti.



Florida Acil Durum Yönetimi Bölümü Direktörü Kevin Guthrie, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Ian'ın ardından 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Çarşamba günü Florida'nın güneybatı sahilini Kategori 4 kasırgası olarak vuran Ian, Güney Carolina sahiline doğru hızla ilerlerken tropik bir fırtınaya indirildikten sonra tekrar kasırgaya dönüştü. Kasırga cuma günü geç saatlerde eyaletten ayrıldı.



Florida genelinde 2 milyondan kişi elektriksiz kalırken, birçok kişi sel, yıkılan evler ile mücadele ediyor.







Biden’dan uyarı



Başkan Biden federal hükümetin Florida sakinlerinin fırtınadan sonra ihtiyaçlarının giderilmesi için elinden gelen her şeyi yapacağına söz verdi ve enerji şirketlerini fahiş fiyat uygulamamaları konusunda uyardı.



Florida Valisi Ron DeSantis de acil durum ilan ederek ulusal muhafızları görevlendirdi. 1928'deki bir kasırga, çoğu Florida'da olmak üzere binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.







Washington’da "Türk Kültürü Miras Ayı" ilan edildi



Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser 2022 Ekim ayını "Türk Kültürü Miras Ayı" ilan etti.



Yaklaşık 60 senelik Washington Türk Amerikan Derneği (ATA DC) bu sene 16 Ekim'de ABD Kongresi yakınlarında 20. geleneksel Türk Festivalini düzenleyerek 20 bin kişiyi ağırlayacak.





Ayrıca 1 ay boyunca Washington ve çevre eyaletlerde bir ay boyunca devam eden kültürel, sosyal ve eğitici etkinlikler aracılığıyla Türk sanatları, mutfağı, kahvesi, gelenek ve görenekleri tanıtılacak.





Washington Türk festivali, Washington City Paper gazetesi tarafından yıllarca şehrin en iyi festivali seçiliyor.

























